Почему на Руси c опаской относились к свисту и зачем была копейка за щекой

Помните, как взрослые сердились на вас, еще ребенка, если вы свистели в доме? «А ну ка, прекрати, не свисти — денег не будет!» Эту фразу слышали, пожалуй, все. А почему же нельзя свистеть в доме? Что может случится с его жителями в этом случае? Читайте в материале, почему на Руси с опаской относились к свисту, как он мог навлечь беду и лишить денег, причем тут нечистая сила и, в частности, Домовой, и как со свистом связана старинная монетка-копеечка.

Ветер, который может принести неприятности, а также свистящая на людей нечистая сила

На Руси говорили, что свистеть, значит вызывать сильный ветер или бурю. /Фото: i.mycdn.me Источник: https://kulturologia.ru/blogs/080721/50386/

Некоторые славянские народы боялись свиста, так как он ассоциировался с плохими событиями, с нечистью, даже со смертью. Свис и ветер также по мнению славян были неразрывно связаны.



Например, поляки опасались, что от свиста ветер станет бурей. Еще говорили, что свист ветра раздается, кода какой-то человек покончил жизнь самоубийством. На Украине существовала былина, в которой рассказывалось о сильном ветре, вслед которому кто-то свистнул. В результате возникла буря и погиб весь урожай



Возможно, поэтому во время засевания поля в некоторых регионах России крестьяне не только не свистели, они должны были молчать, дабы не присвистнуть случайно и не притянуть беду.



Народ считал, что свист свойственен нечистой силе, колдовству. Даже существовали поговорки об этом, например, «Свистишь – черта призываешь». Если свистеть ночью в лесу, можно было «досвистеться» до появления черта или помешать лешему спать. Также нельзя было посвистывать в конюшне, потому что потревоженный Сенник в отместку насылал мор на лошадей. Когда на небе сверкали молнии, свист мог «притянуть» нечистую силу, которая метнет молнию в человека.



Вообще русский фольклор рассматривает свист как странный звук, издаваемый нечистью. Нет желания растревожить нечистую силу — не надо свистеть. Тогда кикимора не будет топать и греметь, леший пугать путников, лунник (житель сеновала) — храпеть, выть и ахать.

Не буди домового свистом, и как его вернуть обратно, если он сбежал

Свист мог обидеть Домового. /Фото: charybary.ru

На Руси не разрешалось свистеть в избе. Это, по мнению крестьян, привлекало нечистую силу и злило Домового. Последний мог жестоко отомстить, например, наслать на людей болезнь, уморить скот, а то и вообще уйти из дома. А как жить без него? Этнографы отмечают, что крестьяне говорили: «Без домового одна тоска».



Были способы возвратить домового. К примеру, в Сибири существовал особый приворот. Нужно было сложить на столе маленький колодец из лучины, поставить в него емкость с чистой водой и прочитать заговор. Ждали три дня, после чего «колодец» следовало разобрать, а лучину отправить в печь. Воду, которая осталась, надо было допить, оказав тем самым уважение Домовому. Шанс был только один. Домовой мог вернуться, но если люди забывали правило и снова свистели в избе, то капризный дух покидал дом навсегда, оставляя крестьян без своей защиты.

Связь свиста с потусторонним миром

Отпугнуть душу умершего можно было при помощи свистульки. /Фото: s1.fotokto.ru Источник: https://kulturologia.ru/blogs/080721/50386/

Наши предки воспринимали свист способом обращения к потустороннему миру и связывали его с мучительной смертью. Этот звук называли признаком того, что где-то рядом витает душа самоубийцы или младенца, которого не успели покрестить. Например, в Вятской губернии существовала традиция во время поминальных дней проводить на кладбищах «свистуньи», плясать и свистеть. А душу убитого можно было отпугнуть, используя специальную игрушку-свистульку.



А вот в Сербии при помощи свиста звали птицу-свирац (название на сербском языке означает «свистеть»). Говорили, что в этой птахе живут души некрещеных младенцев. Птичка бодрствовала ночью, летала и будила людей свистом. Но это еще не все. Она жестоко использовала людней и домашний скот — лакомилась их кровью. Последствия не радовали: дети болели, скот падал, беременные страдали от выкидышей. Имитировать голос птицы было нельзя, это могло закончиться совсем печально.

Отношение церкви к свисту было определенным: это язычество и грех. Демоническая природа свиста вызывала запрет на это действие. Подражать черту (а именно он отличался умением издавать свистящие звуки) верующему человеку было нельзя. Про тех, кто любил посвистывать, говорили, что они «засвистали как черти».



И еще одна причина, по которой свист не жаловали: церковь называла его «забавой для бездельников». Человеку, который усердно трудится, не до таких развлечений. В древности тунеядцев звали «свищами», женщин легкого поведения – «свистулями», а гуляк– «свистягами». Народ ассоциировал свист с нищетой, беспутной жизнью. Если открыть словарь Даля, можно прочесть, что человек, промотавший все состояние «просвистался». А если кто-то потерял все из-за пристрастия к спиртному или разгульной жизни, то говорили: «Денежка одна, да свищет и та».

Как на Руси копейку за щекой держали и причем тут свист

Копейки были очень маленькими, потому их держали во рту, чтобы не потерять. /Фото: pavelin.ru

В работах лингвиста Алпатова можно найти занимательный рассказ о возникновении старинной приметы о том, что из-за свиста у человека отсутствуют деньги. Когда в 16 веке люди шли на базар, нередко они брали с собой всего несколько копеек, представляющих собой чешуйки из серебра с изображением всадника. В руках он держал копье. Некоторые ученые считают, что поэтому такие монетки получили название «копейка.



Эти монетки были очень легкими, их легко было потерять. Для сохранения богатства не подходил даже карман — он мог порваться, вывернуться и так далее. Чтобы не лишиться средств, люди держали копейку во рту, прижимая к небу языком. Все хорошо, но до того момента, как человек свистнул. При издании такого звука деньги легко вылетали изо рта. О растеряхе говорили в этом случае: «Ну ты и разиня! Не свисти, а то денег у тебя не будет!». Сегодня никто не носит во рту копейки и даже рубли, а поговорка все так же существует.



Источник: https://kulturologia.ru/blogs/080721/50386/

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