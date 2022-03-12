Как Российская империя спасла Грузию от полного уничтожения

Грузия всегда находилась на перекрёстке империй. С 14 века за обладание ею постоянно спорили Турция и Персия. Обе мусульманские державы стремились обратить в ислам христианскую Грузию. Перед Грузией всегда стояла угроза полной утраты национальной самобытности.

Между трёх империй

Взоры дальновидных представителей грузинской элиты поколение за поколением с надеждой обращались к единоверной России. Ещё в конце 15 века кахетинский царь Александр просил московского великого князя Ивана III о покровительстве. В дальнейшем цари разных грузинских государств то и дело заявляли о своём подданстве московскому царю.

Положение в Грузии осложнялось тем, что она была расколотой на четыре государства: Картлию, Кахетию, Имеретию и Джавахетию. Турки и персы искусственно поддерживали раздробленность Грузии, натравливая её государей друг на друга. Вторжения османских и персидских войск, междоусобицы грузинских владетелей были опустошительны и резко тормозили развитие страны.

Но Россия ещё долго, будучи отделённой от Грузии полосой враждебных народов, не могла подать руку помощи православной стране на Кавказе. Военная экспедиция, предпринятая Борисом Годуновым, окончилась неудачей из-за действий горских народов.

Георгиевский трактат и присоединение Грузии

До 18 века контакты России с Грузией выливались в основном в проживание в Москве грузинских царевичей да в переселение в Москву некоторой части грузинских купцов и ремесленников и образование в Москве грузинской диаспоры.

Условия для непосредственного соприкосновения России с Грузией возникли только в конце 18 века в результате побед России над Турцией. В это же самое время усилились вторжения в Грузию персов и аварцев. Аварцы жестоко разорили Кахетию в 1719 и 1785 гг. В 1795 году персидский шах напал на Грузию, уничтожил грузинское войско в битве у Крцаниси, разорил и сжёг Тбилиси.

Ещё в 1783 году Россия и объединённое Картли-Кахетинское царство заключили договор (Георгиевский трактат), по которому Россия получала протекторат над Грузией. Но поведение самих грузин сделало невозможным его исполнение. Грузинский царь Ираклий II, признав верховенство России, вёл в то же время переговоры о покровительстве с Турцией, запрещавшиеся трактатом. Неискренность грузинской знати привела к тому, что Екатерина II, по совету Григория Потёмкина, отказалась от соблюдений Георгиевского трактата и вывела из Грузии российские гарнизоны.

Подписание Георгиевского трактата с Картли-Кахетинским царством (Грузией).

Преемник Ираклия Георгий XII, после персидского нашествия, снова обратился за помощью к России. Он соглашался на более тесное единение Грузии с Россией. Со своей стороны, император Павел I обещал сохранение за Георгием царского престола до его смерти, а после него – назначение губернатором Грузии его сына. Однако по неизвестным причинам Павел поменял своё решение и приступил к присоединению Грузии, отстранив от дела царствующую династию. Его сын Александр I довершил дело присоединения. Несмотря на несколько небезупречное в юридическом смысле устранение грузинской царской династии, грузинская знать в целом выиграла от присоединения к России, получив права, положенные дворянскому сословию всей Российской империи. Выиграла и сама Грузия, лишённая впредь угрозы опустошительных вражеских вторжений и насильственной исламизации.