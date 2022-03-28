Чего боятся мужчины в отношениях: топ-5 мужских страхов

Бытует мнение, что если женщина встретит настоящего мужчину, то его ничего не остановит на пути к завоеванию её сердца. Он должен обладать выдержкой, уверенностью и силой духа, которые, однако, не помешают ему в один прекрасный момент кардинально поменять своё поведение. Когда мужчина внезапно охладевает или совсем исчезает, женщина часто задаётся вопросом, что она сделала не так.

Дело в том, что мужчины, так же как и прекрасный пол, испытывают некие опасения, которые не всегда можно понять и объяснить логически. Мы расскажем, чего боятся мужчины и как вести себя женщине, чтобы не усугублять его страхи.

Чего мужчины боятся в отношениях: ТОП-5 страхов

Мужские страхи мешают вступить в серьёзные отношения, вызывают проблемы в постели, ухудшают общение в паре и оттягивают момент свадьбы. Кроме этого, они могут стать причиной разрыва отношений, в которых вроде бы всё хорошо, но мужчина почему-то чувствует себя некомфортно. Женщинам важно знать причину этих страхов и понимать, как на них реагировать, чтобы сохранить союз.

Чего боятся мужчины в отношениях больше всего:

Быть отвергнутым и униженным. Не удовлетворить женщину. Что в нём разочаруются. Потерять свободу. Измены со стороны женщины.

Быть отвергнутым и униженным

Мальчики, которые в своём детстве чаще слышали замечания, нежели похвалу, в зрелом возрасте просто панически боятся быть отвергнутыми и непонятыми. Не так страшно получить отказ, как быть высмеянным. Причём этот страх не зависит от успешности и статуса мужчины. Он может иметь не один бизнес и с лёгкостью проводить переговоры. Но боязнь быть непринятым женщиной, к которой он подошёл познакомиться настолько сильно угнетает, что ему проще отсиживаться в стороне и выжидать подходящего момента.

Мужчине важно понимать, что его не отвергнут и не высмеют. И даже если ему откажут, то не в грубой форме. Для женщины важно принять, что момент знакомства для мужчины так же волнителен, а её холодность и неприступность может осадить мужчину, даже если она ему очень симпатична.

Не удовлетворить женщину

Если близость намечается в первый раз, и мужчина не знает, какие ласки заводят женщину, какую позу она любит — он может сильно волноваться по этому поводу. Но даже с постоянной партнёршей мужчине важно доказать, что он способен доставить ей удовольствие. Страх оказаться несексуальным и нежеланным является очень сильным. И часто, чтобы избежать казусов в постели, мужчина пытается всеми силами показать свою страсть. А если дама не так бурно проявляет свои эмоции, не говорит о своих ощущениях, её реакция неочевидна — этот страх еще больше разрастается. Если подобные ситуации имеют постоянный характер — это приводит к нарушениям в сексуальной жизни партнёров и даже к разрыву отношений.

Немаловажным страхом мужчин в отношениях является мысль о неожиданной беременности партнёрши.

Этот факт может быть и приятным, но мужчина предпочитает сам решать, когда он готов к рождению детей. Семья и дети — серьёзный шаг и новые обязанности, к которым нужно заранее подготовиться. Боязнь, что мужчина не сможет обеспечить новоиспечённую семью, также может помешать ему расслабиться и получать удовольствие в постели, отчего женщина может подумать, что она для него несексуальна.

Со стороны женщины важно проявлять терпение, ласку и внимание. Обсуждать свои сексуальные предпочтения и незамедлительно, в конструктивной форме, говорить о том, что не устраивает. А если он хорош в постели — нужно обязательно ему об этом говорить и не скупиться на комплименты. Что касается вопросов продолжения рода и создания семьи, то лучше сразу узнать о планах партнёра, и если вы оба пока не планируете обзавестись потомством — обсудите и выберите приемлемые методы контрацепции.

Что в нём разочаруются

Не оправдать ожиданий женщины — то, чего боятся мужчины в отношениях как на первом свидании, так и спустя несколько лет супружеской жизни. Речь пойдёт о тех обязанностях мужчины, которые возникают после успешного знакомства. Он боится, что не сможет обеспечить женщину, дать ей достойный уровень жизни. Он боится, что в нём разочаруются, что он не дотянет до статуса женщины, которая ему нравится. И вполне может пропасть после нескольких свиданий, потому что считает себя не в состоянии удовлетворить женские запросы.

Мужчина понимает, что деньги помогут ему обеспечить семью, детей, безопасность, досуг, гибкий образ жизни и уверенность в будущем. И если он боится потерять стабильный заработок, а запросы его дамы только с каждым днём растут — страх не справиться с главной мужской ролью кормильца и защитника потихоньку разрушает его изнутри.

Важно показывать мужчине, что его ценность состоит не только в материальном обеспечении, а во многом зависит от личностных качеств и взглядов на жизнь. Женская поддержка и забота, готовность шаг за шагом двигаться вместе делают мужчину смелее и успешнее, нежели упрёки и недовольства.

Говорите искренне о его достоинствах. Как это правильно делать, читайте в статье: «Комплименты мужчине: список из 100 лучших фраз».

Потерять свободу

Страх потерять свободу не связан напрямую с желанием овладеть как можно большим количеством женщин. Но мужчина хочет иметь выбор и сам решать, как ему распоряжаться своим временем, деньгами и другими ресурсами. Для мужчин недопустимо, когда женщина начинает контролировать, диктовать условия, указывать, что делать, и поучать его. Запреты и ограничения также вызывают обратную реакцию и ещё больше усиливают дистанцию между партнёрами.

Если женщина даёт выбор мужчине самому решать, что и как делать, и доверяет ему, то лишает его страх оснований и закладывает мощный фундамент для развития таких отношений.

Измены со стороны женщины

Особенно сильно развита боязнь измены у мужчины, который сталкивался с женским адюльтером. И он может переносить этот страх на все последующие отношения, проявляя ревность, излишнюю подозрительность и контроль. К тому же, конкуренция — движимая сила сильного пола, и если кто-нибудь оказывается успешнее его, да ещё и в постели — это очень сильно унижает мужское эго. Наряду с внутренним опустошением мужчина нередко испытывает еще и ощущение, что окружающие его осуждают. Он чувствует потерю контроля над ситуацией, над отношениями и своей жизнью в целом. Страдает его авторитет и репутация — те вещи, которые мужчины ценят дороже денег.

Женщине важно постоянно показывать своё отношение к мужчине, говорить о его сильных сторонах и ценности их отношений. Лучше не обсуждать за его спиной проблемы в паре, которые могут оскорбить его самоуважение. Подкрепляйте самооценку комплиментами, признаниями в любви, откровенными разговорами.

Как вы видите, мужские страхи в отношениях не так уж и беспочвенны. Цените и уважайте мужчину рядом с вами, дарите заботу и тепло — так вы искорените его опасения и сомнения. А также помните, что откровенный диалог — единственный верный шаг выявить и предупредить первые звоночки разногласий и проблем в паре.

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