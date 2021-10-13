«Бунт чувственности»: к чему привёл декрет об отмене браков в СССР

В советское время личная жизнь человека не обсуждалась, но на нее очень активно влияла власть. Это хорошо описано в антиутопии Евгения Замятина «Мы». Но в 1920-х годах в СССР личная жизнь была одним из самых обсуждаемых вопросов.

Ceкcyальная рeвoлюция

Принято считать, что она произошла в 60-х годах прошлого века в эпоху хиппи. На самом же деле все было в 1920-х годах, причем на государственном уровне. В своих трудах и лекциях Владимир Ленин подчеркивал, что «бунт чувственности» просто необходим новому советскому человеку. Сами же вопросы интимного характера выносились на обсуждение в РСДРП еще до 1917 года. На третьем съезде партии Ленин поручил Троцкому разработать систему взаимоотношений между мужчиной и женщиной. В своей работе австрийский ученый Вильгельм Райх писал, что сам Лев Троцкий считал семью «пережитком прошлого».

Декреты и действия властей

Большевики дали очень большую интимную свободу населению. Были даже декреты об отмене брака. Был образован Институт социальной гигиены, которую возглавил Григорий Баткис. Подобная ситуация удивила даже писателя Герберта Уэллса, который отмечал, что в СССР слишком легко относятся к таким вопросам.

Решение полового вопроса

В конце 1918 года в Петрограде прошла демонстрация «Об отмене брака».

Подобное было одобрено Лениным. В этом же году прошел еще один парад «Долой стыд!», во время которого мужчины и женщины шли обнаженными. Это переросло даже в нудистское движения, которое в 1924-1925 году было особенно активно в Москве. Историки считают, что оно возникло в ответ на моральное разложение советских людей. Позже были разрешены аборты, коммуны, интимная свобода возросла. Подобное не устроило Бухарина, и он резко высказался о нудистах в 1925 году на 14 съезде ВКП(б). После этого милиция стала пресекать подобные движения.

Интимнaя cвобода

Люди могли свободно жениться и разводиться, алименты выплачивались только первые 6 месяцев. Александра Коллонтай заявила, что нужно просвещать школьников и давать им пoлoвoе вocпитание. Большевики прислушались к этому и начали масштабную кампанию. С 1919 по 1925 в СССР было привезено более 300 преподавателей из Европы. Как результат — к 1923 году половина детей была рождена вне брака.

Особая советская семья

Шведская семья была придумана именно в СССР, но называлась она «комсомольская». В ней проживало 10-12 человек мужчин и женщин. Они совместно вели хозяйство и быт, предавались интимным утехам. Дети были нежелательными, ведь они отвлекали от строительства коммунизма. Образцом коммуны считалось поселение Большево, созданное по указу Троцкого в 1924 году.

Конец революции

Приход Сталина к власти положил конец свободным отношениям в СССР. От людей требовалась полная концентрация, чтобы стало возможным провести индустриализацию страны. Вначале был отменен декрет о свободе брака, а в 1934 году запретили аборты. Позже Калининым был подписан указ о запрете отношений между мужчинами.

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