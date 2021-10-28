Самые известные паранормальные случаи России



Давид Миронович Губерман

Пожалуй, лучше всего о «колодце» поведал Давид Миронович Губерман, один из авторов и руководителей проекта Кольской сверхглубокой скважины: «Когда меня расспрашивают об этой загадочной истории, я не знаю, что ответить. С одной стороны рассказы про „демона“ — чушь собачья. С другой стороны, как честный учёный, я не могу сказать, что знаю, что же именно у нас произошло. Действительно был зафиксирован очень странный шум, потом был взрыв… Спустя несколько дней ничего подобного на той же глубине не обнаружилось».

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В 1984-м году советские геологи затеяли амбициозный проект бурения сверхглубокой скважины на Кольском полуострове. Основной целью было удовлетворение научно-исследовательского любопытства и проверка принципиальной возможности столь глубокого проникновения в толщу планеты.Согласно легенде, когда бур достиг глубины около 12-ти км, приборы зарегистрировали странные звуки, доносившиеся из недр и более всего походившие на крики и стоны. Кроме того, на огромной глубине обнаружились пустоты, температура в которых достигала 1100 °C. Некоторые даже сообщали о демоне, вылетевшем из скважины и пылающей надписи «Я победил», возникшей на небе после того, как из дыры в земле раздались жуткие вопли.Всё это породило слухи о том, что советские учёные пробурили «колодец в ад», однако многие из «свидетельств» не выдерживают научной критики: например, документально подтверждено, что температура в нижней точке, которой достиг бур, составляла 220 °C.