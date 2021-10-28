Самые известные паранормальные случаи России

На обширных просторах нашей Родины происходит немало странного, таинственного и необъяснимого, но беспокоиться не о чем. На 1/6 части земной суши хватит места для всех: инопланетян, привидений, доисторических животных, экстрасенсов и сверхъестественных монстров, не похожих ни на что на свете.
1. Встреча космонавтов с НЛО
Первопроходцам освоения космоса приходилось нелегко: технологии начала космической эры человечества оставляли желать много лучшего, поэтому нештатные ситуации возникали довольно часто, вроде той, с которой столкнулся Алексей Леонов, чуть было не оставшись в открытом космосе.
Но некоторые неожиданности, подстерегавшие пионеров космоса на орбите, связаны вовсе не с оборудованием. Многие вернувшиеся с орбиты советские космонавты рассказывали о неопознанных летающих объектах, появлявшиеся вблизи земных космических аппаратов, и учёные до сих пор не могут дать объяснение этому феномену.
Владимир Ковалёнок
Дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Ковалёнок рассказывал, что во время пребывания на станции «Салют-6» в 1981-м году он наблюдал яркий светящийся объект величиной с палец, стремительно огибающий Землю по орбите. Ковалёнок позвал командира экипажа Виктора Савиных, и тот, увидев необычное явление, тут же пошёл за фотоаппаратом. В это время «палец» вспыхнул и разделился на два объекта, соединённых между собой, а затем исчез.
Сфотографировать его так и не удалось, но экипаж сразу доложил о феномене на Землю.
О наблюдениях неизвестных объектов также неоднократно сообщали участники миссий станции «Мир», а также сотрудники космодрома Байконур — в его окрестностях НЛО появляются довольно часто.
2. Челябинский метеорит
15 февраля 2013 года жители Челябинска и окрестных населённых пунктов наблюдали необычайное явление: в атмосферу Земли вошло небесное тело, которое яркостью свечения при падении в 30 раз превосходило Солнце. Как позже выяснилось, это был метеорит, хотя выдвигались самые разные версии феномена, вплоть до применения секретного оружия или происков инопланетян (многие до сих пор не исключают такой возможности).
Взорвавшись в воздухе, метеорит разделился на множество частей, самая крупная из которых упала в озеро Чебаркуль неподалёку от Челябинска, а остальные осколки разлетелись по обширной территории, включая некоторые регионы России и Казахстана. По данным NASA, это самый большой космический объект, падавший на Землю, со времён Тунгусского болида.
«Гость» из космоса нанёс городу довольно значительный урон: взрывной волной во многих зданиях выбило стёкла, и около 1600 человек получили травмы различной степени тяжести.
На этом череда «космических» приключений для челябинцев не закончилась: через несколько недель после падения метеорита, в ночь на 20 марта, в небе над городом завис огромный светящийся шар. Его наблюдали очень многие горожане, но точного объяснения, откуда вдруг возникло «второе Солнце», да ещё ночью, пока нет. Впрочем, некоторые полагают, что шар возник из-за отражения огней города на специфически расположенных кристаллах льда в атмосфере — в ту ночь Челябинск покрыл густой холодный туман.
3. Сахалинский монстр
Останки неизвестного существа найдены военнослужащими российской армии на побережье острова Сахалин в сентябре 2006-го года. По строению черепа монстр несколько напоминает крокодила, но остальной скелет совершенно не похож ни на одно известное науке пресмыкающееся. К рыбам его отнести также никак нельзя, и местные жители, которым солдаты показали находку, не смогли опознать в ней какое-либо существо, живущее в этих водах. Сохранились остатки тканей животного, и, судя по ним, оно было покрыто шерстью. Труп быстро прибрали к рукам представители спецслужб, и дальнейшее его изучение проходило «за закрытыми дверями».
Сейчас большинство специалистов склоняются к тому, что это были останки какого-либо китообразного, по некоторым версиям — касатки или белухи, но другие возражают, что своим скелетом существо отличается и от тех, и от других. В качестве альтернативы «принятой» точке зрения можно назвать мнение, что останки принадлежали доисторическому животному, которые, вероятно, ещё сохранились в глубинах Мирового океана.
4. Проводы русалки
Русалки — одни из основных героев русского народного фольклора. По преданиям, эти духи, живущие в водоёмах, появляются на свет в результате мучительной смерти женщин и детей, и молва гласит, что встреча с русалкой не сулит ничего хорошего: они часто соблазняют мужчин, завлекая их в пучину озера или болота, крадут детей, пугают животных и вообще ведут себя не слишком пристойно. По традиции, чтобы год был удачным и плодородным, жители деревень приносили русалкам различные дары, пели о них песни и устраивали пляски в честь этих неупокоенных душ.
Конечно, сейчас такие поверья далеко не так распространены, как в старину, однако в некоторых уголках России до сих пор проходят обряды, связанные с русалками. Наиболее значимым из них считается так называемая Русальная неделя (также известна как Троицкая неделя или Проводы русалки) — неделя, предшествующая Троице (50-й день после Пасхи).
Основная часть ритуала — изготовление и разрушение чучела русалки, сопровождающееся весельем, музыкой и танцами. В течение Русальной недели женщины не моют волосы, чтобы защитить себя от духов, а мужчины с этой же целью носят с собой чеснок и грецкие орехи. Конечно, в это время категорически запрещается заходить в воду — чтобы не утащила какая-нибудь заскучавшая русалка.
5. Русский Розуэлл
Ракетный военный полигон близ села Капустин Яр на северо-западе Астраханской области часто встречается в сводках самых странных и необъяснимых происшествий. Здесь с удивительной регулярностью наблюдаются различные НЛО и прочие любопытные феномены. Из-за самого громкого случая подобного рода Капустин Яр получил прозвище Русский Розуэлл по аналогии с городом в американском штате Нью-Мексико, где, согласно некоторым предположениям, в 1947-м году потерпел крушение корабль пришельцев.
Почти через год после Розуэлльского инцидента, 19 июня 1948-го года, в небе над Капустиным Яром появился серебристый объект, формой напоминающий сигару. По тревоге в воздух были подняты три перехватчика МиГ, и одному из них удалось подбить НЛО. «Сигара» тут же выпустила в истребитель некий луч, и тот рухнул на землю, к сожалению, лётчик не успел катапультироваться. Серебристый объект также упал в окрестностях Капустина Яра, и его тут же перевезли в бункер полигона.
Конечно, многие не раз подвергали сомнению эти сведения, но некоторые документы Комитета Госбезопасности, рассекреченные в 1991-м году, свидетельствуют о том, что военные не раз видели над Капустиным Яром нечто, пока не укладывающееся в рамки современной науки.
6. Нинель Кулагина
В годы Второй Мировой войны, тогда ещё Нина Сергеевна Кулагина служила радистом в танке и участвовала в обороне Северной столицы. В результате полученного ранения она была комиссована, а после снятия блокады Ленинграда вышла замуж и родила ребёнка.
В начале 1960-х годов, она прославилась на весь Советский Союз как Нинель Кулагина — экстрасенс и обладатель других паранормальных способностей. Она могла лечить людей силой мысли, определять цвет прикосновением пальцев, видеть сквозь ткань, что лежит в карманах людей, передвигать предметы на расстоянии и многое другое. Её дар часто подвергался изучению и проверке со стороны специалистов разных учреждений, в том числе секретных научных институтов, и многие свидетельствовали, что Нинель либо чрезвычайно ловкая шарлатанка, либо на самом деле обладает аномальными умениями.
Никаких убедительных доказательств первого нет, хотя кое-кто из бывших сотрудников советских НИИ уверяет, что при демонстрации «сверхъестественных» способностей Кулагина использовала различные трюки и ловкость рук, о чём было известно расследовавшим её деятельность экспертам КГБ.
Вплоть до своей смерти в 1990-м году Нинель Кулагина считалась одним из самых сильных экстрасенсов XX-го века, а связанные с ней необъяснимые явления получили обозначение «К-феномен».
7. Дракон из Бросно
Озеро Бросно, расположенное в Тверской области, — самое глубокое пресноводное озеро Европы, но на весь мир оно известно главным образом из-за загадочного существа, которое, как верят местные жители, в нём обитает.
По многочисленным (но, к сожалению, не подтверждённым документально) рассказам, в озере не раз видели животное длиной около пяти метров, напоминающее кого-то вроде дракона, хотя практически все наблюдатели описывают его по-разному. Одна из местных легенд гласит, что давным-давно «драконом из Бросно» были съедены татаро-монгольские воины, устроившие на берегу озера привал. Согласно другой истории, на середине Бросно однажды вдруг появился «остров», который через некоторое время исчез — предполагается, что это была спина огромного неведомого зверя.
Хотя достоверных сведений о монстре, якобы живущем в озере, пока нет, многие сходятся в том, что какие-то странности в Бросно и его окрестностях иногда всё же происходят.
8. Войска космической обороны
Россия всегда стремилась защититься от всех возможных внешних (и внутренних) угроз, а с недавних пор в оборонительные интересы нашей Родины входит и безопасность её космических рубежей. Для отражения атаки со стороны космоса в 2001-м году были созданы Космические войска, а в 2011-м году на их базе сформировали Войска космической обороны (ВКО).
В задачи этого рода войск входит главным образом организация противоракетной обороны и управление военными спутниками, координирующими её, хотя командование рассматривает и возможность агрессии со стороны инопланетных рас. Правда, в начале октября этого года, отвечая на вопрос, готовы ли ВКО к нападению пришельцев, Сергей Бережной, помощник начальника Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, заявил: «Для борьбы с внеземными цивилизациями мы, к сожалению, пока ещё не готовы». Будем надеяться, пришельцы об этом не знают.
9. Призраки Кремля
В нашей стране немного мест, способных сравниться с Московским Кремлём по таинственности и количеству рассказов о приведениях, которые там встречаются. Несколько веков он служит главной цитаделью российской государственности, и, согласно легендам, неприкаянные души жертв борьбы за неё (и с ней) до сих пор бродят по кремлёвским коридорам и подземельям.
Некоторые говорят, что в Колокольне Ивана Великого иногда можно услышать плач и стенания Ивана Грозного, замаливающего свои грехи. Другие упоминают, что в Кремле видели дух Владимира Ильича Ленина, причём за три месяца до его смерти, когда вождь мирового пролетариата тяжело болел и уже не выезжал из своей резиденции в Горках. Но самым знаменитым привидением Кремля считается, конечно же, дух Иосифа Виссарионовича Сталина, который появляется всякий раз, когда страну ожидают потрясения. От призрака веет холодом, а иногда он будто пытается что-то сказать, возможно, предостерегая руководство державы от ошибок.
10. Чёрная птица Чернобыля
За несколько дней до печально известной аварии четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС четверо сотрудников станции сообщили, что видели нечто, похожее на огромного тёмного человека с крыльями и пылающими красными глазами. Больше всего это описание напоминает так называемого Человека-мотылька — загадочное существо, которое якобы неоднократно появлялось в городе Пойнт-Плезант американского штата Западная Виргиния.
Встретившие фантастического монстра работники Чернобыльской станции утверждали, что после встречи им поступило несколько звонков с угрозами и почти всем стали сниться яркие невероятно страшные кошмары.
26 апреля кошмар случился не в снах сотрудников, а на самой станции, и об удивительных рассказах забыли, но лишь на короткое время: пока тушили пожар, свирепствовавший после взрыва, выжившие в пламени рассказывали, что отчётливо видели 6-метровую чёрную птицу, которая вылетела из клубов радиоактивного дыма, валившего из разрушенного четвёртого блока.
11. Колодец в ад
В 1984-м году советские геологи затеяли амбициозный проект бурения сверхглубокой скважины на Кольском полуострове. Основной целью было удовлетворение научно-исследовательского любопытства и проверка принципиальной возможности столь глубокого проникновения в толщу планеты.
Согласно легенде, когда бур достиг глубины около 12-ти км, приборы зарегистрировали странные звуки, доносившиеся из недр и более всего походившие на крики и стоны. Кроме того, на огромной глубине обнаружились пустоты, температура в которых достигала 1100 °C. Некоторые даже сообщали о демоне, вылетевшем из скважины и пылающей надписи «Я победил», возникшей на небе после того, как из дыры в земле раздались жуткие вопли.
Всё это породило слухи о том, что советские учёные пробурили «колодец в ад», однако многие из «свидетельств» не выдерживают научной критики: например, документально подтверждено, что температура в нижней точке, которой достиг бур, составляла 220 °C.
Давид Миронович Губерман
Пожалуй, лучше всего о «колодце» поведал Давид Миронович Губерман, один из авторов и руководителей проекта Кольской сверхглубокой скважины: «Когда меня расспрашивают об этой загадочной истории, я не знаю, что ответить. С одной стороны рассказы про „демона“ — чушь собачья. С другой стороны, как честный учёный, я не могу сказать, что знаю, что же именно у нас произошло. Действительно был зафиксирован очень странный шум, потом был взрыв… Спустя несколько дней ничего подобного на той же глубине не обнаружилось».
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
9 вопросов, на которые стоит ответить до развода https://otari.mirtesen.ru/blog/43797154132/
Что это такое кармическая любовь и как её распознать? https://otari.mirtesen.ru/blog/43804280143/
Интересные факты о мощах святителя Спиридона https://otari.mirtesen.ru/blog/43063512677/
Свежие комментарии