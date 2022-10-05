Головоломка с 4 способами решения, которые по зубам только очень находчивым людям

Не многие из нас в детстве любили математику. Однако некоторые логические головоломки настолько занимательны, что хочется решать их еще и еще! К примеру, эта загадка на первый взгляд может показаться очень легкой.

Но на самом деле решить ее не так уж и просто. Задача в том, чтобы, передвинув всего одну палочку, сложить верное уравнение. Рискнете испытать свои силы?

На самом деле у этой головоломки существует целых 4 решения! Удалось ли вам решить ее хотя бы одним из способов?

Если да, подумайте, как еще можно переставить палочку, чтобы уравнение стало правильным.

Готовы узнать ответы?

Первый способ решить уравнение – это превратить шестерку в ноль. Для этого нужно всего лишь поставить зеленую вертикальную линию с шестерки горизонтально, чтобы на месте шестерки образовался ноль. Итого 0+4=4.

Еще один способ – изменить плюс на минус и перенести желтую вертикальную палочку так, чтобы из 6 получилось восемь. 8-4=4.

Третий способ, пожалуй, самый оригинальный. Чтобы прийти к нему, вам потребуется недюжинная фантазия и нестандартное мышление. Для того, чтобы уравнение получилось правильным, перенесите желтую вертикальную палочку со знака «+» и поставьте ее вертикально под вертикальной красной палочкой первой четверки. В итоге мы получим уравнение: 6-1-1=4. И оно также будет верным!

Четвертый способ довольно спорный: он предлагает перенести голубую вертикальную палочку из шестерки и положить ее наверх второй четверки. Тогда у нас получится уравнение: 5+4=9. Что, безусловно, правильно, вот только девятке будет не хватать нижней горизонтальной палочки.

Как видите, все не так уж и просто. Если вы справились с этой головоломкой – поздравляем! У вас действительно гибкий ум и оригинальное мышление. Какой способ показался вам самым легким? Каким из 4 методов вы смогли решить эту головоломку?

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А вы знали об этом?

На Руси верили в духов, и не сомневались, что дух животного может переселиться в человека, если его назвать так же как называется животное. Назовешь дитя Медведем, будет сильным, как косолапый, дашь имя Лисица – станет в будущем хитрецом. Если младенец будет Лебедем, обязательно жди от него грациозности.Так на Руси появлялись фамилии в честь животных.

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