Смерть Елизаветы II: драгоценности, с которыми похоронили королеву

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Британский монарх, правивший дольше всех, унесла с собой частичку истории и дорогие её сердцу украшения.
В среду, 14 сентября, останки Елизаветы II были перевезены из ее бывшей резиденции Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство. На протяжении всей процессии культовая Императорская корона возвышалась над гробом британского монарха. Пока официальной информации о судьбе этого королевского символа не поступало, но вскоре она может украсить голову короля Карла III.
Этот головной убор украшен сотнями драгоценных камней, включая сапфиры, изумруды и рубины. Корона была изготовлена для королевы Виктории в 1838 году. В ней более 3000 драгоценных камней, в том числе 2700 бриллиантов.
Елизавета II была похоронена "скромно" – с обручальным кольцом и серьгами.
Роскошные диадемы и тиары, около тридцати серег, ряды жемчуга и многочисленные броши. При жизни Елизавете II принадлежало около 300 бесценных драгоценностей. Эти аксессуары сопровождали её в течение всех 70 лет правления, во время официальных церемоний или обычных повседневных поездок.
Хотя она оставила после себя внушительную коллекцию корон и других королевских драгоценностей, покойная Елизавета II желала быть похороненной лишь с двумя украшениями, которые были ей очень дороги.
Первое? Пара жемчужных серег. В британской королевской семье жемчуг традиционно носят во время траура, но королева Англии придала этому камню новое значение, надевая его каждый день.
Второе украшение – ее обручальное кольцо.
Обручальное кольцо королевы было передано ей после того, как оно было подарено ее родителям на свадьбу в 1923 году. Это положило начало королевской традиции делать обручальные кольца из валлийского золота, добытого из золотого рудника Клогау Сент-Дэвид.
Из валлийского золота также были сделаны кольца для королевы-матери, принцессы Маргарет, принцессы Анны и Дианы, принцессы Уэльской. Обручальное кольцо герцогини Кембриджской позже было создано из куска валлийского золота, которое королева подарила принцу Уильяму после помолвки пары.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Елизавета II любила щеголять на официальных церемониях в коронах. Что касается бриллиантов королевской семьи , то индийская религиозная организация «Шри Джаганнатх Сена» призвала на минувшей неделе президента Индии Драупади Мурму содействовать скорейшему возвращению в страну бриллианта «Кохинур» («Гора света»), который сейчас находится в короне британских монархов.«Бриллиант «Кохинур» принадлежит индуистскому богу Шри Джаганнатхе Бхагбану и должен вернуться в его храм в штате Одиша. Сейчас эта драгоценность украшает корону монархов Соединенного королевства.
Пожалуйста, обратитесь с просьбой к индийскому премьер-министру [Нарендре Моди] предпринять шаги, чтобы вернуть это сокровище в Индию», – цитирует британская газета Financial Express обращение к главе государства председателя управляющей храмом организации «Шри Джаганатх сена» Прия Дарсан Паттнаика.Как выясняется, с таким требованием из Индии обращаются к Англии уже не первый раз. Еще в октябре 2016 года тот же Паттнаика обращался к королеве Елизавете II с подобной просьбой. В ответ Букингемский дворец вежливо «отфутболил» его к правительству Соединенного Королевства, после чего Паттнаике было отказано в британской визе.
Но свои претензии имеет к Лондону и Южная Африка.Она требует вернуть самый крупный алмаз в мире – найденный в 1905 году на шахте в этой стране драгоценный камень «Куллинан» или «Великая звезда Африки». Первоначально этот алмаз был размером в 3 106 каратов, а затем был разделен на 9 крупных камней и 96 поменьше.«Куллинан-I», или «Большая звезда Африки», сегодня украшает скипетр английского короля Эдуарда VII и хранится в лондонском Тауэре.
«Куллинан-II», или «Вторая звезда Африки» – 317,4 карата, располагается в короне Британской империи под рубином «Чёрный принц». Он тоже хранится в Тауэре, где находятся и другие сокровища британской короны.Как сообщает газета Giornale, тысячи южноафриканцев уже подписали петицию, требуя возвращения легендарных сокровищ, однако алчные члены королевской семьи игнарируют эти справеливые требования !
Как считают, одной из ее наиболее любимых была так называемая Владимирская тиара из России, оказавшаяся в Англии после революции 1917 года. Она представляет собой впечатляющее украшение из 15 бриллиантовых колец с каплевидными жемчужинами. Изначально эта тиара была заказана князем Владимиром Александровичем в качестве свадебного подарка для своей невесты Марии Павловны в 1874 году. Уникальное украшение изготовили русские мастера ювелирного дома «Карл Эдуард Болин» в Петербурге.
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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