Царский глашатай: почему на Руси эта профессия считалась опасной

На Руси людей, объявляющих княжеские или царские указы перед народом называли глашатаями, бирючами или биричами. Несмотря на кажущуюся привилегированность, эта работа считалась крайне опасной и на такую службу брали только служивых, прошедших особую подготовку.

Служба государева

Упоминаются глашатаи в Лаврентьевской летописи, когда князь Владимир послал «бирючей по полкам» в поисках желающих сразиться с печенежским богатырём. Приглашение на пир для новгородской знати «рассылал» при помощи глашатаев и Изяслав Мстиславович в 1148 году.

Миссия бирючей сохранилась и при царях, которые доносили свою волю до народа при помощи громогласных бирючей. Те сообщали о нововведениях: очередном наборе на войну, розыске беглых, запрете на медные деньги или установку капканов.

Понятно, что одним из главных критериев отбора бирючей становилась грамотность – он должен был зачитывать указ без запинок, а если требовалось, и разъяснить невежественному люду, о чем идет речь. Немаловажным был зычный голос и хорошая дикция. У робких, нечленораздельно бубнящих себе под нос, шепелявых или заикающихся попасть на государеву службу шансов не было.

Человек проверенный

Те же требования предъявлялись к нанимаемым на службу к воеводе или наместнику, при этом у каждого в штате состоял свой коллектив глашатаев. По статусу они приравнивались к палачам и тюремщикам.

Бирючи регулярно получали жалованье – «полуденьгу» или «московку». Кроме грамотности и хорошей дикции, ценилась верность работодателю, поэтому пришлых старались не брать, нанимая людей проверенных.

Раб Божий

Церковнослужителям часто было недостаточно нести Слово Божье через проповеди, поэтому, когда требовалось охватить большое количество православных, они также использовали глашатаев. К умению читать прибавлялось безупречное знание Закона Божьего и благочестие. Человек с запятнанной репутацией не имел морального права нести Слово Божье, наставлять и поучать прихожан от имени Церкви.

Правда, на Стоглавом Соборе 1551 года глашатаи были приравнены к «скоморохам в гудцы, обманщикам и мошенникам», которые «начнути скакати и песни сотонинские пети».

Безупречные внешние данные

Оглашая царские указы и княжеские грамоты на площадях, глашатаи должны были выделяться из толпы. Для этого использовались не только яркие кафтаны (часто алого цвета), но и тяжелые жезлы с колокольчиками.

Однако, ценность имели и внешние данные бирючей – высокий рост, широкоплечесть, представительность, постриженная борода без застрявшей в ней капусты. Лицо официальное и выглядеть должно было подобающе, чтобы не срамить власть.

Выносливые и артистичные

Историк Владимир Калуцкий в одной из своих статей пишет, что основы профессии бирючей на Руси были заложены ещё в языческие времена. Но тогда информацию по городам и весям разносили калики перехожие – прообразы будущих глашатаев. Они были людьми крепкими и выносливыми, так как преодолевали огромные расстояния, и очень коммуникабельными, ведь любой слух или достоверные сведения могли рассказать на доступном для аудитории языке.

Для привлечения внимания слушателей они использовали не только колокольчики, но и гусли, а потому были артистичными исполнителями и преподносили новости в стихах и под музыкальное сопровождение.

Позже выносливость потребовалась и государевым людям. Нередко им приходилось «кликать по торгам» «по многие дни», не имея возможности ни поспать в комфорте, ни поесть спокойно. Часто одна «вылазка» затягивалась на несколько месяцев.

Зазывалы

Кроме тех, кто состоял на государственной и церковной службе, были вольнонаемные глашатаи. К их услугам прибегали торговцы в базарные дни и на ярмарках, а в народе их именовали зазывалами. Купцы и лавочники отдавали предпочтение молодецкой удали, прыти и пронырливости работников.

Кроме того, рыночные глашатаи просто обязаны были быть хорошими психологами, чтобы «считывать» потенциальных покупателей и цеплять рекламой каждого. Их речь изобиловала шутками-прибаутками, которые поднимали настроение и повышали покупательскую лояльность, поэтому нередко шуты и скоморохи брали на себя роль зазывал.

Не забывали рыночные глашатаи напоминать аудитории о необходимости «беречь карманы», ведь суетой и всеобщей увлеченностью зрелищем часто пользовались карманники.

По мнению культуролога и литературоведа Юрия Лотмана, статичные рекламные картинки не работали без выкриков зазывал. Так, популярная ярмарочная потеха – раек – предполагал не только наличие самого раешника, который крутил ручку и менял картинки, но и глашатая-зазывалы. Он и приглашал посмотреть «на потеху», и остроумно комментировал появляющиеся в ящике изображения. При этом рисунки часто носили не только развлекательный характер, но и освещали важные политические события или сообщали последние новости, а для этого зазывала должен быть «в теме».

Наша служба и опасна, и трудна…

Во все времена владение информацией шло рука об руку с опасностью. Нередко бирючей похищали, продавали, убивали или вынуждали зачитывать подложные грамоты и указы. Опасная профессия требовала физической силы, стойкости духа (чтобы не соблазниться подкупом) и умения постоять за себя при помощи оружия или голых рук.

Истории известны настоящие войны между бирючами. Например, во времена Смуты «войско глашатаев» Лжедмитрия чуть ли не каждый день устраивало понажовщину на площадях с глашатаями московских князей и бояр.

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А вы знали об этом?

В начале своего правления Елизавета II избрала политику благородного молчания и не выступала на публике без крайней необходимости. Однако иногда ей все же приходилось говорить, и после одного такого выступления разразился скандал. Лорд Олтрингем, владелец газеты «Нэшнл энд Инглиш Ревью» (National and English Review), написал статью, в которой обвинял королеву в косноязычии и неспособности связно говорить без бумажки. Статьей он не ограничился и вдобавок выступил на телевидении. Это вызвало резонанс в обществе и шок среди иностранных послов.Что же сделала королева? Вместо того чтобы отрезать лорду Олтрингему язык и запихнуть ему, допустим, в нагрудный карман, она пригласила мятежного аристократа к себе и попросила быть советником по публичным выступлениям.

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