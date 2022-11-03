Романовы против Николая II. Трагедия в империи началась с трагедии в семье? 

Еще в 1915 г. против Николая Романова ополчились практически все: народ, армия и высшее руководство смотрели на Россию немного иначе чем сам император, решивший фактически добровольно отойти от дел. Но ненависть подчиненных – это еще полбеды. А куда деться, если тебя ненавидит собственная семья?

Начало "фронды"

Впрочем, в случае Николая вопрос о родственных узах – дело десятое. На кону была не семья, но царский дом, 300-летняя династия, одна из величайших мировых империй. Которую могли за два года до Февральской революции уничтожить князья Романовы.

Григорий Распутин был едва ли не главным предметом недовольства князей

« В 1915 году , выступая на тайном собрании представителей либерального и умеренного консервативного большинства в Думе и Государственном Совете , обсуждавшем политику, проводимую царем, в высшей степени консервативный либерал В.А. Маклаков сказал, что предотвратить катастрофу и спасти Россию можно, лишь повторив события 11 марта 1801 года (убийство Павла I) ».

А. Ф. Керенский

А в 1916 г. князья учредили собственную «фронду» по аналогии с Французской революцией. Всех их угнетала «распутинщина» и власть «царицы-немки» над слегка слабохарактерным и по уши влюбленным в нее супругом. Но, как выразился Николай, лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы, а посему, диковинный старец до поры-до времени жил и здравствовал.

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Поначалу пытались договориться мирно:

« Так дальше управлять Россией немыслимо... Ты веришь А лександре Федоровне. Оно и понятно. Но что исходит из ее уст, есть результат ловких подтасовок , а не действительной правды ... Если бы тебе удалось устранить это постоянное вторгательство во все дела тёмных сил, сразу началось бы возрождение России ... »

Из телеграммы великого Николая Михайловича Романова Николаю II, 1 ноября 1916 г.

Затем императора буквально завалили подобными письмами и другие родственники (современный спам в чистом виде). Письма приходили от родного дяди Николая, брата и даже (о, ужас!) матери, Марии Федоровны. Оппозиционеры требовали учреждения «ответственного министерства», подотчетного парламенту, смещения всех немцев с занимаемых высоких должностей (в т. ч. распутинских протеже).

Мать императора Мария Федоровна

Охота началась

А потом с царем пожелали поговорить лично. Николай отказал. В результате, в ход пошли запрещенные приемы: 16 декабря 1916 г. был убит Григорий Распутин. Следующей мишенью, по плану княгини Марии Павловны, должна была стать Александра Федоровна.

Да, с этих пор князья видели спасение только в дворцовом перевороте. На сторону восставших к тому времени удалось переманить несколько гвардейских полков, которые, захватив Царское Село, вынудили бы императора отречься мирно.

С новорожденной княжной Ольгой (1895 г.)

Переворот откладывается

Но почему такой совершенный заговор дал осечку? В какой-то момент князья начали кивать на Думу, а Дума (ожидаемо) – на князей. Никто не хотел первым лезть в драку. Тем более, что к тому времени Николай неожиданно для всех выслал из столицы нескольких участников заговора.

Дворцовый переворот окончился ничем. А отречение все же состоялось: рассчитывать на поддержку царь уже не мог. Как и самостоятельно принимать важнейшие для России решения в самые ответственные моменты.

Вопрос к читателям:

А что если именно отсутствие поддержки со стороны семьи вынудило царя отречься от престола? Каково ваше мнение?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно простить кровожадным нехристям большевикам изуверское уничтожение российской царской династии, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство для россиян , когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя?

И разве можно считать человеком , мразь и садиста Петра Ермакова , который не только не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже с гордостью читал об этом лекции и хвастливо трепался , как он вместе с Войковым добивали штыками еще живых Романовых! Ермаков в последние годы купался в лучах своего «славного» прошлого. В родном Свердловске он считался героем.

Любопытно, что в 1951 году Ермаков, встретившись с маршалом Победы Жуковым , подошел к нему и, представившись, протянул руку. Убийца царской семьи был уверен, что Жуков начнет его расспрашивать о «знаменитом подвиге» прошлых лет. Но реакция маршала была совершенно иной. Георгий Константинович брезгливо отдернул свою руку и сказал, по-жуковски твердо выговаривая слова: «Палачам руки не подаю».





И разве не кощунство , когда подлый мерзавец и палач Медведев-Кудрин хвастался, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.И вот этот негодяй и подонок , как и все участники расстрела, был повышен в должности и во времена неотесанного диктатора Хрущева получал персональную пенсию! Вероятно, именно поэтому перед смертью он завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью.Кстати, не обидел этот убийца и кровавый маньяк и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны!

А ведь Николай II не отличался особой жестокостью к кровожадным и подлым большевикам! Например, Ленин, западный агент и провокатор, в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 8 рублей в месяц от царя, на которые тогда можно было купить корову и даже сходить в публичный дом(в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе, подхватив у тому же сифилис )! Кроме того, после отречения царь фактически ничем большевикам не угрожал!

К сожалению, лживые и бездарные коммуняки до их пор разводят доверчивых россиян как лохов , скрывая от них , что именно заокеанские западные хозяева кровожадных большевиков во главе с Ротшильдами, которые и устроили октябрьский переворот , используя продажных большевиков, потребовали от В.И. Ленина жестоко и варварски ликвидировать Николая Романова и всю его семью!

Это требование в первую очередь было обусловлено тем обстоятельством, что, как известно, именно последний российский царь был основателем Федеральной резервной системы (ФРС) США и владельцем большей части ее активов, поскольку доллар США с самого начала был подкреплен именно российским царским золотом! Уничтожение же царской семьи Романовых позволяло Ротшильдам безвозмездно присвоить 1000 тон, ранее вывезенного российского царского золота и не платить российской царской династии огромные годовые проценты за предоставленное золото (http://otari.mirtesen.ru/blog/43536872423/)!

Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как , на самом деле, Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, устроенного главным агентом империализма – Лениным и его соратниками. Зомбировав граждан огромной страны, Ленин «спокойно лег» в Мавзолей и погрузился в вечный сон, не осознавая, что его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма со временем рухнут и его детище СССР полностью разрушится.Его же почитателям следует запомнить пророческие высказывания в трагедии «Борис Годунов" А.С. Пушкина"Живая власть для черни (народа) ненавистна, она умеет любить только мёртвых »!

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей. Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями.

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.).В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

Вот вся чудовищная правда о злодейском и варварском уничтожении российской царской династии , которая однозначно является трагедией для российского народа и если сегодня российские власти официально не признают это и другие , содеянные большевиками убийства, преступлением века , то Россия никогда не станет демократической страной и весь мир вновь будет противостоять ей!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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