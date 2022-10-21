Смерть Елизаветы II: драгоценности, с которыми похоронили королеву

Этот головной убор украшен сотнями драгоценных камней, включая сапфиры, изумруды и рубины. Корона была изготовлена ​​для королевы Виктории в 1838 году. В ней более 3000 драгоценных камней, в том числе 2700 бриллиантов.

Елизавета II была похоронена "скромно" – с обручальным кольцом и серьгами.

Роскошные диадемы и тиары, около тридцати серег, ряды жемчуга и многочисленные броши. При жизни Елизавете II принадлежало около 300 бесценных драгоценностей. Эти аксессуары сопровождали её в течение всех 70 лет правления, во время официальных церемоний или обычных повседневных поездок.

Хотя она оставила после себя внушительную коллекцию корон и других королевских драгоценностей, покойная Елизавета II желала быть похороненной лишь с двумя украшениями, которые были ей очень дороги.

Первое? Пара жемчужных серег. В британской королевской семье жемчуг традиционно носят во время траура, но королева Англии придала этому камню новое значение, надевая его каждый день.

Второе украшение – ее обручальное кольцо.

Обручальное кольцо королевы было передано ей после того, как оно было подарено ее родителям на свадьбу в 1923 году. Это положило начало королевской традиции делать обручальные кольца из валлийского золота, добытого из золотого рудника Клогау Сент-Дэвид.

Из валлийского золота также были сделаны кольца для королевы-матери, принцессы Маргарет, принцессы Анны и Дианы, принцессы Уэльской. Обручальное кольцо герцогини Кембриджской позже было создано из куска валлийского золота, которое королева подарила принцу Уильяму после помолвки пары.