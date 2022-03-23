Экономический беспредел Советской власти 

В начале 20-х годов РСФСР и другие советские республики находились в крайне тяжелом экономическом положении, вызванном Гражданской войной. Валюта обесценивалась, процент занятости неуклонно падал, а преступность росла. Сокращалось число предприятий. На каждого жителя страны к 1921 году приходился примерно 1 метр ситца и сто граммов гвоздей, товаров первой необходимости катастрофически не хватало. Вдобавок ко всему, страну охватили восстания и мятежи: крестьяне выступали против продразверстки, рабочие требовали достойных условий труда. В самом правительстве также назревал раскол между сторонниками и противниками продолжения политики военного коммунизма.
14 марта 1921 года Х съезд РКП(б) упразднил старый экономический строй и окончательно учредил НЭП – новую экономическую политику. Для государства с жесткой вертикалью власти, регулирующей все сферы жизни, это был действительно смелый шаг. По сути, в Страну Советов возвращались рыночные отношения. В первую очередь, продразверстку было решено заменить продналогом: крестьяне теперь отдавали определенный процент урожая, а остатки могли продавать по свободной цене. Интересно, что первоначально планировалось ввести товарообмен между «промышленностью и земледелием» посредником при котором должно было выступать государство. Однако страшный голод 1921 года, охвативший страну от Казахстана до Сибири все же вынудил руководство продолжить реализацию НЭП. Была введена свободная торговля и проведена денационализация промышленности. Многие объекты возвращены бывшим владельцам.
Было разрешено использовать наемный труд, а крупнейшие предприятия объединились в тресты и синдикаты. Развитие производства осуществляется за счет привлечения иностранного капитала с помощью концессий, в основном, деньги инвестировались в тяжелую промышленность. При этом, государство оставалось монополистом в международной торговле. Предприятия были переведены на хозрасчет, получив таким образом большую финансовую независимость. По всей стране были учреждены рынки и ярмарки. В сельском хозяйстве кроме продналога были проведены и другие реформы. В частности, при активном развитии сельской кооперации перестали насаждаться коммуны. Кроме того, землю теперь сдавали в аренду, использовался наемный труд. В октябре 1921 года был создан Госбанк СССР, а также несколько отраслевых банков. В 1922 году в рамках денежной реформы в оборот пущен червонец – более твердая денежная валюта, приравнивающаяся к 10-рублевой царской монете. Реформа была вызвана снижением реальной стоимости валюты и эмиссией денежной массы. Развивалась налоговая система.
Уже в 1922 году НЭП дала первые положительные результаты, а в 1923 году в стране начался экономический подъем. В результате к 1925 году тяжелая промышленность достигла довоенного уровня развития. Прирост в промышленности к концу 20-х гг. составлял 36%, в сельском хозяйстве – 31%. Национальный доход увеличился на 18%.
Тем не менее, НЭП пережила несколько кризисов. В 1923 году разгорелся «кризис сбыта», Л. Троцкий заговорил о «ножницах цен»: сельское хозяйство восстанавливалось быстрее промышленности, поэтому тресты, желая увеличить прибыль, завысили цены на товары, тогда как цены на сельхозпродукцию по-прежнему оставались низкими. В 1924 году стоимость промышленных товаров была принудительно снижена государством. Ситуацию удалось стабилизировать, но на смену «кризису сбыта» пришел «товарный голод».
В 1927 году начался «кризис хлебозаготовок», причины которого заключались в дипломатических поражениях СССР. Великобритания заявила о расторжении отношений, между странами назревала война. Началась продовольственная паника. Крестьяне не спешили везти зерно на продажу, из-за чего взлетели цены на хлеб и фураж. Эти действия жестко осудил Сталин, полагая, что кулаки таким образом рассчитывали увеличить личную прибыль.
Интересно, что юридически НЭП отменили только в 1931 году, хотя уже в 1927 из-за срыва хлебозаготовок зерно начали изымать принудительно. В следующем году началась реализация первого пятилетнего плана, индустриализация промышленности и коллективизация сельского хозяйства.
Как бы развивалась история, если бы НЭП продолжалась?
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть!
Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы .И разве можно простить палачу народов Сталину печально известный «остров людоедов» в среднем течении Оби, где в мае – июне 1933 г. 2000 спецпоселенцев мучительно умерли от голода и людоедства из-за прекращения подвоза продуктов!
Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство, которое проводилось в форме фактически нового закрепощения крестьянства, было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Именно поэтому аббревиатуру названия большевистской партии — ВКП(б) — стали расшифровывать как «второе крепостное право большевиков». Сейчас сталинскую коллективизацию часто называют «русским Холокостом». Фактически за индустриализацию наша страна заплатила гибелью русской деревни?
Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти.
К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве. Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ (а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу)!
Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы .И разве можно простить палачу народов Сталину печально известный «остров людоедов» в среднем течении Оби, где в мае – июне 1933 г. 2000 спецпоселенцев мучительно умерли от голода и людоедства из-за прекращения подвоза продуктов!
Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство, которое проводилось в форме фактически нового закрепощения крестьянства, было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Именно поэтому аббревиатуру названия большевистской партии — ВКП(б) — стали расшифровывать как «второе крепостное право большевиков». Сейчас сталинскую коллективизацию часто называют «русским Холокостом». Фактически за индустриализацию наша страна заплатила гибелью русской деревни?
Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти. К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве. Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ (а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу)!
Хотя коллективизация удалась с точки зрения получения ресурсов для форсированной индустриализации,однако она же заложила мину замедленного действия под созданную на ее основе советскую социально-экономическую и общественно-политическую систему. Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима!
Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов.Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него!
Возникший ценой миллионов крестьянских жизней колхозный строй не смог накормить страну и в конечном итоге рухнул с распадом советской государственности как неэффективная экономическая модель, существовавшая исключительно ради удовлетворения нужд государства и в самую последнюю очередь – интересов сельских тружеников.
Однозначно такая политика была совершенно неэффективной, учитывая мировой экономический кризис и падение цен на зерно. В результате за колоссальные объемы проданного зерна и ценой жизни миллионов своих граждан СССР в годы коллективизации выручил всего лишь 389 миллионов рублей, что было меньше прибыли от экспорта пушнины. А за экспорт древесины за аналогичный период времени наша страна получила более 700 миллионов рублей. Вот вам и эффективность «голодного экспорта» хлеба. Кстати, более эффективным был Торгсин — особенно жаль, что ему не разрешили работать хотя бы на год раньше, о чем аргументировано пишет Елена Осокина.
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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