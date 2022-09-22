Как выявить энергетического вампира среди своего окружения?

Энергетические вампиры существуют, и их гораздо больше, чем нам кажется. Общение с ними может вылиться в обычную усталость, однако если такой человек есть среди друзей и близких, то высок риск остаться без сил вовсе.

Как распознать вампира среди близких

Порой с первой попытки не получается понять, что рядом находится тот, кто способен «красть» чужие силы и энергию. Несмотря на это есть несколько явных признаков, которые укажут на опасного человека.

1. Энергетические вампиры стараются вывести на сильные отрицательные эмоции, используя провокации. Это могут быть и скандалы, и упреки, и оскорбления, направленные на то, чтобы жертва выплеснула свои эмоции, опустошив себя.

2. Еще один тип вампиров выводит окружение из себя, жалуясь и распространяя вокруг себя уныние и дурное настроение. Такие люди высасывают энергию из доноров монотонной и нудной манерой общения.

3. Среди знакомых и близких могут оказаться люди, которые вынуждают испытывать постоянное чувство стыда, проделывать за них работу и чувствовать себя не в своей тарелке. Это тоже энергетическое воздействие, которое лишает сил и желания радоваться жизни.

Энергетические вампиры подпитываются энергией не только через разговоры и ссоры, но и через взгляды и позы.

Как защитить себя от энергетического вампира

Их нужно уметь распознавать и защищаться, чтобы уберечься от негативного влияния.

Сложность защиты заключается в том, что с близкими людьми не всегда действует принцип сокращения общения. Энергетическим вампиром может оказаться родственник или коллега на работе, с которым необходимо работать. Тем не менее способы защиты есть.

1. Избегать конфликтов, стараясь переводить в шутку разговор, который может перетечь в скандал и выяснение отношений.

2. Не поддерживать долгий зрительный контакт, чтобы не стать жертвой энергетического вампира.

3. Скрещивать руки и ноги при общении, чтобы таким образом защититься от негативного воздействия.

4. Заниматься практиками по укреплению биополя и учиться выставлять ментальную защиту, через которую не пробьется ни один токсичный человек.

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А вы знали об этом?

В наше время исследователи пришли к выводу. Что у Льва Толстого была аффективная эпилепсия. При ней судороги возникают после тревоги и волнений. В одном из писем современников был приведен как раз такой случай после ссоры Льва Николаевича с женой.Припадки Льва Толстого всегда заканчивались длительной болезнью. В 1908 году он заболел настолько серьезно, что какое-то время даже был при смерти. У писателя были обмороки, спутанность сознания, слуховые галлюцинации и головокружения – что тоже является признаками эпилепсии. К тому же писатель отличался в такие моменты агрессивностью.

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