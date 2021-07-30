Вот как следует готовить любое мясо: добавляю секретный ингредиент для божественной мягкости!

Выбор хорошего куска мяса сродни искусству: нужно прийти утречком на рынок, найти знакомого мясника, присмотреться, не торопясь принюхаться… А вот в магазине всё это сделать довольно проблематично, негде душе развернуться. И мясо подходящего качества приходится выбирать уже из того, что есть.

Если случилось так, что тебе попался кусок старой, жилистой свинины или говядины, не стоит отчаиваться. Конечно, сочный стейк из такого мяса не получится, а вот отличное жаркое или запеченное мясо — вполне. Как спасти ситуацию и как сделать мясо мягким?

Маринад для мяса

Существует ряд продуктов-помощников, которые способны размягчить даже самую жесткую подошву, добавив мясу сочность и пикантные нотки.



Лук

Ни одно мясное блюдо не обходится без лука и лукового сока. Ты можешь нарезать лук полукольцами, мелко нашинковать, перекрутить через мясорубку или даже натереть на терке (вот она, профилактика ОРЗ), затем смешать с мясом 1 : 1 и оставить его на пару часов под гнетом.



Горчица

Этот продукт — отличный компаньон мяса! Горчица (в виде порошка или жидкого соуса) не только отлично размягчает мясные волокна, но и добавляет пикантный аромат и легкую остринку. Просто обмажь горчицей цельный кусок мяса или сразу нарежь на необходимые порции, выдержи 15–20 минут, затем жарь или отправь запекаться.



Алкоголь

Подойдет сухое вино (красное или белое), пиво и даже водка. В вине мясо замачивай предварительно, а водку (примерно 50 г) доливай в уже готовящееся жаркое или рагу. Пиво — превосходный вариант для тушения в нём цельного куска свинины или говядины.Опасения относительно алкоголя в блюде лишние: он полностью испаряется по мере тепловой обработки.



Лимонный, гранатовый, ананасовый сок



Все эти соки — отличные размягчители, однако, используя такой маринад, старайся не передержать в нём мясо, чтобы не получить в итоге резину.



Рассол

Капустный или огуречный рассол — отличный вариант, кстати! Придает остринку и солить блюдо уже не нужно.

Минеральная вода



Это проверенный способ размягчения от поваров со стажем, причем лучше выбирать минералку лечебно-профилактическую, типа «Ессентуки» или «Боржоми».



Крахмал

Попробуй вымочить жесткое мясо в воде с разведенным в ней картофельным крахмалом — удивишься результату! Сочные кусочки с хрустящей корочкой гарантированы.



Кефир

Смешай кисломолочный продукт с любимыми ароматными пряностями и залей этой смесью мясо на пару часов.



Соевый соус

Мясо, замаринованное в соевом соусе на 1–1,5 часа, приобретает мягкость, насыщенный темный цвет и характерный привкус.



Поэкспериментировав с различными маринадами, вы обязательно подберете вариант, подходящий вашему вкусу. И еще один важный момент в приготовлении любого мяса: никогда и ни при каких условиях (если не собираешься готовить полендвицу или балык) не солите мясо заранее! Соль вытягивает из него все соки еще до начала приготовления.

Будьте здоровы и приятного аппетита !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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