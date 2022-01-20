15 интересных фактов о Мартине Лютере

500 лет назад монах-августинец Мартин Лютер прибил к дверям храма в Виттенберге свои знаменитые 95 тезисов. Что доказывал в них родоначальник Реформации? Кем был он сам? И какие последствия это все имело?

1. Мартин Лютер (10 ноября 1483 – 18 февраля 1546 г.) – родоначальник Реформации, в ходе которой возникает протестантизм как одно из трёх (наряду с православием и католицизмом) главных направлений христианства. Название «протестантизм» возникает из так называемой Шпайерской протестации. Это был протест, поданный в 1529 году шестью князьями и четырнадцатью свободными немецкими городами на рейхстаге в Шпайере, против преследования лютеран. По названию данного документа сторонники Реформации получили впоследствии название протестантов, а совокупность возникших в результате Реформации некатолических конфессий – протестантизм.

2. Началом Реформации считается 31 октября 1517 года, когда монах-августинец Мартин Лютер прибил к дверям храма в Виттенберге, где обычно проводились торжественные университетские церемонии, свои знаменитые 95 тезисов. В них пока не было ни отрицания верховной власти римского папы и тем более объявления его Антихристом, ни вообще отрицания церковной организации и церковных таинств как необходимых посредников между Богом и человеком.

Тезисы оспаривали практику индульгенций, которая в то время особенно широко распространилась в целях покрытия расходов на строительство собора святого Петра в Риме.

95 тезисов Мартина Лютера

3. Доминиканский монах Иоганн Тецель, который был агентом по продаже папских индульгенций и который беззастенчиво ими торговал и тем самым спровоцировал Мартина Лютера, прочитав 95 тезисов, заявил: «Я добьюсь, чтобы через три недели этот еретик взошел на костер и в урне проследовал к небу».

Тецель утверждал, что индульгенции имеют большую силу, чем само Крещение. Про него рассказывают следующую историю: один аристократ в Лейпциге обратился к Тецелю и попросил простить ему грех, который он совершит в будущем. Тот согласился при условии немедленной оплаты индульгенции. Когда Тецель покинул город, аристократ нагнал его и побил, сказав, что именно этот грех он подразумевал.

4. Мартин Лютер родился в семье бывшего крестьянина, ставшего преуспевающим горным мастером и зажиточным бюргером. Его отец принимал участие в прибылях, получаемых с восьми шахт и трех плавилен («огней»). В 1525 году Ганс Людер завещает своим наследникам 1250 гульденов, на которые можно было приобрести поместье с пахотными землями, лугами и лесом. Вместе с тем, семья жила очень умеренно. Питание было не слишком изобильным, экономили на одежде и топливе: например, мать Лютера наравне с другими горожанками собирала зимою хворост в лесу. Родители и дети спали в одном алькове.

5. Настоящая фамилия родоначальника Реформации – Людер (Luder или Luider). Уже став монахом он много общался и переписывался с гуманистами, среди которых было принято брать себе звучные псевдонимы. Так, например, Герард Герардс из Роттердама стал Эразмом Роттердамским. Мартин в 1517 году скрепляет свои письма именем Eleutherius (в переводе с древнегреческого – «Свободный»), Elutherius и, наконец, не желая далеко отходить от имени отца и деда, Luther. Первые последователи Лютера называли себя еще не лютеранами, а «мартинианами».

6. Отец мечтал видеть своего способного сына преуспевающим адвокатом и смог обеспечить сыну хорошее образование. Но неожиданно Мартин решает стать монахом и вопреки воле отца, пережив сильный конфликт с ним, поступает в Августинский монастырь. Согласно одному из объяснений, однажды он попал в очень сильную грозу, когда молния ударила совсем рядом с ним. Мартин почувствовал, как он потом сказал, «чудовищный страх перед внезапной смертью» и взмолился: «Помоги, святая Анна, я хочу стать монахом».

7. Отец, узнав о намерении Лютера принять монашеский постриг, пришел в бешенство и отказал ему в благословении. Другие родственники заявили, что вообще не хотят его больше знать. Мартин был в затруднении, хотя и не был обязан спрашивать разрешения отца. Однако летом 1505 года в Тюрингии свирепствовала чума. Два младших брата Мартина заболели и умерли. Затем из Эрфурта родителям Лютера сообщили, что и Мартин стал добычей чумы. Когда выяснилось, что, к счастью, это не так, друзья и родственники стали убеждать Ганса, что он должен позволить своему сыну стать монахом, и отец в итоге дал согласие.

8. Когда была подготовлена папская булла с отлучением Лютера «Exsurge Domine» («Восстань, Господь…»), она была доставлена на подпись папе Льву X, охотившемуся в своем поместье на дикого кабана. Охота была неудачной: кабан ушел виноградниками. Когда расстроенный папа взял в руки грозный документ, то прочел его первые слова, которые звучали так: «Восстань, Господь, и Петр, и Павел… на дикого кабана, который опустошает виноградник Господень». Папа тем не менее подписал буллу.

9. На Вормсском рейхстаге 1521 года, где в присутствии германского императора слушалось дело Лютера и от него требовали отречения, он произносит свою знаменитую фразу «Я здесь стою и не могу иначе». Вот его более полные слова: «Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума — ибо я не верю ни папе, ни соборам, поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противоречили самим себе, — то, говоря словами Писания, я восхищен в моей совести и уловлен в слово божье… Поэтому я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне бог!».

Лютер в семейном кругу

10. Реформация расколола западный мир на католиков и протестантов и породила эпоху религиозных войн – как гражданских, так и международных. Они длились более 100 лет до Вестфальского мира 1648 года. Эти войны принесли много горя и несчастий, в них погибли сотни тысяч людей.

11. Во время немецкой Крестьянской войны 1524–1526 годов Лютер выступил с резкой критикой восставших, написав «Против убийственных и грабящих орд крестьян», где назвал расправу с зачинщиками беспорядков богоугодным делом. Впрочем, во многом восстания были вызваны реформационным брожением умов, порожденным Лютером. На пике восстания весной-летом 1525 года в событиях участвовало до 300 000 человек. По современным оценкам, количество погибших составило около 100 000 человек.

12. Лютер решительно отверг принудительное безбрачие духовенства, в том числе и на собственном примере. В 1525 году он, бывший монах, в возрасте 42 лет женится 26-летней и тоже бывшей монахине Катарине фон Бора. В браке у них родилось шесть детей. Вслед за Лютером женится и другой лидер Реформации из Швейцарии У. Цвингли. Кальвин не одобрил эти поступки, а Эразм Роттердамский сказал: «Лютеранская трагедия переходит в комедию, и всякие смуты кончаются свадьбой».

13. Лютер в 1522 году переводит на немецкий язык и издает Новый Завет, а в последующие 12 лет и Ветхий Завет. Этой лютеровской Библией немцы пользуются до сих пор.

Библия Лютера

14. Согласно великому немецкому социологу Максу Веберу в его знаменитой работе «Протестантская этика и дух капитализма», Лютер не только положил начало Реформации, но и дал решительное начало зарождению капитализма. Протестантская этика определила по Веберу дух Нового времени.

15. В отличие от Православия лютеранство признает лишь два полноценных таинства – Крещение и Причастие. Лютер как таинство отверг даже покаяние, хотя его «95 тезисов» начинались с требования, «чтобы вся жизнь верующих была покаянием». Также в протестантизме практически с самого начала начались сильные споры о природе евхаристии и способе присутствия в ней Господа.

Лютер по этому важнейшему вопросу сильно разошелся с Цвингли и Кальвином. Последние понимали присутствие Тела и Крови Христа лишь как символические, «возгревающие веру» действия. Лютер же, отвергнув учение о пресуществлении, не смог в полемике с реформатами-швейцарцами отказаться от реального, но невидимого присутствия Христа в хлебе и вине. Таким образом, таинство причащения Лютер допускал, считая, что в нем присутствует Христос, но полагал его как некое специфическое или «сакраментальное единение» материальным хлебом и вином, не конкретизируя природы этого сопребывания. Позже в одном из вероучительных документов лютеранства, «Формуле согласия» (1577), будет выработана такая формула соприсутствия Тела и Крови Христа: «Тело Христово присутствует и преподается под хлебом, с хлебом, в хлебе (sub pane, cum pane, in pane)… этим способом выражения мы желаем научить таинственному единению неизменяемой субстанции хлеба с Телом Христовым».

Сильно разнится и отношение к священству. Хотя Лютер признавал необходимость священства, в вероучительных лютеранских книгах нет ни слова о преемственности пастырского служения, ни об особом посланничестве свыше. Право рукоположения признается за любым членом Церкви (посланничество снизу).

Лютеране также отрицают призывание и помощь святых, почитание икон и мощей, значение молитв за умерших.

Как пишет протоиерей Максим Козлов в книге «Западное христианство: взгляд с Востока», «Лютер имел намерение освободить верующих от духовного деспотизма и произвола. Но, отвергнув авторитет папы, он в силу логической необходимости, отверг и авторитет римско-католической иерархии, а затем святых отцов и Вселенских соборов, то есть отверг все вселенское Священное Предание. Отвергнув же во имя личной свободы весь авторитет Церкви, Лютер тем самым дал полный произвол в делах веры, что привело к разделению и отпадению от Римской Церкви. Дав народу Библию на немецком языке, немецкий реформатор считал, что Священное Писание ясно само по себе и что всякий человек, не закоснелый во зле, будет правильно понимать его без руководства Преданием Церкви. Однако он ошибся: даже ближайшие сподвижники его различно толковали одно и то же библейское место.

Итак, полное отрицание всех авторитетов и возведение в степень авторитета личного мнения, субъективного принципа, то есть рационализм в области веры, – вот к чему пришел Лютер в борьбе со злоупотреблениями католичества».