О реальности Библейских событий: священное писание и археология

Священное Писание показывает нам, что Бог живой, Он говорит с человеком, и человек может говорить с Ним. Тем не менее, доказательств подлинности библейских книг требует всё большее число людей, особенно тех, кто интересуется историей.

В связи с этим в статье настоящего цикла рассматривается датировка некоторых событий из таких исторических книг Ветхого Завета, как книга Иисуса Навина и четыре Книги Царств.

«Переход через реку Иордан с Ковчегом Завета», Х. Монтеро де Рохас, 1667

Книги исторические освящают целую эпоху библейских событий в Ветхом Завете. Они охватывают период от перехода евреями Иордана до увода их в Вавилонский плен.

Начнем с того, что в книге Иисуса Навина упоминается чудо перехода евреев через Иордан и город Адам, который находился близ этой реки: вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние, до города Адама, который подле Цартана; а текущая в море равнины, в море Соленое, ушла и иссякла (Нав. 3:16).

Чудо перехода евреями реки Иордан мотивировало ученых на раскопки той местности, и они нашли город Адам. Сейчас в том месте, где находятся его остатки, Иордан течет по глубокому оврагу между стен извести и глины.

Кроме того, интересно, что в той местности оба берега Иордана периодически подвергаются толчкам вулканического происхождения.

В 1927 году зафиксировали случай, когда Иордан был полностью перекрыт на целые сутки: из-за толчков скалистые стены обрушились в русло реки, и она была перекрыта ими, как плотиной. Ученые выдвинули предположение, что возможно при переходе реки Господь сотворил чудо естественным явлением, а именно сильным землетрясением в той местности[1].

Так же в 5 главе книги Иисуса Навина упоминается город Иерихон, который был открыт Чарльзом Уорреном в 1868 году. Площадь города составляла 4 гектара (для сравнения, 40 000 квадратных метров — это шесть футбольных полей). Иерихону дают примерно 10 000 лет. Он считается самым древним городом в мире. Вокруг него была каменная стена, которая повторяла контур холма. Город располагался в 10 км от Мертвого моря[2].

Иисус Навин

Еще одной находкой, подтверждающей подлинность Священного Писания, является жертвенник на горе Гевал, который в 1984 году нашел археолог Адам Зарталь, — он упомянут в 8 главе книги Иисуса Навина. Жертвенник датирован ХIII веком до н.э. Вокруг него найдены украшения, керамика, а около жертвенника и в нем самом — целые слои пепла. В этих слоях нашли кости баранов, козлят и прочее. Жертвенник напоминает ступенчатое сооружение из камня, а найденные животные соответствуют законам жертвоприношения, указанным в Пятикнижии Моисея. Важным фактом является и то, что среди камней жертвенника нашлись две печати в форме жуков-скарабеев, датированные ХIII веком. Кроме того, жертвенник, найденный археологом, совпадает с изображением жертвенника Иерусалимского храма в Талмуде[3].

Существование города Асор (или Гацор) также подтверждено. Дж. Э. Райт писал, что единственным укрепленным городом, разрушенным Иисусом Навином в Галилее, был Асор (Гацор) (см. Нав. 11:10–13). Его местонахождение было установлено в 1926 году — он находится в десяти милях к северу от Галилейского моря, на пути из Египта в Сирию[4].

Археологи находили и домашние статуэтки Астарты, возраст которых — предположительно ХII век до н.э., принадлежащие хананеям[5]. Это божество часто упоминается в исторических книгах Ветхого Завета.

Теперь обратимся к четырем Книгам Царств, в которых описывается история единого и вследствие разделенного еврейского царства. Здесь зафиксирован перечень всех еврейских царей, среди которых нас прежде всего интересует первый царь объединенного царства — Саул, помазанник Божий: когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: вот человек, о котором Я говорил тебе; он будет управлять народом Моим (1 Цар. 9:17).

Архиепископ Вениамин Пушкарь о царе Сауле пишет следующее: «В 1922 году американский археолог и востоковед Олбрайт нашел в пяти километрах к северу от Иерусалима развалины Гивы, столицы Саула. Раскопки показали, что это была мощная горная крепость, простая и строгая по конструкции, но совершенно неприступная. Ее защищали две угловые башни и две линии стен из каменных блоков. Между стенами находились потаенные переходы и склады продовольствия. Среди развалин нашли огромное количество бронзовых наконечников стрел и каменных снарядов для пращей. Ученые установили, что развалины относятся ко второй половине XI века до н.э., т.е. ко времени правления первого израильского царя Саула.

Археологи Пенсильванского университета откопали в 1921 и 1933 годах развалины города Беф-Сана, где филистимляне глумились над телом царя Саула. Согласно Библии (1 Цар. 31:10), они поместили голову убитого царя в храме Дагона, его доспехи — в храме Астарты, а туловище повесили на городской стене. Библия и на этот раз оказалась права: в слое, относящемся к эпохе Саула, обнаружены развалины двух расположенных рядом друг с другом храмов — Дагона и Астарты. Камни этих храмов были свидетелями большого филистимско-израильского конфликта, окончившегося гибелью храброго царя и трех его сыновей»[6].

Следующим царем объединенного царства был Давид. В глазах евреев величие царя Давида неоспоримо. Евреи считают Давида самым великим царем, царем из царей, который смог завоевать Сирию и наложить на них дань. Но парадокс состоит в том, что от времени царствования Давида практически не осталось никаких археологических находок.

Также можно упомянуть Соломона, который не уступает в царском достоинстве своему отцу, потому что при царе Соломоне объединенное царство достигло апогея своего величия. Из Библии мы можем узнать о том, что при царе Соломоне велась морская торговля: царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Чермного моря, в земле Идумейской (3 Цар. 9:26). Этот стих свидетельствует о размахе деятельности объединенного царства, так как до этого в Библии вообще не было упоминаний об этом роде деятельности.

Также в свете археологических данных нашел своё подтверждение упоминаемый в указанном стихе Ецион-Гавер. Протоиерей Ростислав Снигирев пишет об этом следующее: «В 1938 г. американской экспедицией производились раскопки в Телль-эль-Хелейфе на берегу залива Акаба. Там был открыт древний город Елаф/Ецион-Гавер, а в нем — здание плавильни с соответствующим оборудованием»[7].

Кроме того, в Библии описана встреча мифической, как считалось, царицы Савской и царя Соломона: царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками (3 Цар. 10:1). Как оказалось, существование царицы Савской может быть исторически вполне обосновано. Проблема состоит не в бытии царицы как таковой, а в том, что ее имя не указано и в период царствования Соломона их могло быть несколько. Кроме того, до конца не ясно, где находилось царство, из которого прибыла царица. Однако считается, что совместные экспедиции финикийцев и израильтян привели их к контактам с царством Сава (Шева), которое находилось на юге Аравии — сегодня это территория Йемена. Его столицей был город Мариб, а разбогатело царство Сава за счет торговли драгоценностями[8].

Рафаэль Санти: Соломон и царица Савская

В 9 главе третьей книги Царств упоминается город Мегиддо. Благодаря раскопкам выяснили, что город был укреплен и обладал хорошей фортификационной системой, так как имел важное стратегическое значение. Ибо любая армия, пытавшаяся проводить экспансию объединенного царства, должна была пройти мимо города Мегиддо. По этой причине здесь произошло много баталий[9].

Теперь рассмотрим археологические данные, которые упоминают об эпохе царей иудейского и израильского царств.

В 12 главе третьей книги Царств говорится о том, что Иеровоам поставил двух золотых тельцов в Дане и Вефиле (см. 3 Цар. 12:29). Недавно израильские археологи нашли остатки храма в Дане — каменную площадку шириной в 20 метров. Кроме того, на месте раскопок были найдены светильники-семисвечники, подставки для курильниц, котел с костями животных, фигурки и вазы с изображением змей (в то время змеи ассоциировались с культом Ваала)[10].

В третьей книге Царств упоминается и «дворец из слоновой кости» (3 Цар. 22:39), который построил царь Ахав в Самарии. На месте раскопок дворца было найдено так много табличек из слоновой кости, которыми был украшен этот дворец, что можно считать его прозвище практически дословным. Кроме того, сама древняя Самария предстает перед нами в виде огромной искусственно сделанной платформы, которую окружает большое количество однотипных зданий. Весь этот комплекс окружает толстая стена[11].

Также в 1868 году немецким миссионером Ф.А. Клейном был найден так называемый Моавитский камень, который восстановил некоторую неясность относительно следующих библейский событий.

В Библии написано, что израильский царь Амврий поработил моавитян и в течение 40 лет взимал с них огромную дань. Когда начал править израильский царь Иорам, то царь Меса моавитский не захотел больше платить дань (см. 4 Цар. 3:4–27). По библейскому отрывку видно, что иудейский, израильский и едомский цари победили моавитян, но в конце есть фраза, которая вносит недопонимание в содержание отрывка: отступили от него и возвратились в свою землю (4 Цар. 3:27). Надпись же на Моавитском камне, расшифрованная Клейном, гласила, что Меса вначале терпел поражение, сидя в крепости Кир-Гасероф, где он принес в жертву богу Кемосу своего сына (соответствует тексту Библии). После описывается, что Меса победил врагов. Можно сделать вывод, что обе стороны восхваляют свои успехи, ведь Меса получил эмансипацию для моавитян от своего узурпатора, и при этом Израильское царство сохранило свою целостность[12].

«Черный обелиск»

Интересной находкой является «чёрный обелиск», который вызвал бурные эмоции со стороны учёных, библеистов и археологов. Монумент из черного базальта был найден английским археологом Лайярдом среди развалин города на холме Тель Нимруд. Он покрыт со всех сторон текстами и барельефными изображениями, на одном из которых изображен Салманасар III. Он стоит в полный рост, а некий слуга или вельможа в красивом плаще кланяется ему. Когда ученый Роулинсон разобрал надпись, то получилось, что кланяющаяся фигура — это израильский царь Ииуй, который уничтожил весь род Ахава-нечестивца (см. 4 Цар. 9–10). Надпись под барельефом гласит: «Дань царя Ииуя из Беф-Умврия (то есть из царского рода Амрия): серебро, золото, золотая чаша, золотые блюда…»

Есть и ещё один текстовый источник, найденный в 1961 году. Из него следует, что Ииуй принес эту дань Салманасару в 18 год его правления, примерно 842 г. до н.э. Библия же не описывает тот факт, что Ииуй прислуживал Салманасару, ассирийскому царю.

Получается, что надписи из царского дворца Нимруд объясняют, почему сирийский царь напал на Израильское царство и разрушил его: Ииуй вначале заключил союз с Сирией, а потом предал Сирию и заключил союз с Ассирией. Это была месть за предательство[13].

Наконец, поводом сказать о типе захоронений, упоминаемых в Библии, служит надпись о царе Иосии. Как известно, в древнем Израиле было принято хоронить людей в склепах (гробах), высеченных в скалах. Этот принцип захоронения очень хорошо описан в Евангелии. Закрывали вход в гробницу огромными каменными плитами, порой в стену гробницы могли вставлять таблицы с текстами, повествующими о том, кто здесь захоронен. В Иерусалиме была найдена табличка с надписью, которая переводится: «Здесь погребены кости Осии, царя Иудеи. Не вскрывать!»[14].

Итак, в трех частях данного цикла в общих чертах был рассмотрен основной корпус книг Ветхого Завета, в которых содержатся описания наибольшего количества событий периода формирования, становления, расцвета и упадка еврейского народа. Все они, так или иначе, находят подтверждение благодаря археологическим раскопкам. А это — чрезвычайно важно, так как если находятся вещественные подтверждения библейским событиям, указанным в тексте Священного Писания, значит, можно говорить и о том, что диалоги Бога и людей, описанные в тех же текстах, имели место быть.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2537874208224184894/

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