Истории известных брендов, которые кардинально сменили род деятельности

Многие из нас при упоминании знаменитого на весь мир бренда чётко знают, чем он занимается. Однако мало кто представляет, что если бы этого производителя упомянули бы на несколько десятилетий раньше, то продукция, которая с ним ассоциируется, была бы радикально другой. Люди частенько меняют направления своего занятия, и бизнесмены исключением в данном случае точно не будут. Вашему вниманию 6 историй известных брендов, которые кардинально сменили род деятельности.

1.

Shell





Логотип компании Shell выглядит как ракушка неспроста. И дело не только в том, что именно так переводится название. Причина ещё и в том, что история этой фирмы началась, как ни странно, с антикварного магазина, где продавались шкатулки, украшенные теми самыми ракушками, и только полвека спустя компания переориентировалась на нефтяную сферу.

2.

American Express





Сегодня знаменитая американская компания известна выпуском кредитных карточек, однако так было не всегда. И на это намекает, прежде всего, название фирмы. А всё дело в том, что первоначально она занимались, как ни странно, логистикой и почтой — доставляла посылки. Теперь род деятельности радикально изменился, а вот старое название оставили.

3.

Twitter





Трудно представить человека, у которого есть Интернет, но он никогда не слышал о Twitter.

4.

Однако история этого ресурса началась отнюдь не как платформа для написания коротких постов. На самом деле первоначально под этим брендом работала подкастинговая компания, которая, к слову едва не закрылась после запуска iTunes. Тогда-то и пришлось сменить специализацию, и Twitter продолжает удерживать статус одного из самых известных ресурсов.

Samsung





Тот случай, когда компания не просто радикально изменила род деятельности, но и делала это неоднократно. Оказывается, первоначально Samsung был ничем иным как продуктовым магазином, который специализировался на морепродуктах и лапше. Позднее компания занималась производством рафинированного сахара, текстиля и даже мельниц, и только потом случился окончательный переход к производству электроники.

5.

Avon





Это сегодня все знаю Avon как один из крупнейших брендов сетевой косметики. Однако основатель компании Дэвид МакКоннелл начинал своё дело с продажи книг для путешествий. Именно там и нашлось первое место для средств красоты: он придумал раздавать духи своим клиентам-женщинам с целью повышения продаж. А когда выяснилось, что парфюмы им нравились гораздо больше самих книг, то МакКоннель и род компании сменил на косметическую.

6.

Nokia





История производителя самого неубиваемого мобильного телефона, во-первых, очень долгая: она существует аж с 1865 года. А во-вторых, что совершенно логично, она началась совсем не с производства телефонов. На самом деле вначале под брендом Nokia работала небольшая бумажная фабрика, и только много лет спустя кардинально сменила род деятельности.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2517642887884442082/

А вы знали об этом?

В конце 1716 года англичане арестовали шведского посла Карла Юлленборга и стали внимательно изучать его переписку. Из этих документов выяснилось, что Роберт Арескин, лейб-медик русского царя Петра Первого, находился в переписке с предводителем якобитов генералом Марром. При этом, якобы этот лекарь служил посредником между царем Петром и Якобом Стюартом, а русский царь якобы обещал поддержать Стюартов в борьбе за смещение короля Георга I от власти. В результате этого Георг I приказал адмиралу Норрису захватить русские корабли и самого русского царя арестовать и не отпускать его до тех пор, пока русские войска не уйдут из Дании и Германии. Но адмирал идиотом не был и понимал, чем это может обернуться. Он формально придрался к форме приказа и отказался его выполнять.

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