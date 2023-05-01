К чему приведет односторонняя прозападная ориентация Грузии и других постсоветских стран и их безудержное стремление в ЕС и НАТО

«Одурачить людей легче, чем убедить их в том, что они одурачены» — Марк Твен

Уважаемые соотечественники!

Обращаюсь к вам в связи с обострением международной обстановки в мире и усугубившимся на этом фоне противостоянием в Грузии сторонников прозападной и пророссийской ориентации.Слушая сегодня ведущие грузинские СМИ и многих представителей различных политических партий, отбросивших в сторону приличия и скатившихся до уровня неонацизма, удивляешься их однобокой и навязчивой прозападной ориентации, которая всецело направлена на дискредитацию наших добрососедских отношений с Россией!

К сожалению, среди них мало людей с развитым интеллектом и под влиянием оппозиционных студий, лозунгов на митингах,не допускающих дружеских отношений с Россией,они все больше пропагандируют настоящий фашизм и национальный экстремизм.Особенно в этом преуспели некоторые довольно неадекватные и одиозные журналисты-русофобы и ведущие телепередач.К ним, в первую очередь, следует отнести таких вечно непримиримых оппозиционеров, как Ингу Григория, Давида Акубардия и т.д., которые своими провокационными выступлениями, бесцеремонно отрабатывая западные гранты, даже не догадываются, что наносят существенный ущерб имиджу своей страны!

Еще более слабым интеллектом, как ни странно, сегодня оказались 80 грузинских неразумных прозападных писателя,которые потребовали отставку премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили из-за разгоревшегося скандала в связи с внесенным в парламент Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».А ведь Грузия всегда славилась разумными и смышлеными в политических вопросах писателями!

Дело дошло до того,что настоятель Храма им. Св. Александра Невского в Тбилиси протоиерей Бидзина (Гуния) – одной из двух церквей в Тбилиси, где богослужение идёт на церковно-славянском языке,отказавшись от Десяти заповедей Бога и став служителем иуды, на почве лютой русофобии в Вербное воскресение 9 апреля 2023 года,когда во всех церквах Грузии и России освящали вербу, запретил проводить этот обряд, оскорбив тем самым всех православных христиан в Грузии и России!

И разве не постыдна варварская выходка лидера оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария,когда она, позоря на весь мир культуру грузинского народа, как дешевая необузданная дикарка пыталась выдворить из здания парламента Грузии,где проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия, депутата Госдумы России Сергея Гаврилова?Одновременно с этим она постоянно делает русофобские заявления, но при этом не отказывается от высылаемых ей денег из России.Эти деньги после смерти дедушки согласно контракту с Мариинским театром она без угрызения совести получает уже многие годы.И разве не позор для нации, когда пассивный педераст Георгий Габуния(генетический мусор грузинского народа)в прямом эфире, игнорируя все рамки приличия и этикета,грубо оскорбил президента России Владимира Путина?

В этой связи хотелось бы поделиться своим мнением относительно целесообразности выбора прозападной или пророссийской ориентации народами постсоветских стран на примере Грузии и Украины.

Что касается прозападной ориентации,то,к сожалению, многие мои соотечественники в Грузии, как и многие представители других постсоветских стран, наивно верят в то, что западные «борцы за демократию» якобы ночами не спят, думая, чем бы помочь нам?Как ни странно, но они всё еще верят в миф, что стоит только подписать ассоциацию с ЕС и пенсии сразу станут 1000 евро, а зарплаты – 3000 евро?

Дорогие мои,кому мы нужны – вечно нуждающиеся и оболваненные лживой западной пропагандой!Неужели трудно понять,что Западу все мы нужны только как «пушечное мясо», а наши страны – как полигон для противостояния с Россией,с которой кровавый Запад воюет уже многие века, пытаясь присвоить богатейшие природными ресурсами российские территории.

Кроме того, Западу крайне необходимы природные ресурсы постсоветских стран.К примеру, причиной экономической экспансии «англо-еврейского тандема в Закавказье» является дефицит питьевой воды (острый – в Израиле, грядущий – в Великобритании), а также чистая экология, дешёвая энергия и полезные ископаемые, в первую очередь – золото. Не секрет, что экологически благополучная Грузия имеет большие запасы питьевой воды и золота.Именно поэтому сегодня основная задача Запада – укрепиться на Украине, Кавказе, Средней Азии и т.д.!

Вместе с тем наконец-то надо понять, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и если западные «борцы за демократию» сегодня выделяют гранты постсоветским странам,то завтра за эту помощь они должны расплатиться противостоянием, а желательно войной против России!

Наглядным примером служат события в 2008 г. в Грузии,когда западную марионетку Саакашвили, чтобы расплатиться за предоставленную Западом грузинскому народу экономическую помощь,заставили нанести массированный ракетный удар по Цхинвалу, объявив тем самым России войну!Да,именно заставили, поскольку хоть Саакашвили был неадекватным правителем, но он же не был врагом самому себе, чтобы объявлять войну такой великой ядерной державе, как Россия!Сегодня же подобным примером служит война на Украине!

К сожалению,многие прозападные деятели не могут понять простой истины,что не следует пытаться идти туда, где тебя вообще не ждут, а только хотят лицемерно использовать для противостояния с Россией. С этой целью они готовы принять кандидатом в ЕС даже весьма коррумпированные и недемократичные страны, как ,например, Украину, в которой каннибала и маньяка украинского происхождения Чикатило варварски посмертно провозгласили «национальным героем Украины» только за то, что он изнасиловал и убил 56 русских женщин и детей!

Одновременно с этим Грузия не была принята кандидатом в ЕС, несмотря на то,что «Согласно исследованию ведущей мировой исследовательской организации и аналитического центра N1 в Вашингтоне «Heritage Foundation», Грузия вошла в число 40 лучших стран мира по индексу «Добросовестность правительства»! Грузия является лидером на Кавказе и в Черноморском регионе, а среди постсоветских стран уступает только странам Балтии.

Скажу больше,сегодня Грузия больше нужна Евросоюзу, чем наоборот, поскольку будущее Евросоюза зависит от Грузии!Ведь Грузия – единственная ключевая страна через которую грузы из Китая, Казахстана, Азербайджана и других стран Азии будут поступать в Европу,минуя Россию.Кроме того, Грузия – страна, через которую кабель из Азербайджана, по дну Чёрного моря, будет поставлять Европе возобновляемую энергию, что станет единственной гарантией её энергетической безопасности!Вот – лишь две стратегические причины, из-за которых Европа заинтересована в сотрудничестве Грузией в Евросоюзе. Однако амбициозные европейцы это нагло скрывают от грузин,да еще цинично заставляя их упрашивать войти в ЕС, выполняя 12 предъявленных требований!

Чикатило – национальный герой Украины

Глядя же на очередь из доверчивых кандидатов, упорно обивающих порог ЕС,среди которых Турция – вечный кандидат в Евросоюз с 1987года, Македония – с 2005-го и т. д.,то становится понятно, что скорее сам ЕС распадется, чем сбудется заветная мечта грузин и других доверчивых представителей постсоветских стран стать виртуальными членами этой организации!

Даже если Грузии, как Украине и Молдове, предоставят статус кандидата в ЕС, то и это все равно не гарантирует возможность вхождения в эту организацию.А может некоторые неадекватные мои соотечественники готовы мучительно ждать еще 50 лет для вступления в нее – как ,например, Турция, которая фактически 36 лет кандидат, но членом Евросоюза вряд ли когда-нибудь станет!По всей видимости, ЕС потому и цинично «обещает» майданутым бандеровцам стать их членом только после завершения спецоперации России,однозначно предвидя неминуемую потерю целостности Украины с образованием двух или нескольких государств! Исходя из этого, непонятно, почему грузинская власть все равно настойчиво агитирует население вхождение в ЕС , выполняя 12 требований Евросовета, если Грузию в ЕС никогда не примут – точно также, как не примут и в НАТО?

Немаловажно,что сегодня ЕС по воле США находится в экономическом тупике и не в состоянии освободиться от своей долговой ловушки, которая скоро обязательно приведет к ее распаду.Именно поэтому кощунственны и циничны поздравления Бориса Джонсона – премьер-министра страны, которая устроила финансовый кризис ЕС и с громким скандалом вышла из ЕС, президенту Зеленскому с виртуальным статусом кандидата в члены ЕС?Скажу больше,как ни странно,но именно США всячески способствуют вступлению Украины, как и Грузии, в разваливающийся ЕС ,чтобы видеть их среди терпящих бедствие стран Европы!Ведь, если Украина и Грузия станут полномасштабным партнёрами России,то их экономика расцветет и тогда они станут независимыми от американских подачек!

Важно также отметить, что ЕС довольно коррумпированная и ангажированная организация, которая ради своих меркантильных интересов часто бесцеремонно вмешивается во внутренние дела различных стран, грубо диктуя и навязывая свои преступные и амбициозные цели и задачи !Сегодня весь цивилизованный мир шокирован коррупционным скандалом в Европейском парламенте, в котором обвинены в отмывании денег, коррупции и участии в преступной организации не только рядовые его члены, но и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Скажу больше, что мало кто сомневается в её участии в огромных коррупционных сделках, которые уже названы "аферами века". Масштабы воровства и взяток впечатляют воображение(https://dzen.ru/a/Y-xSWIOCAHEKiOmJ).

В этом отношении вызывает также возмущение, когда ЕС и США, нарушая все правила международного этикета и дипломатии, высказали протестную ноту грузинскому правительству и потребовали отменить прямые авиационные сообщения с Россией и открыть против нее «Второй фронт» на Украине.Сегодня подлинно стало известно, что ещё до начала спецоперации на Украине – до 24 февраля 2022 года – западные инструкторы во главе с послом США обошли руководителей всех ветвей власти Грузии с требованием открыть «Второй фронт» против России в Абхазии и Цхинвали!Кроме того, они потребовали послать на Украину элитарные спецподразделения грузинской армии, прошедшие Ирак и Афганистан, и подключиться к антироссийским экономическим санкциям.

Именно после того, как грузинское руководство отказало открыть «Второй фронт» на Украине, Грузии было категорично отказано стать кандидатом в ЕС!Исходя из этого,становится понятным, почему столь коррумпированную страну, как Украина,но которая согласилась стать пушечным мясом в противостоянии с Россией,без зазрения совести приняли кандидатом в ЕС!

Что касается отмены авиационного сообщения с Россией, то разве не издевательство и вмешательство во внутренние дела,когда амбициозный посол США в Грузии Келли Дегнан провокационно отменила уже назначенный прямой рейс «Москва –Тбилиси»!Хотелось бы узнать,на каком основании грузинская власть дала столько прав, казалось бы, «стратегическому партнеру», а вернее «стратегическому иноагенту»,всячески стремящемуся внести раскол во взаимоотношения с Россией, тем более что грузины всё равно летают друг к другу через Ереван и Минск?!А может этот «стратегический иноагент» заинтересован в пополнении армянского и белорусского госбюджетов, а не грузинского?

И разве можно надеяться на благие намерения ЕС, если некоторые ее коррумпированные и сексуально озабоченные депутаты, как ,например, Виола фон Крамон,специализирующаяся по Грузии после блаженного секса с Саакашвили и получившая от него за лоббистские услуги 100 тысяч евро (http://ru.gruzinform.ge/news/57367/),вместе с ангажированными и продажными представителями радикальной грузинской оппозиции активно участвует в поддержку 21-летнего гомосексуала и уголовника Лазаре Григориадиса, задержанного за метание «коктейлей Молотова» в полицейских и поджог полицейского автомобиля?Именно из-за эти преступные деяния агрессивного представителя ЛГБТ-сообщества позорно для всей страны провозгласили «Символом борьбы Грузии за европейское будущее»!

К сожалению, неадекватная и амбициозная депутатка ЕС Виола фон Крамон,отрабатывая полученные за лоббистские услуги деньги и забыв жестокие расправы европейскими и американскими полицейскими демонстрантов,часто заканчивающиеся даже гибелью особо агрессивных митингующих,не осознает, что этим она открыто призывает к насилию и смене законной власти в Грузии.Скажу больше, Виола фон Крамон ,видимо, по поручению руководства ЕС стремится сегодня легализовать в Грузии с помощью активистов "Национального движения" применение «коктейлей Молотова»(одновременно с этим представьте, что сделали бы с демонстрантом, кидающим эти "коктейли" в полицейских, во времена правления диктатора и садиста Саакашвили ?)!Одновременно с этим неадекватные депутаты ЕС, защищая злостного преступника Лазаре Григориадиса,цинично скрывают, что американец Питер Шварц, применивший перцовый баллончик против полицейских во время штурма Капитолия в 2021 году, получил 14 лет тюрьмы!

Однозначно для члена Европарламента неприемлемо участие в акциях, поддерживающих насилие и жестокость преступников, особенно на фоне того, что «Европарламент призывает к верховенству закона и деполяризации»!Именно подобные антидемократические действия чиновников ЕС стали причиной категорического отказа вступление в эту ,по сути, коррумпированную и преступную организацию некоторых народов!В этом отношении для многих постсоветских стран поучителен пример официального отказа от вступления в ЕС одной из народностей Молдавии тюркской этнической группы Гагаузов, говорящих на русском языке и исповедующих православие.Вместе с тем эти ,безусловно, трезвомыслящие люди против вхождение Молдавии в ЕС через объединение с Румынией.Именно это и стало основным препятствием для вступление Молдовы в ЕС. Чтобы сломить их сопротивление, продажный режим прозападной марионетки Майи Санду фактически объявил Гагаузии войну: он не поддерживает предложенных народом кандидатов и стремится всячески дискредитировать выборы, заявляя, что все гагаузские кандидаты являются агентами Кремля!

И разве не нарушением правовых норм и вмешательством во внутренние дела суверенного государства стал демарш неадекватного депутата Европарламента Андрюса Кубилюса, потребовавшего освободить еще полностью не осужденного государственного преступника Саакашвили и громогласно поставившего ультиматум руководству Грузии «У нас есть четкое послание для «Грузинской мечты», вы не получите статуса, если не будете играть по нашим правилам, освободив Саакашвили».

Выходит,что ЕС не такая уж демократическая и правовая организация, если вступление в нее зависит не от правовых норм государства, а от выполнения преступных и антидемократических требований её ангажированных депутатов!Именно подобным антидемократическим действием ЕС однозначно дискредитирует судебное законодательство Грузии, преступно обвиняя на весь мир грузинское правосудие!

Кроме того, идя на поводу авантюриста и симулянта Саакашвили,специально голодающего и лживо обвиняющего власти якобы в его отравлении, чтобы избежать тюремного заключения, ЕС,требуя перевести его для лечения в европейские страны, дискредитирует на весь мир возможности грузинской медицины,ставя под сомнение профессионализм грузинских врачей!Однозначно, если бы Саакашвили на самом деле страдал бы серьезной патологией, лечение которой было бы невозможно в Грузии,то подобное требование ЕС можно было еще как-то оправдать.

Еще более смехотворны утверждения западными «светилами» медицины о психическом расстройстве симулянта Саакашвили, который,несмотря на это, вполне сознательно не подает жалобу в Страсбургский суд, отчетливо осознавая, что проиграет.Кроме того, на странице своего Facebookа моментально поддержал заявление прозападного ангажированного президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала своих сторонников бороться за свободу!Ничего не скажешь – даже на больничной койке и с «психическими нарушениями»Саакашвили все равно остается преданным слугой Запада!

Выходит, что грузинское правосудие должно пойти на поводу злостного государственного преступника Саакашвили, который фактически шантажирует власти Грузии тем, что прекратит голодовку только после его экстрадиции в европейские страны.Ничего не скажешь – однозначный театр абсурда, который в случае освобождения Саакашвили может быть

использован и другими злостными преступниками, пытающимися уйти от правосудия!Хорошо, что вечно противостоящая любому руководству страны неадекватная госпожа-президент Зурабишвили,ранее замеченная в коррупционных помилованиях ,видимо, не решится помиловать Саакашвили из-за имеющихся у властей против нее компромата!

В этом отношении награждение Консервативной партией Норвегии премией в области борьбы за права человека диктатора, убийцу, вымогателя и элитарного коррупционера Саакашвили,суд над которым к тому же еще не завершен(напомню также,что многие его высокопоставленные соратники отбывают тюремное заключение,а некоторые из них уже освобождены),является подлой насмешкой и оскорблением всего грузинского народа!Еще более цинично и оскорбительно для грузинского народа вручение подсудимому «Рупору демократии» Саакашвили одной из высших польских наград – награда Прометея.Правда,по мнению, члена партии«Силы народа» Эка Сепашвили эти награды были куплены богатенькой мамочкой Саакашвили!

В этой связи мамочка Саакашвили вместо того, чтобы ,конечно, не последний свой миллион долларов,ранее конфискованный ее коррумпированным сыночком-президентом у грузинских бизнесменов, тратила бы на лживые лоббистские статьи западных журналистов и услуги сомнительных врачей, лучше бы заплатила эти деньги профессиональным психологам и психиатрам для того ,чтобы они внушили ее сыночку отказаться от ,безусловно, «талантливой» и артистичной инсценировки голодовки с возможным смертельным исходом.

В этом отношении смехотворен «душераздирающий» призыв отчаяния Саакашвили к США и международному сообществу оказать дипломатическое давление на правительство Грузии с целью введения экономических санкций в отношении Иванишвили и его окружения.В этом заявлении,опубликованном изданием «Politico»,международный авантюрист и элитарный коррупционер говорит также, что он находится на грани смерти, поскольку его якобы систематически жестоко пытают, и его смерть будет трагическим сигналом для всех лидеров, которые не смогли противостоять российскому империализму!Боже мой, как «трогательно» до слез!Многие президенты в мире отбывали наказание в тюрьме,но не один из них не вел себя так унизительно, трусливо выпрашивая помилования, как западный марионетка Саакашвили,позоря честь кавказского мужчины!

Вместе с тем, будучи ,казалось-бы, профессором, лучше бы его мать проконсультировала бы своего лживого сыночка «профессионально» обманывать людей, а не позориться на весь мир,заявляя что якобы русские «эндокринологи» однажды уже прописали ему коктейль из ртути и мышьяка.Подобное однозначно мог сказать только неадекватный политик, поскольку, если бы на самом деле Саакашвили хотели бы отравить,то сделали это так, чтобы невозможно было доказать факт отравления, поскольку ртуть и мышьяк легко выявляются даже у трупа, пролежавшего в земле веками!

Любопытно также, хватит ли «убитой горем» довольно богатенькой мамочке Мишеньки (только ее недвижимое имущество в Грузии оценивается в более 200 миллионов лари)количества весьма дорогостоящих нарядов и аксессуаров для каждодневной яркой демонстрации,которые она ,сверкая макияжем и раздражая бедных жителей Грузии разнообразием роскошных нарядов, как на подиуме меняет их каждый день при посещении сыночка, если его пребывание в лечебном центре продлится еще на долгое время?

Хотелось бы также подробнее коснуться такой важной темы, как западная демократия, поскольку грузины не тот народ, который нуждается в насильственном насаждении демократии западного образца, т. к. наши предки самостоятельно создали основы народовластия (древнюю демократию), а не позаимствовали ее у греков как многие европейские народы. В этой связи поучителен свод законов царицы Тамары,который, по сути, является ранней формой демократического правления ,ограничивающей власть имущих и заложившей основы демократии.

Поучительно, что эта форма демократии выгодно отличалась от греческой, которая с одной стороны ратовала за демократические выборы,а с другой нарушала ее основы, высмеивая и называя людей оказавшихся при голосовании в меньшинстве «идиотами» (словом, приобретшим впоследствии оскорбительный смысл).Кроме того, не следует забывать, что древнегреческая демократия была основана на рабстве, став основой нынешней либеральной демократии.

Почему-то некоторые сердобольные европейские «борцы за демократию» забывают, что, когда их предки, которых цивилизованные римляне считали грязными варварами, грабили, порабощали, а иногда и полностью уничтожали целые народы,наши предки уже строили церкви и создавали научные центры.Если бы не греко-римская цивилизация, трудно сказать, чего достигли бы дикие племена (предки некоторых нынешних европейцев), населявшие европейскую территорию.

Одновременно с этим известный немецкий ученый Иоганн Фридрих Блюменбах,получивший в свое время почетный титул «магистра Германии», вошел в историю как человек, который впервые назвал белую арийскую расу «кавказской».Причем Блуменбах считал, что прародиной человека является Кавказский регион, а истинными арийцами с белой кожей являются жители Грузии, которые из-за своих генетических данных и культуры значительно отличаются от европейцев!

Именно поэтому,сравнивая исторические аспекты наших предков с предками диких европейских варваров, трудно всерьез согласиться с крылатыми словами бывшего председателя Парламента Грузии Зураба Жвания(убиенного,по мнению многих жителей Грузии, президентом Саакашвили) – «Я грузин, а значит, я – европеец!».Действительно, что общего у Грузии – с Европой, современная культура которой – антихристианская и гомосексуальная, где нет папы и мамы, а есть родители одного пола, где объявили Иисуса гомосексуалом – «богом для всех»?!

Кроме того,ни географически, ни ментально Грузию едва ли можно назвать частью Европы.У древних греков Чёрное море отделяло Европу от Азии, а не соединяло их. У Меттерниха Европа заканчивалась «за восточной окраиной Вены», но никак не за Кавказским хребтом.Понятие Европы весьма условно, географически невнятно и имеет сугубо теоретический характер. Прилагая его к республикам постсоветского пространства, Запад стремится не к превращению постсоветских республик в европейские страны, а пытается «зацементировать» их зависание между Востоком и Западом, делая из них антироссийский буфер.

Одновременно с этим и сегодня трудно назвать многие западные страны и особенно США демократичными!И разве ,к примеру, не в США до сих пор нарушаются права коренного населения Америки, где индейцы, подвергшиеся в прошлом настоящему геноциду со стороны европейских кровавых варваров (было истреблено 100 миллионов индейцев), до сих пор фактически живут в резервациях как рабы ?И разве расизм в США существовал и сегодня существует не с самого основания государства, в котором до середины XIX века действовало «правило одной

капли крови», согласно которому «небелыми» считались те, кто имел чёрных или индейских предков вплоть до седьмого поколения.

И разве можно считать демократичной страну, если президента страны выбирает не народ, а фактически коллегия выборщиков (последний раз подобное случилось с президентом Трампом, когда он по числу народных избирателей значительно уступил Хиллари Клинтон).И разве можно считать страну демократичной, если ее руководство для своих меркантильных интересов финансирует и поддерживает диктаторские режимы(например, Алиева, Саакашвили и т.д.)! Вместе с тем не надо забывать,что США «прославились» по всему мире как террористическая страна, в которой было убито четыре президента(лишь президенту Эндрю Джексону удалось выжить после покушения) только из-за того, что они попытались пойти против незаконного частного печатания долларов Федеральной резервной системой (ФРС) !

И разве демократично и безопасно для всего мира, когда президентом агрессивной ядерной державы выбирают престарелого Джо Байдена,страдающего деменцией и место которого не в Белом доме, а давно в доме престарелых(может быть хоть там дедушка Байден,которого соотечественники прозвали «Сонным Джо», наконец-то выспится)!Недавно стало известно, что во время выступления в штате Северная Каролина, «Сонный Джо» после окончания речи «дружественно» пожал руку пустому месту и попытался уйти куда-то в стену, потеряв ориентацию в пространстве.Несмотря на это, 79-летний президент США Джо Байден,погрязший со своим сыном в коррупции, заявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Видимо, престарелый Байден решил явиться к Всевышнему в мантии президента!

Скажу больше,в недавнем своем выступлении член Демократической партии, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг отметил,что считает всех без исключения президентов Соединенных Штатов, которые возглавляли страну с 1945 года, военными преступниками.Однозначно с этим можно согласиться, поскольку вызывают осуждения деятельность многих президентов США,которые своими агрессивными и недемократическими действиями нанесли существенный ущерб имиджу своей страны!

Разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Гарри Трумэна за его преступный приказ сбросить в 1945 году атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки только для наглядного устрашения всего мира?Именно поэтому это варварское действие во многих странах до сих пор считается проявлением акта государственного терроризма! Таким образом,США являются единственной страной, которая применила в войне ЯО,в результате чего уже только из-за этого ее надо считать «империей зла», не говоря об остальных многочисленных чудовищных преступлениях перед человечеством!

Одновременно с этим разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Никсона (единственного президента США, который досрочно оставил свой пост) за его приказ «Всё, что летает – на то, что движется!», который лишил жизни 4 миллионов вьетнамцев (учитывая убитых мирных жителей Лаоса и Камбоджи)!Причем американских военнослужащих в той войне погибло всего 50 тысяч?Правда, такое громадное число убитых вьетнамцев не должно удивлять, поскольку – чего ещё следовало ожидать от солдат, которые писали на своих касках "Рождённый убивать", "Убей коммуниста для мамы", "С напалмом дела идут лучше", "Напалм прилипает к маленьким детям", "Убивайте всех, Господь рассортирует"! Как это не чудовищно, но только в деревне Сонгми американские выродки человечества убили 504 гражданских, из них 210 детей! Потому так массово применялся напалм, выжигавший огромные территории вместе со всем живым!

Американская армия покинула Вьетнам в 1973 году и с тех пор – ни ответа, ни привета. Никакого раскаяния со стороны Штатов не последовало. Видимо, в Белом Доме надеются на то, что вьетнамская кровь «высохнет».Как это не кощунственно, но в 2012 году «гуманный» президент Барак Обама, выступая перед мемориалом ветеранов той войны, кощунственно заявил: «Знаете, для чего американцы убили 4 миллиона человек, распылили 75,7 миллиона литров концентрированных гербицидов и сбросили 6 727 084 тонны бомб ? А все очень просто, чтобы мы сегодня могли наслаждаться этой весной. Не выжигали бы напалмом вьетнамские леса – не наслаждались бы американцы весной в штате Айова».Ничего не скажешь –«разумная» логика варварского американского президента-убийцы!

Вашингтон любит упрекать другие страны в отсутствии свободы и демократии, однако в тюрьмах самой «свободной и демократической» страны сидит самое большое количество заключенных в мире.Так, в начале 2009 года в тюрьмах США содержалось 2,3 миллиона человек – это более четверти всех заключенных на планете! Даже Китай держал в тюрьмах только 1,5 млн. человек.

Трудно также назвать демократической страной и Францию, в которой

тоже гордятся одной из старейших демократий, несмотря на то, что нельзя равнодушно смотреть, как французы, яростно защищая права ЛГБТ-сообществ, игнорируют и оскорбляют религиозные права и чувства верующих мусульман всего мира(подтверждением этому является кровавая драма в Charlie Hebdo,разыгравшаяся из-за издевательства над чувствами верующих мусульман)!

И разве Францию можно считать демократичной страной, если последняя публичная казнь с применением гильотины (более «гуманного», по их мнению, способа казни) произошла в 1939 году, а непубличная казнь в тюрьме с применением гильотины – ,как ни странно, официально была отменена лишь в 1981 году.

Обратите, пожалуйста, внимание на эти даты и вы поймете, насколько Францию можно считать образцом демократии, кстати, как и Америку, для которой до сих пор неформальным символом является электрический стул, с помощью которого преступников убивали и сейчас убивают в некоторых штатах как скот!Единственное, что теперь «гуманно» изменилось, так это то, что преступник в современной Америке может сам выбрать вид казни (ничего не скажешь – гуманный сервис!).В этой связи хотелось бы напомнить «цивилизованным» западным «борцам за демократию», что грузинская царица Тамара еще в Средние века отменила смертную казнь!

И разве можно назвать демократическими страны, в которых нарушаются основные правила правосудия, когда без предварительного судебного разбирательства отбирают собственность у лиц, имеющих свои убеждения – не всегда совпадающие с основами виртуальной западной демократии (однозначно только суд может признать вину подсудимого и незаконность его имущества)!Выходит, что имущество граждан на Западе было законным и всегда будет законным, пока к ним не возникнут претензии, связанные с их политическими убеждениями!

Скажу больше, порой даже выигранное дело в суде некоторых западных стран не гарантирует восстановления справедливости.В этом отношении заслуживает внимания судебный процесс, в котором адвокаты грузинского мецената Бидзины Иванишвили выиграли дело у ,казалось бы, надежного швейцарского банка Credit Suisse, однако до сих пор этот банк не выплатил полагающиеся истцу более 1,2 миллиарда долларов.

Создатель правящей партии «Грузинская мечта» Иванишвили связал эти неправовые действия швейцарского банка, который однозначно находится под воздействием западных «борцов за демократию», с происходящими в Грузии процессами ,в частности, с отказом грузинских властей открыть «Второй фронт» на Украине! Об этом явно свидетельствует визит к нему 21 марта 2022 года посла США в Грузии Келли Дегнан, которая в порыве гнева ,похожая на Люцифера, громогласно приказала Иванишвили открыть «второй фронт» против России!

Видимо поэтому, не добившись открытия «Второго фронта», госпожа Дегнан, не выполнив «ответственного» указания из Вашингтона, была заменена новым послом в Грузии Робин Данниган(специалистом по усмирению непокорных правительств), а Бидзина Иванишвили до сих пор не может получить полагаемые ему деньги!

В этой связи хотелось бы напомнить нашим амбициозным швейцарским друзьям преступления перед человечеством их «справедливых» предков!К сожалению, они забыли, почему Швейцария, в которой были сосредоточены мировые финансы, не была завоевана Гитлером? Объяснять это нейтралитетом Швейцарии смешно, поскольку Гитлеру на это было просто наплевать!А все очень просто, поскольку в банках этой страны хранились основные финансы фашистской Германии,которые Гитлер использовал для уничтожения многих народов(https://otari.mirtesen.ru/blog/43266069674/Lavrov-byil-prav-govorya-chto-evreyskaya-krov-v-zhilah-vovse-ne-?utm_referrer=mirtesen.ru).Любопытно, почему тогда их «демократичные» предки не конфисковали у нацистов их преступно добытые деньги?

Вот она – алчная и авантюрная сущность западной демократии,которая ради собственных интересов готова на любые корыстные деяния!И разве после всего этого разорванную цепь у подножия статуи Свободы можно считать – символом свободы, торжества демократии и отмены рабства?!

Выходит, что не зря Альфред Нобель говорил в своё время, что «демократия – стадо идиотов под управлением подонков»!Кроме того,выходит, что и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль во многом был прав, сказав :«Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных»!

Читая сегодня западную прессу, с этим однозначно можно согласиться.Кроме того, во всей красе вырисовывается то, к чему пришло западное общество. Правда, чаще всего от этого просто тошнит. Чего только стоит ,например,недавнее решение окружного суда Норвегии о сексе с собаками, который имел некий 30-летний норвежец.Как ни странно, но окружной суд посчитал, что «нарушение нельзя назвать серьезным», поскольку никакого принуждения со стороны ответчика не применялось и собаки участвовали в «сексе» добровольно, однозначно испытывая сексуальное удовлетворение.Этим норвежцы,похоже, приравняли себя к животным, а животных приравняли к себе в правах и во всём остальном.Еще более продвинутыми в этом отношении оказались сексуально озабоченные потомки кровавых европейских завоевателей из Испании, которые официально узаконили секс с животными!

Инструкция: как мужчина обязан и как не должен писать

Вместе с тем нельзя без эмоций воспринимать довольно абсурдные и нелепые законы в некоторых ,казалось бы, цивилизованных странах!Например,по законам некоторых европейских стран мужчинам в знак солидарности с женщинами в обязательном порядке необходимо писать сидя.В штате Алабама муж имеет полное право в определенные дни недели бить свою жену палкой, при условии, что диаметр палки не превышает диаметра большого пальца мужа (американкам явно повезло ,что диаметр палки не был сопоставлен с диаметром сугубо мужского органа мужа!).Еще более «цивилизованными» оказались англичане, поскольку в Великобритании запрещено умирать в здании Парламента,т. к. в таком случае «расчетливое» государство обязано похоронить вас за свой счет!

Дело дошло до того, что в США силы, противостоящие правде,в обход родителей пытаются добиться своих целей с помощью ЛГБТ-пропаганды и через разрушение традиционных семейных ценностей законодательно узаконить смену пола для детей, навязав т.н. «инновации», которые должны оторвать людей от их корней, семьи, традиций, культуры и истории!Делается это для того, что легко управлять человеком, который забыл свою историю, веру. Именно поэтому консервативные американцы, которые думают о будущем детей и внуков, стоят сейчас перед нехитрым выбором: или погибнуть в безнадёжной борьбе с Левиафаном, или уехать из страны.

В этом отношении ,видимо, все-таки прав был Цицерон, говоря :

Вот такой «демократичной» Европы и США нам точно не нужно!Именно на этом основании тесная западная интеграция,на мой взгляд, погубит нас и нашу самобытность,поскольку мы совершенно разные по культуре и менталитету народы.Не хотелось бы, чтобы традиции наших предков были вытеснены лицемерной и лживой западной идеологией, которая пропагандирует гомосексуализм и лесбиянство, неуважение к старшим, абсурдные юридические законы,попирает семейные ценности и т. д..В такое непростое время нашим главным оружием и опорой должны стать традиционные, христианские, семейные и консервативные ценности… Мы должны уважать права каждого нашего гражданина и доказывать это своими действиями.Для нас семья – это союз между мужчиной и женщиной, где женщина – мать, а мужчина – отец. Именно поэтому мы сами должны выбрать подобающий нам идеал развития, несомненно, используя только положительные стороны европейской цивилизации.

Необходимо наконец-то понять, что главное не вхождение в ЕС – от чего мы все равно не станем европейцами и не заживем как они, а разумное сотрудничество с западными странами и использование положительных сторон европейской цивилизации!

Теперь,что касается пророссийской ориентации.Безусловно, основной причиной сегодняшнего противостояния и ненависти многих грузин к России является потеря в результате войны в 2008 г. 20% территории Грузии.Однако давайте правдиво разберемся в истинных причинах этой потери и выясним – почему это на самом деле произошло и нет ли в этом вины и самих грузин.

Жаль, что многие грузины, как и украинцы, уже забыли «Карибский кризис»,когда после размещения США ракет в Турции СССР в целях своей безопасности был вынужден поместить ракеты на Кубе.К счастью, тогда ядерную войну, которая могла произойти однозначно по вине алчных американцев,испугавшихся размещения советских ракет вблизи своих границ, с большими усилиями удалось предотвратить!

Аналогичное происходит и сейчас, когда Россия вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку НАТО после распада СССР, нарушив собственное обещание о недопустимости продвижения на Восток, интенсивно приближается к российским границам !Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы предотвратить размещение баз НАТО в приграничных странах! И именно это стало одной из главных причин драматических событий в Грузии в 2008 г.,а сегодня и войны на Украине.

К сожалению, недальновидные политики в Грузии и на Украине игнорируют простую истину, что размещение войск НАТО на их территориях равносильно провоцированию Третьей мировой войны,которой Россия ,безусловно, будет вынуждена ответить ради своей безопасности!Безусловно,так поступила бы любая мировая держава, поскольку в современном мире доминируют только геополитические интересы(это давно уже не секрет для здравомыслящих людей).Все предельно просто – в современном мире идет обыкновенная борьба за сферы влияния ничего общего не имеющее с борьбой за торжество демократии!

Именно поэтому некоторым странам и политическим деятелям давно следовало бы учесть, что небезопасно пытаться обеспечивать собственную безопасность за счёт угрозы безопасности соседней страны, тем более, если эта страна – великая ядерная держава!Именно поэтому в потере 20% территории Грузии в первую очередь виновны Шеварднадзе и государственный преступник Саакашвили.

Выходит, что Россия, разместив свои военные базы в Абхазии и Южной Осетии в первую очередь защищает себя от неизбежной агрессии ЕС и НАТО с территории Грузии.Грузины же в этом случае не могут сказать: а мы-то тут причем!Как же не причем, если, непозволительно забыв провокационные уроки «Карибского кризиса»,с огромным желанием и энтузиазмом прописываются в лагерь врагов России, активно стремясь разместить базы НАТО вблизи от российских границ!

Вместе с тем вызывает недоумение неосведомленность и авантюризм многих грузинских политических деятелей, которые никак не могут понять,что российское руководство, разместив базы в Абхазии и Южной Осетии, тем самым законодательно обезопасило себя от вхождения Грузии в НАТО, поскольку согласно уставу этой организации страны с потерянными и спорными территориями никак не могут войти в НАТО!

Что касается термина «оккупация», который почему-то некоторые представители грузинской власти продолжают настйчиво употреблять,то согласно международному праву, статус России в Абхазии и Южной Осетии ,как ни странно,юридически не считается оккупационным, поскольку согласно международному праву до сих пор нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран!

Несмотря на это, лживые западные демократы, вешая лапшу на уши доверчивым людям,не перестают подло и лживо обещать принятия Грузии в НАТО, в результате чего многим моим оболваненным соотечественникам в порыве эйфории безопасности даже во сне снятся базы НАТО в Грузии!Как не парадоксально, но «Сегодня легче говорить об интеграции Грузии с Марсом, чем с НАТО»!

Исходя из этого, разве не цинизм и издевательство,когда представитель Госдепартамента США Нед Прайс недавно цинично и угрожающе отреагировал на внесенный в парламент Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния», заявив, что это создаст потенциальную угрозу якобы интеграции страны в НАТО.

Что же касается непосредственно законопроекта «О прозрачности иностранного влияния»,то меня крайне поразила реакция грузинских «борцов за демократию и свободу медиа», которые 2 марта 2023 г. ворвались в парламент Грузии, чтобы опротестовать возможность огласки в случае принятия этого закона довольно щедрого финансирования Западом неправительственных организаций.

Безусловно, они не хотят, чтобы общественность узнала – за что в стране, где еще так много нуждающихся людей, западные хозяева так щедро финансируют не этих нуждающихся людей, а неправительственные организации(невероятно,но они получают от них финансирование значительно больше, чем все вместе партии парламента получают финансирование от государства!).Выходит,что этим неправительственным организациям есть что скрывать от грузинского народа, которому не следует знать – какие медиа и организации в Грузии финансируются из-за рубежа и какие цели они преследуют по заказу извне.

Особенно же постыдно было слушать некоторых необузданных парламентских истеричек, которые в порыве гнева, брызгая слюной, обвиняли своих коллег из партии «Сила народа» в сотрудничестве с Россией и попытке принятия аналогичного российского закона!Одновременно с этим они скрывают от своего народа, что аналогичный закон «О регистрации иностранных агентов» еще в 1938 году был принят в США.

Лживые же попыки некоторых продажных руководителей партий ввести в заблуждение свой народ, бессовестно обманывая его,что якобы в США этот закон был принят только для предотвращения в предвоенные годы распространения фашистской пропаганды в стране, просто блеф!В 1966 году в закон были внесены несколько поправок,среди которых было признание лица иностранным агентом, если его деятельность финансируется или субсидируется из-за рубежа!Еще более циничны и лживы заявления иноагентов Запада, что якобы в их борьбе с Россией и со странами Юго-Восточной Азии с ними заодно – большинство населения «всего Мира»(складывается впечатление, что эти иноагенты психически больные лживые провокаторы)!

Исходя из этого, можно понять гнев амбициозных представителей неправительственных организаций, которые в очередной раз своими постыдными потасовками в парламенте отчетливо поняли, что легко могут стать иностранными агентами и к великому их сожалению потерять щедрое долларовое финансирование!

Любопытно также ,а почему эти «невинные» парламентские истерички не устраивали истерик, когда в грузинских тюрьмах вениками насиловали противников диктаторского режима Саакашвили,когда президент Саакашвили противозаконно помиловал жестоких убийц Сандро Гиргвлиани, когда вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский сообщил, что для государственного переворота на территорию страны прибыли боевики из Украины и т.д.?

Вот за что яркая «звезда западной демократии» Саакашвили помиловал жестоких убийц Сандро Гиргвлиани!

Однозначно Запад пытается провести в Грузии очередную цветную революцию, чтобы освободить из заключения симулянта Саакашвили и с его помощью открыть второй фронт против России !И это является лишь

первым этапами Проекта, конечная цель которого – размещение в Грузии, военно-морской базы НАТО.Об этом явно свидетельствуют вспыхнувшие вечером 7 марта массовые протесты по известной американской методике цветных революций, которыми целенаправленно управлял опытный эксперт из США Маршал Коминс (именно поэтому Служба государственной безопасности Грузии отказала ему в очередном въезде в страну!).Однако, что еще циничнее, так это официальное заявление лживого «голубя мира»посла США Келли Дегнан о том, что она якобы даже не знает Маршала Коминса!Как тут не вспомнить слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто «послов отправляют в другие страны для улучшения двусторонних отношений, а не для того, чтобы они считали себя умнее местных жителей»!

Заявление же новоизбранного народного защитника Левана Иоселиани о применении полицией несоразмерной силы против дебощирующих демонстрантов можно объяснить видимо тем, что демонстранты явно переусердствовали, разбивая яйца о голову народного защитника,однозначно повредив ему мозги!Вместе с тем прогноз этих демонстраций неутешительный, поскольку Грузию, в результате неимоверно возросшего национального русофобского экстремизма, западные «борцы за демократию»,видимо,постараются свергнуть нынешнее руководство страны и заставить воевать грузин против России!Об этом также свидетельствуют слова явно иностранного агента Саломе Зурабишвили «Зеленский – герой, и мы тоже должны быть такими»!Вместе с тем существует версия,что для открытия «Второго фронта» для разжигания недовольства в очередной раз будет «умело» использован уже заранее запланированный отказ принятия Грузии кандидатом в ЕС!

В этой связи непонятно только ,почему до сих пор не закрыты телекомпании Саакашвили, Кезерашвили и другие, ведущие антигосударственную пропаганду и призывающие к войне с Россией и к насильственному свержению власти? Почему не аннулирована регистрация партий иностранных агентов с нацистской идеологией?!

И разве не политика двойных стандартов, когда коллективный Запад для свержения неугодного им руководства Грузии поддерживает антироссийские выступления демонстрантов,а в Молдове,наоборот, всячески препятствует справедливым антиправительственным выступлениям демонстрантов, пытающихся свергнуть западную управляемую марионетку президента Майю Санду.

Исходя из вышесказанного, неправительственные организации должны быть запрещены и понести предусмотренное Законом наказание, когда они призывают к государственному перевороту в Грузии с целью свержения власти «Грузинской мечты», когда всеми методами добиваются вступления Грузии в войну против России и открытия «Второго фронта»!Только так можно будет предотвратить дальнейшую потерю территорий Грузии и обуздать вакханалию и преступные действия на антиправительственных митингах наемных на деньги неправительственных организаций дебоширов, наркоманов,хулиганов, прикрывающихся лозунгами «борцов за демократию»!

Вот почему бедняжка Дегнан, которая как посол еще не оставила Грузию,печально произнесла:«США против закона об иноагентах в Грузии, даже если он переведен слово в слово с американского закона»!Аналогичное можно сказать и о некоторых лживых представителях ЕС,которые позорно скрывают,что этот закон принят во многих европейских странах, входящих в Европейский союз!В этом отношении поучительна тактика президента Ильхама Алиева, который не стремится в НАТО и который единственный на Южном Кавказе, запретив деятельность на территории Азербайджана неправительственных организаций и других иностранных агентов, управляемых Западом и финансируемых международным мошенником Соросом, смог избежать «цветной революции»!

Мнение же некоторых моих неадекватных соотечественников,что раз Грузия независимое государство, то можно руководствоваться только своими интересами,безусловно, ошибочно и чревато дальнейшими потерями наших территорий.Вместе с тем разве можно считать Грузию независимым государством, если сотрудники посольства США бесцеремонно вмешиваются в ее внутренние дела, меняя по своему усмотрению руководство страны?К примеру,в свое время премьер-министра Ираклия Гарибашвили американцы отправили в отставку только за то, что по его инициативе в Конституции Грузии появилась запись «Брак является союзом мужчины и женщины».А председателя Парламента Ираклия Кобахидзе – за приглашение в Тбилиси делегации Госдумы РФ во главе с депутатом Сергеем Гавриловым.

Вместе с тем трудно согласиться с заявлением Ираклия Кобахидзе, что введение Госдепартаментом США санкций в отношении 4 грузинских судей ,обнародованное без предъявления каких-либо доказательств, связано якобы с подлым обманом госсекретаря Энтони Блинкена, в результате чего его этим «напрямую измарали»!На самом же деле измарали не Энтони Блинкена, а он сам непосредственно измарал и глубоко унизил грузинский народ!Все это показывает,что США и ЕС не видят в Грузии государственность,и поэтому грузинский народ должен до конца защищать свои государственные интересы,стремясь стать действительно независимым государством!

Скажу больше, западные «борцы за демократию», устроившие цветные революции в различных странах, вскрыли хищническую натуру неконтролируемой национальной элиты,которая, захватив власть на волне якобы демократических завоеваний, насаждает элементы тоталитаризма и беспощадно грабит свой же народ.

Разве в эпоху развитого социализма «русские поработители» незаконно отбирали у населения собственность,мотивируя это якобы неудержимым желанием граждан нотариально подарить ее государству?Именно таким способом коррумпированные вымогатели криминального клана «Нацдвижение» реквизировали и присваивали бизнес у некоторых предпринимателей, оставляя без средств к существованию своих же соотечественников!

Не надо также забывать, что в советское время местную руководящую элиту в республиках сдерживала Москва, поэтому она не была столь коррумпированной и жестокой, тем более что в то время жители Грузии часто искали справедливость именно в столице СССР(в этом отношении вспоминаются крылатые слова «Буду жаловаться на Вас в Москву!»).

К сожалению, этого не скажешь в отношении западных «борцов за демократию», которые, несмотря на неслыханную элитарную коррупцию во времена Саакашвили, сфабрикованные выборы,репрессии инакомыслящих и злодейские убийства премьера Жвания, академика Шарадзе, миллиардера Патаркацишвили, погром телекомпании «Имеди», его ,главного организатора этих акций,который 9 лет испытывал блаженный оргазм, наблюдая за анальными пытками вениками в грузинских тюрьмах противников его диктаторского режима(видимо поэтому Саакашвили так боится сесть в тюрьму, где его так давно ждут с «сексуальными вениками» заключенные), обласкали и объявили «Персоной Грата»!Получается, что для этих политиков демократия это то, что соответствует их личным интересам!

Именно поэтому рано или поздно основной принцип западных политиков «Самоса конечно, сукин сын, но он наш сукин сын!» ,несомненно, выйдет им боком.В этом отношении заслуживает внимания высказывание журналистки и общественной деятельницы Т. Канделаки о президенте Саакашвили:«Человек,который считался рупором демократии в Грузии, оказался просто обыкновенным тираном Средневековья»! Скажу больше,Саакашвили мог стать национальным героем Грузии и пожизненным президентом, однако из-за своей природной алчности и продажности стал злостным государственным преступником!

К сожалению, многие одиозные грузинские политики – такие как бывший главный идеолог «Национального движения» Гига Бокерия, экс-кандидат в президенты Григол Вашадзе, Роман Гоциридзе по прозвищу «Купон» и т.д. поздно поняли неизбежность развала криминальной партии Саакашвили и сегодня, демонстративно покинув «Нацдвижение», навсегда позорно ретировались в тень, стыдясь своего пребывания в этой криминальной банде!Безусловно, полное разложение некогда мощной партии на враждующие группировки было неизбежно, а новый выбранный председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили своими примитивными действиями и хулиганскими выходками только ускорил этот процесс.

Увы!Вопреки ожиданиям некоторых одурманенных приверженцев Саакашвили «Грузинское чудо» не состоялось!Население Грузии хоть и поздновато, но все-таки прозревает.Одновременно с этим вызывает возмущение тактика некоторых грузинских политиков, которые стремятся воспитать молодое поколение в духе ненависти к россиянам, внушая им, что якобы русские являются самыми жестокими поработителями в мире.

Безусловно,если сравнивать,например, грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника на Кавказе графа Воронцова, который сделал так много для развития грузинской культуры, то надо быть просто отщепенцем, чтобы не видеть этой вопиющей разницы.Разве Дядя Сэм в покоренных странах помогал строить дорогостоящие объекты или заботился о благосостоянии покоренных народов? Интересно,существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих «поработителей»?К сожалению, после распада СССР визитной карточкой Грузии на многие годы стали мои соотечественники, роющиеся в мусорных урнах?

И если бы не великий сын грузинского народа Бидзина Иванишвили (история Грузии ,пожалуй, не знает мецената, который так много сделал для своей страны и потратил бы на благотворительные цели 3 миллиарда долларов),то мы в Грузии еще долгие годы не смогли бы избавиться от диктаторского правления прозападной преступной национальной банды вымогателей и убийц под руководством Саакашвили, который при попустительстве западных хозяев грабил свой народ, присваивая бизнес своих же соотечественников!Сегодня же его высокопоставленные соратники в лице бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили «успешно» грабят уже западных пенсионеров, позоря на весь мир грузиннский народ !

Однако мне обидно и стыдно за тех грузин, которые всецело продались криминальному клану «Нацдвижение» и сегодня забыли благотворительную деятельность истинного спасителя Грузии Бидзины Иванишвили, бессовестно критикуя его и выдумывая всякие небылицы!Особенно стыдно за бывшего весьма забывчивого президента Грузии Георгия Маргвелашвили,который вместо того, чтобы быть благодарным Бидзине Иванишвили,благодаря которому он, малоизвестный выскочка,стал президентом, сегодня бессовестно критикует его!Аналогичное можно сказать и о нынешней мстительной и ангажированной эмигрантке-репатриантке президенте-«француженке» Саломе Зурабишвили, которой ненавистен грузинский народ и которая только благодаря авторитету Бидзины Иванишвили,с треском проиграв первый тур выборов в президенты, смогла «победить» во втором туре выборов!Цинично продемонстрировал свою подлость и продажность еще один представитель этой грузинской фамилии – Давид Зурабашвили, который,несмотря на то что Иванишвили спас ему жизнь,оплатив его лечение в загранице,с надеждой и восторгом сообщил соотечественникам о якобы неминуемом аресте мецената.Не менее стыдно и за амбициозного политика Губаза Саникидзе, который после «победы» украинцев грозится силами грузинских наемников свергнуть нынешнее руководство страны и «наказать» Иванишвили ,видимо, за то, что Губаз в свое время не смог заработать так желаемые им миллионы(вспомните его опубликованный телефонный разговор, в котором он за это критиковал Иванишвили)!

К сожалению,все эти жалкие и неблагодарные людишки забыли как Иванишвили кормил и поил в трудные годы грузинскую интеллигенцию и многих нуждающихся людей, которые тогда его просто боготворили, а сегодня многие из них – некогда голодные и обездоленные – уже забыли об этом и льют грязь на своего спасителя!Этим неблагодарным деятелям даже наплевать на то, что большинство удачных проектов государственного масштаба в Грузии практически были осуществлены не за счет виртуальной экономики Саакашвили, а на деньги мецената Иванишвили(например,именно он профинансировал успешную полицейскую реформу)!

Они даже не осознают, что если бы не Иванишвили,то сегодня наши дети уже воевали бы и гибли на «Втором фронте» на Украине, из-за открытия которого гражданина Украины и беглого преступника Саакашвили, постыдно отказавшегося от грузинского гражданства, наркокомандующий клоун Зеленский отправил в Грузию, упакованного в грузовом отсеке рефрижератора как скоропортящийся товар, в надежде, что и на этот раз Мишенька совершит очередную цветную революцию и откроет по указанию Запада «Второй фронт»!

Когда же одиозного авантюриста и симулянта Саакашвили арестовали, то западные «борцы за демократию» объявили его узником Иванишвили и Путина, которые, к тому же якобы решили его убить. Заявляя об этом, эти отъявленные русофобы не осознают, что ,превратившись в политический труп, Саакашвили практически никому больше не нужен,особенно Путину,поручения которого в свое время Мишенька выполнял неукоснительно(чего только стоит добровольная передача России основных энергообъектов Грузии, а также Кодорского ущелья, которое довольно трудно было завоевать военным путем).

Как не парадоксально, но сегодня смерть диктатора Саакашвили больше всего выгодна активистам партии «Национальное движение», которую Миша своими неадекватными и преступными действиями ,безусловно, дискредитировал как раньше, так и сейчас! Чего только стоят, довольно унизительные кадры, опозорившие Грузию на весь мир,где бывшего президента Саакашвили, оказавшего сопротивление охранникам, за шиворот и на руках как бомжа насильно затащили в палату тюремной больницы!

Скажу больше,грузинской продажной радикальной оппозиции и международной антироссийской коалиции нужен флаг, которым должен стать мёртвый Саакашвили, поскольку живой подсудимый Миша больше никому не нужен!Кроме того,учитывая объем секретной информации, которым владеет Саакашвили, живой он потенциально опасен – и для бывших единомышленников, и для США, и особенно для Киева.Если же Саакашвили окончательно убедится, что его бросили, то он обязательно заговорит.Тогда мир узнает шокирующую информацию о торговле оружием как о главной причине военной авантюры августа 2008 года, об «откатах» Вашингтону и Брюсселю с послевоенной западной «помощи», о преступной «киевской кухне», начиная с Евромайдана и по сей день!Однако главное, что Саакашвили перед президентскими выборами-2024 в США может рассказать, как в 2009 году он тайно обсуждал с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом долевое участие и детали строительства глубоководного порта Анаклия – будущей военно-морской базы США на Чёрном море!

В этом отношении поучительна также тактика Иванишвили по восстановлению дружеских отношений с Россией!В этой связи хотелось бы напомнить некоторым моим ангажированным соотечественникам, что евреи, несмотря на то,что немцы устроили им геноцид во время ВОВ, все-таки не прерывали дипломатических отношений с Германией и сегодня поддерживают дружеские отношения.Таким образом,население Грузии никогда не должно забывать, что любое противостояние между странами не должно быть причиной резкого нарушения добрососедских отношений между народами!Именно для нормализации отношений между нашими народами делает все возможное великий сын грузинского народа Бидзина Иванишвили. Исходя из всего вышесказанного, Господи, спаси и сохрани благородный род Иванишвили!

Одновременно с этим мы в Грузии никогда не сможем забыть трагические события, произошедшие 9 апреля 1989 г. в Тбилиси, когда «доблестные советские войска» по приказу продажного иуды Горбачева,усердно выполняющего указания своих западных покровителей, саперными лопатками безжалостно убили 20 митингующих!Именно поэтому эта кровавая ночь вошла в историю как «Ночь саперных лопаток»!

А ведь СССР тогда и так фактически был разрушен,однако ,несомненно, по поручению заокеанских руководителей, чтобы посеять неприязнь к русскому народу,государственный изменник Горбачев дал приказ жестоко расправится с митингующими!Таким образом, он не только расправился с митингующими, но, что особенно прискорбно, внес раскол во взаимоотношения между нашими народами, который продолжается и по сей день!

Вместе с тем,на мой взгляд, грузины должны обязательно покаяться перед братским осетинским народом Южной Осетии, когда в августе 2008 года западный марионетка Саакашвили нанес массированный ракетный удар по Цхинвалу и тем самым фактически развязал братоубийственную войну, выполнив приказ своих западных покровителей!Нет прощения и Эдуарду Шеварднадзе, и всем тем государственным преступникам, кто послал грузин на братоубийственную гражданскую войну в Абхазию!

Кстати,в 2008 г. окончательно был развеян миф о всемогуществе НАТО и надежности защиты своих партнеров, поскольку в этом противостоянии НАТО не смогло защитить своих союзников и остановить продвижение российских войск,что стало одной из причин потери Грузией части своих территорий !Ведь именно тогда президент Джордж Буш категорически отказал дрожащему от испуга и жующего свой галстук президенту Саакашвили разбомбить Рокский тоннель, чтобы российские войска не смогли проникнуть на территорию Грузии.Единственное, чем тогда НАТО смогло помочь своим союзникам, так это гуманитарной помощью с питьевой водой, которой в Грузии и так предостаточно,а также памперсами ,видимо, для обосавшихся от испуга слабонервных соратников Саакашвили, которые панически и трусливо стали массово покидать Грузию!

Как тут не вспомнить слова офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотта Риттера«Белый дом готов позволить грузинам умереть в погоне за американскими геополитическими амбициями, но сам никогда не пожертвует жизнью американцев ради защиты Грузии»!

Кроме того, меня удивляют и настораживают протестные митинги некоторых неадекватных моих соотечественников,которые одурманенные лживой западной пропагандой считают, что сегодняшнюю войну на Украине затеял Путин, а не амбициозный Запад. Последний уже передал коррумпированной украинской верхушке 150 миллиардов долларов,часть из которых для собственного обогащения «умело» присвоили зеленские, арахамии, арестовичи и т. д.!

Причем эта война на Украине была развязана американцами не только против России,но и для разрушения экономики Европы,денежная единица которой «евро» является основным конкурентом доллара.Подтверждением этому является взрыв американцами газопроводов «Северного потока», в результате чего стоимость поставляемого из США в Европу сжиженного природного газа растет(ничего не скажешь, дружба – дружбой,но прибыль прежде всего!).Кроме того, только сегодня европейцы, как и облапошенные украинцы, поняли, что война на Украине больше всего выгодна США,которая наживается на этой войне !Дело в том, что США и НАТО продают на Украине списанное оружие, утилизация которого обходится им значительно дороже!

Гражданам же Украины наконец-то следует понять, что в сегодняшней создавшейся обстановке у России нет другого выхода, как уничтожить украинскую антинародную хунту,которая более 8 лет безжалостно истребляло русскоязычное население Донбасса, иначе русское государство навсегда исчезнет с политической карты, а русский народ прекратит своё существование !

Вызывают также возмущение выступления некоторых нерадивых политологов, которые усиленно внушают соотечественникам обязательную победу бандеровской хунты на Украине над Россией.Этим они только провоцируют дальнейшее уничтожение украинского народа(Украина и так уже потеряла 250000 тысяч человек), тем более что кровожадные западные неоколонизаторы готовы поставлять оружие до последнего убитого майданутого украинца(подробнее об этом можно прочесть в моей статье «Для чего Запад спровоцировал спецоперацию России на Украине»(https://dzen.ru/a/Y_um6HbsjBRvv1-j) !

При этом трагедия заключается в том,что наркокомандующий убийца Зеленский уничтожает свой народ вполне сознательно, выполняя указания олигарха Коломойского, который активно финансировал его предвыборную компанию, приведя его к власти, и который вместе с Зеленским задумали следующее:

Читая это кощунственное и циничное заявление Коломойского, складывается впечатление, что бандеровские еврейские неонацисты, пришедшие к власти,вместе с коллективным Западом стремятся полностью уничтожить украинский народ ,втянув его в военное противостояние с Россией!Именно поэтому, отступая под натиском штурмовиков «Вагнера» из Артемовска (Бахмута),они подрывают жилые многоэтажки, в подвалах которых прячутся мирные граждане, которых специально не эвакуируют, используя как «пушечное мясо». Остается только пожалеть украинский народ и выразить сожаление, что на президентских выборах у столь многочисленного народа не нашлось достойного украинца,способного успешно возглавить свою страну и предотвратить эту братоубийственную войну!

Кроме того, трудно понять – как ,казалось бы, цивилизованный древний народ Украины, дошел до такого сатанизма, чтобы, восстав против самого Бога, попытался сжечь Киево-Печерскую лавру!И разве не позор для всего украинского народа арест настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла и надевание на его ногу электронного браслета!Вот до чего довела майданутая бандеровская хунта украинский народ!

Вместе с тем разве кому-то в мире удавалось победить Россию,с которой даже США заранее согласовали визит своего президента Байдена в Киев 20 февраля 2023 г.. Тогда именно Военно-космические силы России взяли на себя охрану Джо Байдена во время этого визита, чтобы его борт «случайно» не сбили бандеровцы и потом не свалили на Россию, – как это произошло с малазийским «Боингом».Вместе с тем исторически всегда враг, дошедший до Москвы, в результате позорно бежал, превращая «дорогу победы» в «дорогу смерти» на обратном пути!

И разве можно сомневаться в том, что в случае затягивания этой войны российское руководство обязательно произведет тактический ядерный удар, превратив территорию Украины в радиоактивный пепел!Иначе, проигрыш в этой войне – равносилен распаду и разрушению самой России! Остается только удивляться гуманности Путина,когда,неся большие человеческие потери,он так долго воздерживается от ядерного удара по Украине.Запад же в подобной ситуации ,несомненно, давно бы применил ядерное оружие, воюя с безъядерной страной !

В этой связи хотелось бы напомнить некоторым бездарным прозападным политикам и всем тем, кто провоцирует украинцев на неоправданное кровопролитие, что амбициозные американцы первыми в мире произвели тактический ядерный удар по Японии в 1945 году только для устрашения всего мира,поскольку тогда японцы и так были уже побеждены и не было никакой надобности в подобном варварском действии!Мнение же неадекватных политологов, что в случае ядерного удара по Украине США объявят войну России и произведут ядерный удар по Москве, просто смехотворно, поскольку из-за кучки оболваненных бандеровских нацистов американцы не пойдут на собственное уничтожение и тем более жизни на нашей планете!

К сожалению,сегодня многие одиозные русофобы во всем мире никак не могут также понять,что из-за неприемлемости начала ядерной войны в связи с приостановкой участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, Путин успешно манипулирует Западом,используя это для сдерживания неоколониальных амбиций западных «борцов за демократию»!Ведь именно поэтому Россия до сих пор остается важнейшим членом ООН и ее никак не могут исключить из СБ ООН,несмотря на то,что наркокомандующий клоун Зеленский не раз к этому настойчиво призывал своих агрессивных западных руководителей!

Однозначно скоро этот аргумент станет решающим при признании украинцами поражения и потери своих территорий из-за своих западных руководителей, которые предательски заставили их воевать против России, что в итоге ,скорей всего,приведет к делению Украины на два государства(не исключено и больше,учитывая территориальные претензии к ней Польши, Венгрии и Румынии), подобно Северной и Южной Кореи.

Что поделаешь,перед тем как ввязываться в эту авантюрную войну и посылать на верную и бессмысленную смерть своих детей,украинский народ должен был пока разобраться в исторических аспектах лживой и кровавой сущности западной цивилизации, которая для противостояния с Россией «успешно» использует украинцев как «пушечное мясо», превратив территорию Украины в испытательный полигон для своего новейшего оружия !

Любопытно также, почему эти сердобольные «миролюбивые патриоты» молчали, когда ВСУ восемь лет безжалостно бомбили своих же соотечественников в ДНР и ЛНР ? Почему они молчали, когда в ООН отказались комментировать слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда?Ведь именно они официально заявили,что Минские соглашения были фактически отсрочкой для подготовки Западом военного конфликта Украины с Россией.Ведь именно поэтому, не имея достаточного оружия, бандеровские нацисты,забыв тогда о патриотизме, без единого выстрела с потрохами сдали Крым!

Почему они также молчали, когда США и их союзники в 1999 году наносили авиаудары в Югославии, безжалостно убив две тысяча мирных жителей, среди которых были женщины, дети и старики.Причем страны Запада бессовестно пытаются «похоронить» тему применения урановых снарядов и радиационного заражения в Сербии после нападения НАТО на Югославию в 1999 году!

А может они уже забыли, как «доблестные» американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию и. т., превратив процветающие страны в руины и уничтожив генофонд этих стран!?Почему они молчали, когда самый лживый госсекретарь США Колин Пауэлл на трибуне ООН потряс какой-то пробиркой с неизвестным белым порошком и этого оказалось вполне достаточно, чтобы начать кровавую войну в Ираке! Правда, потом он извинился, сказав что это была ошибка и никакого химического оружия там не было.Однако простым иракцам от этого не стало легче, поскольку государство, столицу которого называли восточным Парижем, кровожадные американцы сравняли с землей, уничтожив в общей сложности более 3 миллионов иракцев!

Кроме того, хотелось бы спросить их :«Неужели хаос гражданской войны, затеянный американцами, разрушения и смерть ни в чем не повинных десятков тысяч людей не вызвали у них протест! Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чье тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс их ?! Неужели им было наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики»!

Любопытно также, почему эти «миролюбивые патриоты» не протестуют против 336 американских биолабораторий расположенных в 30 странах мира, большинство из которых располагаются вокруг границ России на территориях бывших постсоветских стран, где разрабатывается специфическое биологическое оружие избирательного действия на разные этносы.Ведь сегодня только неадекватные и слабоумные люди не верят в то, что распространение по всему миру коронавирусной инфекции произошло именно из этих тайных американских биолабораторий!

Исходя из всего вышесказанного,поражает аморальное лицемерие и извращенная логика незаконного решения Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина?Причем «справедливые» судьи этой ангажированной прозападной организации(именно поэтому Россия не признает ее), исходя из вышеуказанных преступлений западных политиков,не посмели предъявить Путину обвинений военного плана и поэтому, опозорившись на весь мир,«обвинили» его якобы за эвакуацию детей из зоны боевых действий.Выходит, что вывозить детей из зоны боевых действий ради сохранения их жизни и здоровья – это теперь преступление против человечности!

И вот после всего этого облапошенные западные «борцы за справедливость», у которых генетически отсутствует «ген человечности» и «порядочности», ополчились на Матушку Россию,обвиняя ее в военном противостоянии,а кровожадных западных неоколонизаторов, развязавших сегодняшнюю войну на Украине, считают блюстителями демократии!Выходит,что американцам можно все, а русским нельзя даже защищать свои границы от западной экспансии, тем более что вступление в НАТО майданутые бандеровцы зафиксировали даже в конституции Украины!

Безусловно, прозападных «борцов за справедливость», неадекватно оценивающих ситуацию, просто жаль, поскольку им, облапошенным лживой западной пропагандой, трудно даже представить, что за 242 года существования США только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире.Вместе с тем американцы ,несомненно,преуспели в организации терактов.Например, взрыв Крымского моста, взрыв газопроводов «Северного потока» и т. д..Кроме того, они преуспели также в осуществлении «цветных революций»(именно так почему-то на Западе называют, как ни странно, устроенные ими государственные перевороты в различных странах мира за последние 20 лет)!Ведь именно поэтому у многих народов стала популярной поговорка«Цветные революции не могут произойти только в США, поскольку там нет американского посольства»!

Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают кровавые деньги, вывозя и продавая полезные ископаемые из осажденных ими стран.Наглядным примером служит Сирия,которая уже давно требует от США компенсации за причиненный экономический урон в результате незаконного вывоза нефти с месторождений на северо-востоке страны! Как не парадоксально, но превращение войны в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы ,как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы!

Особенно кровопролитные войны американцы ведут в тех регионах, от которых зависит экономическое процветание США. Например, они любой ценой постараются предотвратить взятие российскими войсками Одессы. И не только для сохранения выкупленных ими в Одесской и других областях Украины огромных лесных массивов и территорий с черноземом, а в первую очередь из-за того, что Одесса является столицей мирового производства нужного для изготовления полупроводников и чипов неона.

Однозначно для США Одесса равнозначна Тайваню – мировой столицы производства полупроводников.Потеря же Тайваня,как и Одессы, приведет Америку в серьезную зависимость от Китая и рано или поздно обрушит ее экономику!Именно поэтому американцы разместили в Румынии 101-ю десантную дивизию «Кричащие орлы», которая готова в любую минуту выдвинуться на территорию Украины только не для защиты жителей Одессы, а для защиты национальных интересов США!

И разве после всего вышесказанного не циничны и кощунственны слова вице-президента США Камалы Харрис, которая прославилась поддержкой ЛГБТ-сообществ и легализацией каннабиса, о том, что якобы Россия повинна в совершении преступлений против человечности!Видимо,пагубное пристрастие Камалы в студенческие годы к употреблению марихуаны вновь дало о себе знать в зрелые годы, поскольку эта одиозная «пиковая дама» в мантии вице-президента США забыла о трех последних кровавых проектах англосаксов – эпидемии COVID-19 , развязанной войне на Украине и землетрясении в Турции!Все эти преступные проекты унесли огромное количество жизней и ,несомненно, являются преступлениями против человечества!

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и ее стали ненавидеть во многих странах мира! К примеру, из-за просчетов во внешней политике США в Грузии, как и во многих странах, постепенно растет недовольство проводимой ею политикой и многие мои адекватные соотечественники теперь стали их открыто критиковать.Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка«Хуже войны с Америкой – это дружба с ней»! Вдумайтесь в это высказывание и вы поймете сколько в нём разочарования и недоверия.

Именно поэтому, беседуя с некоторыми «продвинутыми» деятелями грузинской интеллигенции,мне становится обидно и стыдно за них, поскольку выходит,что им наплевать на страдания и жертвы, которые американцы устроили многим народам, т.к. для них ,видимо,главное, что американцы же грузин не «обижают», а только используют как обыкновенных лохов!Скажу больше,они даже критикуют отказ правящей партии «Грузинская мечта» отправить 24 февраля 2023 г. делегацию в Киев, где намечался митинг оболваненных сторонников преступного кровавого режим Зеленского в связи с годовщиной спецоперации России на Украине.