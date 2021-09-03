Икра «Белое золото» по цене $40000 за чайную ложку считается самой дорогой едой в мире

Особая разновидность икры, которую получают от редких рыб-альбиносов и в которую добавляют 22-каратное золото, считается самой дорогой едой на планете. При цене 300 000 долларов за килограмм (это примерно 40 000 долларов за чайную ложку) икра «Белое золото» доступна лишь баснословно богатым людям и поставляется только в самые престижные рестораны мира.

Порошкообразная икра, также известная как Strottarga Bianco — это изобретение 51-летнего австрийского рыбовода Вальтера Груэля и его 25-летнего сына Патрика. По словам Патрика, Strottarga Bianco получают из белой икры чрезвычайно редких белуг-альбиносов. Чтобы получить килограмм порошкообразной Strottarga Bianco Груэлям требуется пять килограммов нормальной икры, которая потом подвергается обезвоживанию.

Используется преимущественно икра от старых белуг. Видимо, это потому, что их икринки более элегантные и гладкие, более ароматные и к тому же просто вкуснее.

Вальтер Груэль

Белуги-альбиносы, производящие такую икру, изначально обитали в Каспийском море, но к настоящему времени практически перевелись, что делает эту икру редким деликатесом. Ещё одна причина запредельно высокой цены на Strottarga Bianco — возраст белуг-альбиносов.

Большинство осетровых рыб может доживать до 100 лет, но когда речь заходит о белугах, то лишь немногие из них доживают до такого возраста из-за врождённого генетического дефекта, который значительно укорачивает их жизнь.

Ещё Патрик пояснил, что икра, произведённая в Австрии — одна из лучших в мире, потому что изначально в её состав входит первозданная чистейшая вода, стекающая с гор.

«Это одна из причин, почему она так хороша на вкус. Также важен особый режим сушки перед процедурой полного обезвоживания, в ходе которого икра теряет примерно 80 процентов своего веса. А затем её тщательно перетирают, и смешивают с 22-каратным золотом, которое в небольших количествах оказывает положительное действие на иммунную систему человека. Золотисто-жёлтый порошок, который мы производим, можно легко превратить в пасту, добавлять в ризотто, либо им просто можно посыпать поджаренный хлеб с маслом. У икры ярко выраженный вкус свежей рыбы. Чтобы придать аромат пище, её требуется очень немного», — поясняет он.

Патрик признал, что «Белое золото» по карману далеко не всем. Но он верит, что существует рынок и для таких эксклюзивных продуктов, особенно, если они появились относительно недавно. И чтобы дать возможность людям попробовать «Белое золото», отдельным клиентам этот продукт предлагают по сниженной цене — 112 000 долларов.

Источник : https://www.factroom.ru/obshchestvo/strottarga-bianco

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