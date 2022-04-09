Как понять, простить и пережить измену жены

Это случилось: она вам изменила. Что делать вам — разводиться или простить?

Мир в одночасье потерял прежние очертания. Наступил новый этап — этап принятия решений.

В нашей статье мы рассмотрим вопросы женской моногамии, признаки неверности, а также расскажем, как простить измену жены.

Неожиданная статистика женских измен

В начале 2021 года в Киеве провели масштабный опрос мужчин и женщин (всего 6000 человек) на предмет супружеской неверности. Результаты шокировали:

¾ мужей как минимум 1 раз изменяли своим женам;

из них более половины состояли в длительных отношениях на стороне;

данные по женщинам меньше буквально на 10%, при этом соотношение разовых и постоянных романов такое же.

И если вы думаете, что это очень высокие показатели, то сравните их с результатом опроса мужчин и женщин в Германии. Из 2500 респондентов все минимум раз изменили своей половинке. Вот уж где понятие супружеской верности практически утратило актуальность.

Судя по незначительному отрыву женских измен от мужских (всего на 10% меньше), миф про моногамность женщин выглядит особенно нелепо. Откуда же он взялся? Кому пришло в голову то, что женщины изменяют реже?

Исследование ученых Техасского университета

Как говорится в одном интернет-меме, «если мужчины по природе полигамны, а женщины моногамны, то с кем полигамны мужчины? ». Развенчать миф о том, что женщина стремится прожить жизнь с одним-единственным мужчиной, взялись ученые из г. Остин (США). Они обоснованно утверждают, что большинство женщин склонны к поиску запасных вариантов. Особенно это прослеживается на этапе завершения отношений с текущим партнером.

Автор исследования, доктор Д. Басс, считает, что сравнивать половых партнеров женщина может лишь тогда, когда она побывала в отношениях с ними. То есть сделать объективный выбор она может лишь постфактум.

Однако с одним фактом нельзя поспорить — с физиологией. Как оказалось, отношения с постоянным половым партнером на 25% повышают вероятность зачатия. Это обусловлено тем, что гормональная система женщины «настраивается» на одного (конкретного) мужчину.

Мы можем сделать вывод, что женщина заинтересована в стабильных моногамных отношениях лишь тогда, когда в ее личном приоритете стоит рождение детей. Если же она не планирует быть матерью или уже давно состоялась в этом плане, то о моногамности речь не идет.

Почему женщины изменяют

В нашей статье о том, почему женщины заводят любовников, мы привели самые распространенные причины женских измен. Все они сводятся к тому, что женщина теряет ощущение безмятежного счастья и удовлетворенности в отношениях с супругом. Но хочется рассмотреть проблему под другим углом — понимают ли мужчины, почему им изменили? Пытаются ли они разобраться, что привело к адюльтеру или проще всего обозвать женщину плохими словами и не копаться в причинах?

Одна из особенностей мужчин — мыслить линейно, то есть буквально из пункта «А» в пункт «Б». Соответственно, и рассуждают они крайне логично, рационально и с минимальным когнитивным ландшафтом. Попытки понять, что привело женщину к измене, мужчине лучше оставить сразу. Он потратит массу эмоционального ресурса, но так и не поймет хитросплетения ее мыслей.

Важно усвоить одно: женщина изменяет только в состоянии глубокого несчастья и эмоциональной неудовлетворенности.

Счастливую, окрыленную чувствами и окруженную мужской заботой жену не сманит ни Брэд Питт, ни Джейсон Стэйтем. А вот ту, что игнорируют, обесценивают, унижают и абьюзят вполне может увлечь даже невзрачный бариста из ближайшей кофейни.

Если у мужа хватит духа понять, что изменившая ему жена сделала это, потому что была несчастлива в браке, то путь к восстановлению отношений будет открыт. Если продолжить отрицать очевидное, семью спасти, скорее всего, не удастся.

Признаки того, что жена вам изменила

Обычно люди чувствуют, что им изменяют, даже при отсутствии поводов для подозрений. Это ощущение возникает на уровне интуиции, но в его основе — подмеченные микроизменения в поведении любимого человека. Иногда достаточно какого-то «не такого» взгляда, мимики, манеры речи, чтобы понять, что в жизни половинки что-то поменялось.

Но это всё не о мужчинах. Чтобы навести их на мысль о женском адюльтере, нужны более очевидные и легко читаемые признаки. Вот некоторые из них:

Подозрительная скрытность, замалчивание своих планов или изменение общих планов в последний момент.

Отлучки из дома под предлогами, которых раньше никогда не было.

Активная забота о внешности (но этот признак всегда дополняет другие — только лишь одна забота о внешнем виде ни о чем не говорит).

Стало гораздо меньше или, наоборот, гораздо больше секса. Изменились сексуальные предпочтения.

Запароленные телефон и компьютер, если раньше у вас был свободный доступ к ним.

Постоянные переписки в соцсетях, регулярная проверка сообщений в мессенджерах.

Её подруги испытывают неловкость перед вами, прячут глаза, пытаются свернуть общение или уйти.

Лояльность к вашим отлучкам, посиделкам с друзьями и выездам на рыбалку. Тогда как раньше она стремилась больше проводить времени вместе.

Критичность и раздражительность с ее стороны стали постоянными спутниками вашего общения.

Еще раз хочется отметить, что какой-то один признак из вышеперечисленных не может указывать на то, что жена вам изменяет. Насторожить должно сочетание минимум 2, а лучше 3 признаков.

Как сохранить семью, если жена изменила

Для начала определитесь — точно ли вы готовы сохранить отношения. Но это не одномоментное решение, к нему нужно дойти. Поначалу, скорее всего, у вас будет единственное желание — поступить по примеру Отелло.

Но наверняка вы сдержите свои порывы. А что же дальше? Где искать помощи и советов, как пережить измену жены: на форумах в интернете, у друзей, близких… Наши рекомендации помогут вам успешно пройти путь к исцелению.

Стратегия принятия

Нужно постараться выжить. Не физически, а морально. Неправда, когда говорят, что мужчины легче переживают измены. Наоборот, из-за меньшей эмоциональности они не могут корректно реализовать накопившееся внутреннее напряжение, поэтому тратят много сил на подавление естественной реакции организма на стресс.

Первая ваша задача — принять свой гнев. Осознать свои чувства: ревность, унижение, растерянность и обиду. Описать их как минимум в уме, разобрать по полочкам: «Да, мне плохо, потому что моё самолюбие задето». Озвучивание эмоций придаст ясности. Вы сможете проработать свои чувства, и это приблизит вас к состоянию спокойствия и следующему этапу.

Стратегия борьбы

Вы уже на пороге решения спасать свой брак. Запаситесь терпением и силами для борьбы. У вас будет два фронта — внутренний и внешний. Первый предполагает готовность пережить эмоции, связанные с изменой. Не просто пережить, а отпустить. И заметьте, пока речь не идет о том, как забыть измену жены.

Лучше начать с избавления от мысленных образов, которые периодически будут возникать в вашей голове: жена в объятиях любовника, их секс, их нежное общение… Эти мысли поначалу будут взрывать мозг и подпитывать негативную гамму чувств. Расставайтесь с ними, ведь это бесконечная ловушка, петля. Щипайте себя каждый раз, когда воображение начнет рисовать картины измены жены. Или носите резинку на запястье, чтобы щелкать ею по руке и останавливать мысленной поток небольшой физической болью.

Внешняя борьба предполагает контакт с женой. Вам предстоит уже на этом этапе выяснить, готова ли она:

работать над восстановлением ваших отношений;

разорвать с любовником все связи;

честно поделиться тем, что ее подтолкнуло к измене;

поработать с семейным психологом.

Прибегать ли к услугам специалиста, решаете только вы и ваша половинка. Но если вы теряетесь, не знаете, что делать и как вернуть прежнее душевное равновесие, то лучше использовать проверенные инструменты. Ими владеет профессиональный психолог. Лучше проходить консультации сначала по отдельности, а потом в паре.

Стратегия примирения

После активных действий сделайте паузу. По времени она должна примерно соответствовать тому периоду, который вам понадобился бы для построения новых отношений. Это может быть несколько месяцев или даже лет. Не форсируйте события — к примирению должны быть готовы обе стороны, вы и ваша жена.

Но перед этим вам обязательно нужно искренне простить друг друга, чтобы не отравлять неприятными воспоминаниями новый этап совместной жизни. Простить не только вам её, но и ей вас. Потому что женская измена, как мы уже это выяснили, всегда имеет причины.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2450847295175396149/

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