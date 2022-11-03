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Романовы против Николая II. Трагедия в империи началась с трагедии в семье?

Романовы против Николая II. Трагедия в империи началась с трагедии в семье?

Еще в 1915 г. против Николая Романова ополчились практически все: народ, армия и высшее руководство смотрели на Россию немного иначе чем сам император, решивший фактически добровольно отойти от дел. Но ненависть подчиненных – это еще полбеды. А куда деться, если тебя ненавидит собственная семья?

Романовы против Николая II. Трагедия в империи началась с трагедии в семье?

Начало "фронды"

Впрочем, в случае Николая вопрос о родственных узах – дело десятое. На кону была не семья, но царский дом, 300-летняя династия, одна из величайших мировых империй. Которую могли за два года до Февральской революции уничтожить князья Романовы.

Григорий Распутин был едва ли не главным предметом недовольства князей
«В 1915 году, выступая на тайном собрании представителей либерального и умеренного консервативного большинства в Думе и Государственном Совете, обсуждавшем политику, проводимую царем, в высшей степени консервативный либерал В.А. Маклаков сказал, что предотвратить катастрофу и спасти Россию можно, лишь повторив события 11 марта 1801 года (убийство Павла I)».
А. Ф. Керенский
Романовы против Николая II. Трагедия в империи началась с трагедии в семье?

А в 1916 г. князья учредили собственную «фронду» по аналогии с Французской революцией. Всех их угнетала «распутинщина» и власть «царицы-немки» над слегка слабохарактерным и по уши влюбленным в нее супругом.

Но, как выразился Николай, лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы, а посему, диковинный старец до поры-до времени жил и здравствовал.

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Романовы против Николая II. Трагедия в империи началась с трагедии в семье?

Поначалу пытались договориться мирно:

«Так дальше управлять Россией немыслимо... Ты веришь Александре Федоровне. Оно и понятно. Но что исходит из ее уст, есть результат ловких подтасовок, а не действительной правды... Если бы тебе удалось устранить это постоянное вторгательство во все дела тёмных сил, сразу началось бы возрождение России...»
Из телеграммы великого Николая Михайловича Романова Николаю II, 1 ноября 1916 г.
Романовы против Николая II. Трагедия в империи началась с трагедии в семье?

Затем императора буквально завалили подобными письмами и другие родственники (современный спам в чистом виде). Письма приходили от родного дяди Николая, брата и даже (о, ужас!) матери, Марии Федоровны. Оппозиционеры требовали учреждения «ответственного министерства», подотчетного парламенту, смещения всех немцев с занимаемых высоких должностей (в т. ч. распутинских протеже).

Мать императора Мария Федоровна

Охота началась

А потом с царем пожелали поговорить лично. Николай отказал. В результате, в ход пошли запрещенные приемы: 16 декабря 1916 г. был убит Григорий Распутин. Следующей мишенью, по плану княгини Марии Павловны, должна была стать Александра Федоровна.

Романовы против Николая II. Трагедия в империи началась с трагедии в семье?

Да, с этих пор князья видели спасение только в дворцовом перевороте. На сторону восставших к тому времени удалось переманить несколько гвардейских полков, которые, захватив Царское Село, вынудили бы императора отречься мирно.

С новорожденной княжной Ольгой (1895 г.)

Переворот откладывается

Но почему такой совершенный заговор дал осечку? В какой-то момент князья начали кивать на Думу, а Дума (ожидаемо) – на князей. Никто не хотел первым лезть в драку. Тем более, что к тому времени Николай неожиданно для всех выслал из столицы нескольких участников заговора.

Романовы против Николая II. Трагедия в империи началась с трагедии в семье?

Дворцовый переворот окончился ничем. А отречение все же состоялось: рассчитывать на поддержку царь уже не мог. Как и самостоятельно принимать важнейшие для России решения в самые ответственные моменты.

Вопрос к читателям:

А что если именно отсутствие поддержки со стороны семьи вынудило царя отречься от престола? Каково ваше мнение?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Романовы против Николая II. Трагедия в империи началась с трагедии в семье? 

 

Разве можно простить кровожадным нехристям  большевикам изуверское уничтожение  российской  царской  династии, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство для россиян , когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя?                          

И разве можно считать человеком , мразь и садиста Петра Ермакова , который  не только не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже с гордостью читал об этом лекции и хвастливо трепался , как он вместе  с Войковым  добивали  штыками еще живых Романовых! Ермаков в последние годы купался в лучах своего «славного» прошлого. В родном Свердловске он считался героем.    

Любопытно, что в 1951 году Ермаков, встретившись с маршалом Победы Жуковым , подошел к нему и, представившись, протянул руку. Убийца царской семьи был уверен, что Жуков начнет его расспрашивать о «знаменитом подвиге» прошлых лет. Но реакция маршала была совершенно иной. Георгий Константинович брезгливо отдернул свою руку и сказал, по-жуковски твердо выговаривая слова: «Палачам руки не подаю».

И разве не кощунство , когда  подлый мерзавец и палач Медведев-Кудрин хвастался, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.И вот этот негодяй и подонок , как и все участники расстрела, был повышен в должности и во времена неотесанного диктатора Хрущева получал персональную пенсию! Вероятно, именно поэтому перед смертью он завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью.Кстати, не обидел этот убийца и кровавый маньяк и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны!

А ведь Николай II не отличался особой жестокостью к кровожадным и подлым большевикам! Например, Ленин, западный  агент и провокатор,  в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 8 рублей  в месяц от царя, на которые тогда можно было купить  корову и даже сходить в публичный дом(в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе, подхватив у тому же сифилис )! Кроме того, после отречения  царь фактически  ничем большевикам не угрожал!

К сожалению, лживые и бездарные коммуняки до их пор разводят доверчивых россиян как лохов , скрывая от них , что   именно заокеанские западные хозяева  кровожадных большевиков во главе с Ротшильдами, которые и устроили октябрьский переворот , используя продажных большевиков,  потребовали от В.И. Ленина жестоко и варварски ликвидировать Николая Романова и всю его семью!

Это требование в первую очередь было обусловлено тем обстоятельством, что, как известно, именно последний российский царь был основателем Федеральной резервной системы (ФРС) США и владельцем большей части ее активов, поскольку доллар США с самого начала был подкреплен именно  российским царским золотом! Уничтожение  же царской семьи Романовых позволяло Ротшильдам безвозмездно присвоить 1000 тон, ранее вывезенного российского царского золота и не платить российской царской династии огромные годовые проценты за предоставленное золото  (http://otari.mirtesen.ru/blog/43536872423/)!              

Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как , на самом деле,  Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, устроенного главным агентом империализма – Лениным и его соратниками. Зомбировав граждан огромной страны, Ленин «спокойно лег» в Мавзолей и погрузился в вечный сон, не осознавая, что  его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма со временем рухнут и его детище СССР полностью разрушится.Его же почитателям следует запомнить пророческие высказывания в трагедии «Борис Годунов" А.С. Пушкина"Живая власть для черни (народа) ненавистна, она умеет любить только мёртвых »!

Нахождение  Ленина – творца и основоположника  социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался  даже христианскую религию  полностью заменить  ленинской ,  то  ,несомненно , сам бы зарылся  как можно глубже в землю  , чтобы не быть свидетелем своего позора и  краха своих утопических  идей. Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями.

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю  уничтожения  российской царской династии не место  не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно,  что Ленин не доверял и боялся  русских и именно  поэтому его охраняли латыши,  финны и т.д.).В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!   

Вот вся чудовищная правда о злодейском и варварском  уничтожении российской царской династии , которая однозначно является трагедией для российского народа и если сегодня российские власти официально не признают это и другие , содеянные   большевиками  убийства, преступлением века , то Россия никогда не станет демократической страной и весь мир  вновь будет  противостоять ей! 

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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