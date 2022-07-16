Старая дева Джейн Остин: её любовь, иллюзии и самообман, которые она описала в книгах

Она написала самые красивые истории о любви, однако собственной случиться не позволила. Жила фантазиями, а земные чувства были ей не по душе. Какой была лав-стори Джейн Остин?

кадры из фильма "Джейн Остин" (2007 г.)

В одном из писем к сестре юная Остин писала о своих впечатлениях о проведенном вечере. Ей было стыдно признаться в том, что она сидела рядом с кавалером и танцевала с ним. Всего лишь несколько танцев вдохновили ее на создание собственной иллюзорной любовной истории. Впечатлительность девушки была чревата последствиями: из-за призрачного чувства она отказывала всем реальным претендентам.

Будущий классик английской литературы появилась на свет в 1775 году. Ее отцом был священник из графства Гэмпшир. Когда Джейн достигла 18-летнего возраста, она стала блистать местных балах. Красавицей девушку можно было назвать с трудом, однако она была довольно миловидна.

На одной из светских встреч Джейн увидела Тома Лефроя – привлекательного ирландского студента. Он гостевал у дяди – своего покровителя, который оплачивал Тому учебу. На балу они всего лишь потанцевали и побеседовали, сидя рядом, а затем Лефрой уехал. Юноша был в Лондоне, а Джейн томилась дома и клялась в вечной любви.

В «Первых впечатлениях» писательница рассказывает о тех своих чувствах. Днем она писала, а вечером читала вырезки из рукописи своей сестре. Для Остин мир перестал существовать: она видела только Лефроя. Больше ничто не имело для нее значения.

Шло время, а Лефрой так и не приехал. Остин оставалось только одно: признать, что он больше не вернется. Несмотря на это, Джейн продолжала хранить в своем сердце любовь к Тому. Затем она узнала, что ее возлюбленный женился.

Писательница поняла, что главным в ее жизни стало творчество. У нее в тот момент "в столе" лежало 2 готовых романа. Однако печатать их никто не собирался.

Джейн было 25 лет, когда она узнала, что ее отец решил переехать. Ей, как незамужней девице, пришлось уехать вместе с ним. Но у неё появился шанс выйти замуж и изменить свою жизнь.

Харрис Бигг был наследником богатого человека в Мэнидауне. Он боготворил Джейн и предложил ей руку и сердце. Остин понимала, что своим согласием она разорвет путы с отцом и сможет остаться на родине – в местах, где ей хорошо и уютно. Кроме того, девушка понимала, что ее будет защищать хороший и любящий ее мужчина. Подумав, Джейн ответила «да».

Это была одна из самых коротких помолвок в истории. Уже на следующий день жених узнал, что Остин передумала выходить за него замуж. Джейн и сама проплакала всю ночь. Она понимала, что отказывается от реальной любви ради фантазии, но ничего не могла с собой поделать. Эти страницы из своей биографии Джейн описала в «Мэнсфилд-парке»

Когда Остин исполнилось 30 лет, она надела чепец старой девы. Она уже понимала, что замуж не выйдет. Немногие оценили ее выбор, однако она никого не слушала.

Увидеть свой роман опубликованным Джейн удалось лишь в 36 лет. Им стал «Чувство и чувствительность». Рукопись издателю прислал брат Остин. Роман оказался довольно популярным: к Джейн пришел успех. Следующим в очереди был «Гордость и предубеждение» – исправленный вариант «Первых впечатлений». Так Остин стала и богатой, и знаменитой.

кадры из фильма "Джейн Остин" (2007 г.)

Эмма» и «Мэнсфилд-парк» оказались менее успешными. Писательница принялась за «Братьев» и даже написала 12 глав, однако завершить роман так и не смогла. Ей не хватило времени. Когда Джейн был 41 год, она заболела. Она сгорала прямо на глазах, и никто не мог понять, в чем дело.

Спустя годы биографы и врачи Джейн пришли к мнению, что ее сгубила болезнь надпочечников.

Когда Джейн умерла, Тома Лефроя спросили, любил ли он ее или нет. Мужчина отметил, что он испытывал к девушке чувства, однако они были скорее мальчишескими. Кроме того, Лефрой признался, что чувствует себя виноватым в том, что Джейн осталась старой девой. Он сожалел о том, что дал ей ложные надежды.

Я не уверена, что если бы Джейн обрела счастье в любви, эти романы когда-либо были написаны. А вы как считаете?

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А вы знали об этом?

В Нью-Мексико в конце 1870-х годов архитектор часовни Лоретто, которая строилась в американском Санта-Фе внезапно умер до её окончания. И тут выяснилось, что в сооружении не была запланировала ни одна лестница, которая должна вести на хоры. Лестница стандартного типа там бы попросту не поместилась, и другую придумать не могли. И выход нашли в вере: местные монахини на протяжении девяти дней молились святому Иосифу, а на десятый день в часовне появился необычно выглядящий мужчина, который сказал, что может найти решение этой проблемы. На протяжении трёх месяцев он без устали работал в одиночестве, никого не подпуская и используя только самые примитивные инструменты, а после окончания возведения просто исчез. А лестница поражает историков и архитекторов и сегодня: она не имеет ни одного гвоздя, а древесина, которая в ней применялась, вообще не растёт в этом регионе. Само собой, что монахи приписывают строительство самому святому Иосифу, а вот учёные бьются над загадкой лестницы до сих пор.

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