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Вот как следует готовить любое мясо: добавляю секретный ингредиент для божественной мягкости!

Вот как следует готовить любое мясо: добавляю секретный ингредиент для божественной мягкости!

Выбор хорошего куска мяса сродни искусству: нужно прийти утречком на рынок, найти знакомого мясника, присмотреться, не торопясь принюхаться… А вот в магазине всё это сделать довольно проблематично, негде душе развернуться. И мясо подходящего качества приходится выбирать уже из того, что есть.

Вот как следует готовить любое мясо: добавляю секретный ингредиент для божественной мягкости!

Если случилось так, что тебе попался кусок старой, жилистой свинины или говядины, не стоит отчаиваться. Конечно, сочный стейк из такого мяса не получится, а вот отличное жаркое или запеченное мясо — вполне. Как спасти ситуацию и как сделать мясо мягким?

Маринад для мяса

Существует ряд продуктов-помощников, которые способны размягчить даже самую жесткую подошву, добавив мясу сочность и пикантные нотки.

Лук

Ни одно мясное блюдо не обходится без лука и лукового сока. Ты можешь нарезать лук полукольцами, мелко нашинковать, перекрутить через мясорубку или даже натереть на терке (вот она, профилактика ОРЗ), затем смешать с мясом 1 : 1 и оставить его на пару часов под гнетом.

Горчица

Этот продукт — отличный компаньон мяса! Горчица (в виде порошка или жидкого соуса) не только отлично размягчает мясные волокна, но и добавляет пикантный аромат и легкую остринку. Просто обмажь горчицей цельный кусок мяса или сразу нарежь на необходимые порции, выдержи 15–20 минут, затем жарь или отправь запекаться.


Алкоголь

Подойдет сухое вино (красное или белое), пиво и даже водка. В вине мясо замачивай предварительно, а водку (примерно 50 г) доливай в уже готовящееся жаркое или рагу. Пиво — превосходный вариант для тушения в нём цельного куска свинины или говядины.Опасения относительно алкоголя в блюде лишние: он полностью испаряется по мере тепловой обработки.

Лимонный, гранатовый, ананасовый сок

Все эти соки — отличные размягчители, однако, используя такой маринад, старайся не передержать в нём мясо, чтобы не получить в итоге резину.

Рассол

Капустный или огуречный рассол — отличный вариант, кстати! Придает остринку и солить блюдо уже не нужно.

Минеральная вода

Это проверенный способ размягчения от поваров со стажем, причем лучше выбирать минералку лечебно-профилактическую, типа «Ессентуки» или «Боржоми».

Крахмал

Попробуй вымочить жесткое мясо в воде с разведенным в ней картофельным крахмалом — удивишься результату! Сочные кусочки с хрустящей корочкой гарантированы.

Кефир

Смешай кисломолочный продукт с любимыми ароматными пряностями и залей этой смесью мясо на пару часов.

Соевый соус

Мясо, замаринованное в соевом соусе на 1–1,5 часа, приобретает мягкость, насыщенный темный цвет и характерный привкус.

Вот как следует готовить любое мясо: добавляю секретный ингредиент для божественной мягкости!

Поэкспериментировав с различными маринадами, вы обязательно подберете вариант, подходящий вашему вкусу. И еще один важный момент в приготовлении любого мяса: никогда и ни при каких условиях (если не собираешься готовить полендвицу или балык) не солите мясо заранее! Соль вытягивает из него все соки еще до начала приготовления.

Вот как следует готовить любое мясо: добавляю секретный ингредиент для божественной мягкости!Будьте здоровы и приятного аппетита !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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