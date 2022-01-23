Зачем Сталин присвоил своему сыну звание генерала в 25 лет

Звание генерала относится к высшему разряду воинских званий, поэтому для того, чтобы его удостоиться требуется не один год. Однако были в советской истории и довольно молодые генералы. Одним из них являлся Василий Сталин. Но генеральские погоны получали и другие военнослужащие, которые были не на много старше сына вождя.



Василий Сталин

Самым молодым военнослужащим отечественной армии, ставшим генералом, можно смело назвать Василия Иосифовича Сталина, сына советского лидера. Сталин-младший определился с выбором будущей профессии довольно быстро. Окончив девять классов, он поступил в Качинскую Краснознаменную военную авиационную школу им. А. Ф. Мясникова. После этого, как утверждает Николай Зенькович, автор «Самых секретных родственников», Василий Сталин учился в Военно-воздушной академии, а также на Липецких авиационных курсах усовершенствования командиров эскадрилий. Курсы он окончил уже перед самой войной.

Рой Медведев, автор книги «Они окружали Сталина», полагает, что в годы войны командование всеми силами старалось уберечь Василия Сталина от рискованных операций. Тем более что, по словам Медведева, сын вождя дисциплинированностью не отличался. Может, именно поэтому присваивать ему генеральское звание никто не торопился. Если верить Нелли Гореславской, автору книги «Иосиф Сталин. Отец народов и его дети», генерал-майором Сталин стал только после трех представлений. Иосиф Виссарионович согласился на это только после уговоров Николая Булганина. «Вы что, действительно считаете, что он достоин?» - удивился Сталин, но документ все же подписал. Это случилось в 1947 году, когда Василию было всего 25 лет.



Григорий Кравченко

Григорий Пантелеевич Кравченко был всего на три года старше Василия Сталина, когда ему было присвоено генеральское звание. Будучи выходцем из простой крестьянской семьи, Кравченко, как и сын вождя, тоже учился летать в Качинске. После окончания авиационной школы он остался работать там инструктором. Впоследствии Григорий Кравченко принимал участие в различных вооруженных конфликтах: воевал в Китае, на Халхин-Голе, сражался на фронтах Советско-финской войны. Еще до Великой Отечественной Кравченко успел стать дважды Героем Советского Союза, а генерал-лейтенанта получил в 28 лет, в 1940 году (А. И. Крикуненко и другие авторы книги «Мы сыновья твои, столица»).

Однако до конца войны Кравченко дожить было не суждено. Как утверждает Вячеслав Бондаренко, автор «100 великих наград мира», молодой генерал погиб в феврале 1943 года в бою. Самолет Григория Пантелеевича Ла-5 был подбит неприятелем. Генерал сумел покинуть салон, но парашют по какой-то причине не раскрылся. Кравченко упал на территорию расположения наших войск, но, несмотря на оказанную первую помощь, спасти его не удалось. Сосуд с прахом Героя был помещен в Кремлевскую стену.



Владислав Ачалов

А вот Владислав Алексеевич Ачалов нашел свой последний приют на Троекуровском кладбище столицы. Как пишет Александр Маргелов в своей книге «Десантник №1», Владислав всегда не без гордости называл себя маргеловцем (В. Ф. Маргелов - командующий ВДВ в 1954-1959 гг. и 1961-1979 гг.). На его могиле стараниями Союза десантников России был установлен памятник. И это неспроста: Владислав Алексеевич действительно много лет своей жизни посвятил ВДВ, куда он пришел сразу после окончания Академии бронетанковых войск. Спустя пять лет Ачалов был назначен командиром 7-й воздушно-десантной дивизии, а еще через два года ему было присвоено воинское звание генерал-майора (А. Верховский, А. Папп и В. Прибыловский, «Политический экстремизм в России»). Тогда ему исполнилось всего 34 года.

Командующим ВДВ генерал стал в 1989 году. Однако, по словам Леонида Млечина, автора книги «Комитет-1991. Нерассказанная история КГБ России», отличился Владислав Алексеевич вовсе не на поле боя. Во время августовских событий 1991 года он возглавлял штаб разработки силовых мер по поддержке ГКЧП. К ночи 21 августа, согласно выработанному плану, все силовые подразделения находились на своих исходных позициях. Но отдать команду о начале штурма Белого дома без письменной санкции руководителей ГКЧП Владислав Алексеевич так и не решился.



Источник : https://russian7.ru/post/zachem-stalin-prisvoil-svoemu-synu-...

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