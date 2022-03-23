Экономический беспредел Советской власти 

В начале 20-х годов РСФСР и другие советские республики находились в крайне тяжелом экономическом положении, вызванном Гражданской войной. Валюта обесценивалась, процент занятости неуклонно падал, а преступность росла. Сокращалось число предприятий. На каждого жителя страны к 1921 году приходился примерно 1 метр ситца и сто граммов гвоздей, товаров первой необходимости катастрофически не хватало. Вдобавок ко всему, страну охватили восстания и мятежи: крестьяне выступали против продразверстки, рабочие требовали достойных условий труда. В самом правительстве также назревал раскол между сторонниками и противниками продолжения политики военного коммунизма.

14 марта 1921 года Х съезд РКП(б) упразднил старый экономический строй и окончательно учредил НЭП – новую экономическую политику. Для государства с жесткой вертикалью власти, регулирующей все сферы жизни, это был действительно смелый шаг. По сути, в Страну Советов возвращались рыночные отношения. В первую очередь, продразверстку было решено заменить продналогом: крестьяне теперь отдавали определенный процент урожая, а остатки могли продавать по свободной цене. Интересно, что первоначально планировалось ввести товарообмен между «промышленностью и земледелием» посредником при котором должно было выступать государство. Однако страшный голод 1921 года, охвативший страну от Казахстана до Сибири все же вынудил руководство продолжить реализацию НЭП. Была введена свободная торговля и проведена денационализация промышленности. Многие объекты возвращены бывшим владельцам.

Было разрешено использовать наемный труд, а крупнейшие предприятия объединились в тресты и синдикаты. Развитие производства осуществляется за счет привлечения иностранного капитала с помощью концессий, в основном, деньги инвестировались в тяжелую промышленность. При этом, государство оставалось монополистом в международной торговле. Предприятия были переведены на хозрасчет, получив таким образом большую финансовую независимость. По всей стране были учреждены рынки и ярмарки. В сельском хозяйстве кроме продналога были проведены и другие реформы. В частности, при активном развитии сельской кооперации перестали насаждаться коммуны. Кроме того, землю теперь сдавали в аренду, использовался наемный труд. В октябре 1921 года был создан Госбанк СССР, а также несколько отраслевых банков. В 1922 году в рамках денежной реформы в оборот пущен червонец – более твердая денежная валюта, приравнивающаяся к 10-рублевой царской монете. Реформа была вызвана снижением реальной стоимости валюты и эмиссией денежной массы. Развивалась налоговая система.

Уже в 1922 году НЭП дала первые положительные результаты, а в 1923 году в стране начался экономический подъем. В результате к 1925 году тяжелая промышленность достигла довоенного уровня развития. Прирост в промышленности к концу 20-х гг. составлял 36%, в сельском хозяйстве – 31%. Национальный доход увеличился на 18%.

Тем не менее, НЭП пережила несколько кризисов. В 1923 году разгорелся «кризис сбыта», Л. Троцкий заговорил о «ножницах цен»: сельское хозяйство восстанавливалось быстрее промышленности, поэтому тресты, желая увеличить прибыль, завысили цены на товары, тогда как цены на сельхозпродукцию по-прежнему оставались низкими. В 1924 году стоимость промышленных товаров была принудительно снижена государством. Ситуацию удалось стабилизировать, но на смену «кризису сбыта» пришел «товарный голод».

В 1927 году начался «кризис хлебозаготовок», причины которого заключались в дипломатических поражениях СССР. Великобритания заявила о расторжении отношений, между странами назревала война. Началась продовольственная паника. Крестьяне не спешили везти зерно на продажу, из-за чего взлетели цены на хлеб и фураж. Эти действия жестко осудил Сталин, полагая, что кулаки таким образом рассчитывали увеличить личную прибыль.

Интересно, что юридически НЭП отменили только в 1931 году, хотя уже в 1927 из-за срыва хлебозаготовок зерно начали изымать принудительно. В следующем году началась реализация первого пятилетнего плана, индустриализация промышленности и коллективизация сельского хозяйства.

Как бы развивалась история, если бы НЭП продолжалась?