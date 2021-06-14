10 причин, почему инопланетяне не будут похожи на нас

Учитывая размеры Вселенной,шансы на нахождение внеземной жизни весьма высоки. Правда,выглядеть наши братья по разуму будут совсем иначе,чем люди.

Причин необычному облику инопланетян множество — все они касаются условий, в которых теоретически может зародиться жизнь.

С другой стороны, внешний вид — это ещё не главное, найти бы с ними общий язык…

Усиленная гравитация. Что было бы, если бы на Земле гравитация была вдвое сильнее? Для начала, человечество вряд ли продолжило бы ходить на двух ногах. К тому же ноги стали бы значительно короче, а кости — крупнее. Все жизненные формы Земли уменьшились бы в размерах и стали жить меньше. Если же ослабить гравитацию вдвое, картина получилась бы полностью противоположная.

Иная атмосфера. Атмосфера влияет на внешний облик организмов планеты ничуть не меньше, чем гравитация. Миллионы лет назад атмосфера Земли была гораздо плотнее и сильнее насыщена кислородом, что позволяло динозаврам достигать огромных размеров. Также на планете существуют организмы, не нуждающиеся в кислороде вовсе, что тоже влияет на внешний вид.

Иная биохимия. Жизнь на Земле основана на трёх биохимических «требованиях» — углерод, вода и ДНК. Если заменить любой элемент чем-то другим, жизнь пойдёт по совершенно иному пути развития.

Отсутствие воды на других планетах вовсе не обязательно приведёт к тому, что там не сможет зародиться жизнь. Жидкий аммиак вполне может выступить как замена воде, так как он разделяет большую часть её свойств.

Отсутствие ДНК. До последнего времени считалось, что только ДНК может обеспечить существование и развитие жизни. Но позже учёные смогли синтезировать КсНК (ксенонуклеиновую кислоту), также хранящую и передающую генетическую информацию. Инопланетяне также вполне могли бы обходиться иными протеинами в своём организме.

Иная среда обитания. Земля предоставляет своим обитателям множество различных биомов — тундры, моря, степи, тропические леса, пустыни и т. д. В каждом из них организмы приспосабливаются к собственной среде и выглядят совершенно по‑разному. Стоит ли объяснять разницу между глубоководной рыбой и степным орлом? И как после этого будут выглядеть инопланетные создания?

Инопланетяне могут быть старше людей. В том смысле, что человеческая цивилизация развилась очень быстро — по крайней мере, мы так думаем. Если у инопланетян было больше времени на развитие технологий, они могли научиться менять облик по собственному усмотрению.

Жизнь с планет-сирот. По самым грубым подсчётам в нашей галактике странствуют около 200 миллиардов планет-сирот, не привязанных ни к одной известной звезде. Несмотря на это, не исключено, что на них тоже могла бы развиться разумная жизнь, если бы существовал иной источник энергии. Только бы и выглядела она невероятно чужеродно.

Небиологические существа. Существует немалая вероятность обнаружить инопланетных роботов вместо привычных нам организмов. Либо потому, что они заменили биологические тела на механические, либо изначально созданных в таком виде.

Фактор случайности в масштабах даже галактики, не то что Вселенной, играет огромную роль. Конечно, хотелось бы, чтобы инопланетяне были внешне похожи на нас, но шансы этого близки к нулю. Не стоит забывать об этом, если нам всё же удастся однажды наладить контакт.

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