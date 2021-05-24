Как просить благословения у батюшки и зачем это нужно?

Верующие люди часто просят благословения у батюшки. Зачем это делается? В чем смысл такого мероприятия? Да и как просить благословения у батюшки, что при этом говорить? Давайте поговорим подробно. Просто разобраться не получится, так как дело уж слишком важное для души верующего. В религии нет технических моментов, которые возможно оправлять походя, без того, чтобы обдумать и порассуждать над сутью. Выясняя, как правильно просить благословения у батюшки, необходимо понять смысл этого действия, почему возникло такое правило. Еще не мешает разобраться, как следование ему влияет на верующего. Вот этим и займемся.

Что такое благословение?

Начать необходимо с философской стороны, понятной любому верующему. В храм мы приходим для обретения постоянной связи с Господом. Она появляется на уровне сердца. Человек ее ощущает, как единение со Святым Духом. Каждое действие верующего направлено на стяжание этой милости. В этом смысле полезно общение с тем, кто служит Господу. Благословение – это особая молитва. Батюшка ее произносит для просящего. Текст, как правило, зависит от обращения самого человека. Именно поэтому желательно понимать, как просить благословения у батюшки. Ведь можно выразить свою надобность общей фразой, или конкретизировать ее.

Смысл традиции

Батюшка несет ответственность за свою молитву. Это означает, что ему необходимо понимать обращающегося. Люди зачастую не задумываются об этой стороне вопроса. Здесь проявляется гордыня, то есть уверенность в собственной мудрости и правоте. А ведь настоящая религиозность заключена в доверии Господу. Оно проявляется и тогда, когда прихожанин просит благословение у батюшки. Давайте рассмотрим указанные моменты подробнее.

Пытаясь выяснить, как правильно просить благословения у батюшки, надобно заглянуть в свою душу. Отчего вы хотите, чтобы священнослужитель помолился за вас? Как можете описать намерение? Дело не простое. Ведь одним нужна поддержка, другим - уверенность в своих силах, третьи желают получить помощь Господа. И это разные вещи. Верующий всегда направляет свои труды на стяжание Духа Святого. Как учил Серафим Саровский, делать это надобно постоянно. Ведь Дух Святой подобен богатствам земным, только он не материален, оттого вечен. Накапливая эту благость, мы создаем себе «небесный капитал», ценнее которого нет ничего на свете. Когда мы просим у батюшки благословение, тем самым выражаем намерение труды направить на стяжание Духа Святого, то есть обозначаем истинную цель своей деятельности. К примеру, многие интересуются, как просить благословения у батюшки на поездку или новую работу. Ниже опишем технику процесса. Не в ней дело. Чтобы прийти к мысли об обращении к священнослужителю, нужно осознать простую вещь. То, что мы собираемся предпринять, является стяжанием Духа Святого, то есть делается ради обретения благодати. Цель любой деятельности верующего – это стать ближе к Господу, сделать еще один шаг по этой дороге. И любое дело он посвящает Богу. Наверное, так следует сформулировать духовную часть ответа на вопрос о том, как просить благословения у батюшки. Без глубоких размышлений сама традиция теряет смысл. Но есть и другая сторона проблемы.

О смирении

Давайте порассуждаем, зачем просить благословения у батюшки. Одни говорят, что так принято в их приходе, другие пытаются разъяснить, как это поможет в выполнении задуманного дела. Однако суть традиции намного глубже. Тот же Серафим Саровский часто обращал внимание верующих на такой грех, как гордыня. Нужно понять, что все наши способности и таланты – от Бога. Вероятно, мы навыки и опыт сами нарабатываем, но лишь с его благословения. Когда беремся за новое занятие, опираться стараемся на имеющиеся качества. А это не совсем правильно, вернее, их не стоит ставить во главу угла. Первой нашей надеждой является Господь. Он позволит – справится человек со своей задачей, будет против – провалит все, сколь бы талантлив тот ни был. Эту тему священнослужители развивают во время проповедей, о ней говорили святые. Позабыть Господа, опереться лишь на свои навыки и способности - значит проявить гордыню. Негоже верующему человеку так поступать. Иисус говорил о смирении. Каждому Господь отмерил свой путь, его следует принять и пройти. Вот зачем просят благословения батюшки, оно является своеобразной демонстрацией духовного смирения. Но только следует отличать это чувство от преданности или уважения к самому священнослужителю. Ничего общего они не имеют. Через молитву батюшки приходит благодать от Господа. Он - только посредник в этих сложных отношениях. И даже его помощь принять - означает проявить искреннее смирение.

Об ответственности

В церковной литературе пишется, что благословение является даром и выражением Божественной любви. В самом процессе есть два участника. Сами задумайтесь, зачем нужно благословение у батюшки просить, в чем его смысл, коли не говорите о своем деле? Нужно понять: на том, кто передает дар, ответственность лежит великая перед Господом. Батюшка же от Его имени действует. А как ему думать, если прихожанин не называет причину просьбы, как благословлять невесть на что? Еще батюшка отвечает за свою молитву и перед просящим. Он же ему дает добро на какую-то деятельность, открывает дорогу к цели. Сами священнослужители по-разному описывают свою ответственность. Некоторые говорят, что не обязательно обозначать цель. Это практикуется тогда, когда батюшка хорошо знает члена паствы. Он уверен, что тот не задумает ничего дурного. Если вы пока еще не установили со священнослужителем доверительных отношений, лучше обозначать причину, заодно поймете, на какие дела можно просить благословение батюшки. Хотя последний вопрос можно назвать пустым. Батюшка не откажет в беседе, постарается помочь разобраться с планами. А вот благословляет не всегда.

Практические вопросы

С философией мы немного разобрались. Но это еще не совсем ответ на вопрос о том, как просить благословения у батюшки. Людей интересует практика, то есть когда подойти, что говорить и тому подобное. Мы и это разберем. Первое, о чем стоит помнить: не нужно отрывать священнослужителя от его трудов. Подождите, пока человек освободится. С одной стороны, необходима в этом, как и в любом другом, общении, вежливость, с другой – это серьезное мероприятие, хоть времени занимает немного. Увидели, что свободен батюшка, тогда спокойно направляйтесь в его сторону. Не торопитесь, дайте ему время вас заметить. А пока идете, еще раз продумайте, можно ли просить благословения батюшки именно в вашей ситуации. Если не уверены, просто задайте священнослужителю вопрос на эту тему. К примеру, не вызывает сомнений, что новая работа, путешествие, женитьба, сватовство, роды, учеба – дела благие. В их благословении батюшка, как правило, не отказывает. Но стоит ли просить молиться за вечеринку, к примеру? Есть ли смысл в том, чтобы батюшка благословил на развлечение? Два последних предложения не являются утверждениями, это вопросы. Ситуации у людей бывают разные. Их нужно обдумывать. Еще пример: допустим, вы не желаете делать операцию, на которую есть все медицинские показания, как просить благословение у батюшки на отказ? Даст ли он его? Ведь ответственность очень велика! В каждом конкретном случае необходимо подробно разбираться, лучше с самим духовником.

Что делать и говорить?

Еще один момент не забудьте: посмотрите на себя в зеркало, когда отправитесь в храм. Надобно одеться скромно. Это нет означает отсутствие косметики или украшений, коли привыкли и к тому, и к другому. Одежда должна выказывать ваше состояние смирения и скромности, то есть быть приличной, не вызывающей. Правило, ныне считающееся ненужным... Однако внутреннее состояние всегда отражается вовне, в том числе и в нарядах. Подойдя к священнослужителю, поклонитесь, протяните ему сложенные вместе руки, ладонями вверх. Сказать при этом надобно так: «Батюшка, благословите на…». Вот и все, что требуется от верующего. Священник оценит вашу просьбу. Как бы быстро он ни отреагировал, этот человек никогда не забывает от ответственности. Если просьба кажется ему нормальной, то перекрестит руки, особым образом сложа персты. Ответ его звучит так: «Бог да благословит». Это короткая молитва именно для такого случая. Иногда батюшка призывает Бога: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Молитва может быть другой, соответствующей вашему случаю. Внимательно и смиренно выслушайте.

Что делать дальше?

На этом традиционное общение не заканчивается. Батюшка благословляет человека молитвой и рукой (крестит). Далее полагается выказать ему благодарность. Принято брать его руку в свои и целовать. Людей, редко посещающих храм, подобное поведение может покоробить. Прислушайтесь к своим чувствам обязательно. Если есть внутри недовольство тем, что нужно руку поцеловать, значит, гордыня говорит громче совести. Из этого следует один вывод: надобно помолиться о смирении. Видать, пока еще вы не готовы к тому, чтобы получить благословение Господа. На самом деле это довольно серьезный момент. Монахи, к примеру, почти на каждое дело благословения просят. Эти люди решили работать со своей душой, идти к Господу всеми силами. С них и надобно пример брать. Когда говорите с батюшкой, в нем следует видеть посланника Господа, а не обычного человека. Он же передает вам наивысшую ценность, которую мы можем получить на земле – дар Божественной любви. Кстати, иногда священник спрашивает о подробностях дела, на которое просите благословение. Нужно рассказать. Он не из любопытства интересуется - как уже сказано, на нем лежит великая ответственность.

Как просить благословения у батюшки на роды?

Есть женщины, отчаянно страшащиеся предстоящего таинства появления ребеночка. Смешно, правда? Куда малышу деваться, если мама его не выпустит? Нервничать в такой ситуации не просто непродуктивно, но и опасно. Именно поэтому женщины идут в храм, благословения у батюшки просят. Это успокаивает и настраивает на конструктивный лад. Делать все надобно, как описано выше. Только помните о скромности и искренности веры. Бояться родов - значит проявлять неверие, отказываться от Господа. Он же уже благословил вас на зачатие, даже если не просили. Без Его воли не происходит ничего в этом мире. Когда к батюшке обращаетесь, он отвечает специальной молитвой на благоприятное разрешение. Получается, что женщина уже не одна в своей заботе, а вместе с Господом. Очень многим помогает. Хорошо еще свечи поставить за здравие, свое и малыша. И ничего, что он не крещен пока. Господь все равно поддержит чадо Свое. А когда батюшка благословил, надо страхи откинуть. Верующим помогает молитва. Женщинам рекомендуют посмотреть, сколько сил и времени они тратят на переживания, да посвятить его обращению к Господу или Богородице. Все равно ничего продуктивного не делаете, так лучше помолиться, откинув гордыню. Так легче станет, да и ребенок внутри перестанет беспокоиться, чувствуя мамины страхи.

К чему снится просить благословение у батюшки?

Душа человека всегда к Господу устремлена, даже если его эго сопротивляется. Иногда она дает некие знаки во сне, подталкивающие к размышлениям. Если вы не собирались в храм, то сюжет с батюшкой намекает на необходимость советоваться с совестью. Не секрет, что мы иногда совершаем не самые моральные поступки, они вредят окружающим. Кто-то обиделся, другой разозлился, третий гневается, в результате стараемся сорваться на близких или коллегах. Чистая душа во снах подсказывает, что так делать не нужно. Когда вредите другому, сами переживаете. Батюшка в ночном видении – это знак страшащейся страданий совести. Она не шепчет таким способом, а кричит уже, что настало время переоценить свое поведение, изменить отношение к проблеме или человеку. О ком или о чем конкретно идет речь – предстоит разобраться самостоятельно. Но такое сновидение пропускать нельзя. Обязательно поразмышляйте над его смыслом. Иногда оно имеет иную цель. Господь посредством сна подсказывает, чем стоит заняться в ближайшее время. Припомните, на что хотели благословение получить. Именно это и сделайте своей главной заботой.

Заключение и совет

Знаете, порой бывает так сложно разобраться в себе, понять, что важно, а от чего нужно отказаться... Это самое обычное для человека состояние. Но оставаться в растерянности на всю жизнь - значит провести ее напрасно. Наверное, это тот самый случай, когда необходимо как воздух благословение. Ведь нашей первой задачей является понять, для чего в мире появились, как сделать его лучше во имя Господа. Вы как думаете? Никогда не просили благословения у батюшки, вот вам повод получить первый опыт. Тем более он полезен тем, кто стремится идти к Господу, стяжать Дух Святой. Поверьте, не в сети информацию нужно искать о том, как и что делать, а с духовным наставником поговорить об этом. И не думайте, что священник не поймет или слушать откажется. Паства – его самая важная забота на земле. Обязательно выслушает и поможет, подскажет, посоветует.

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