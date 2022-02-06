На Земле существует множество людей разных национальностей, придерживающихся разнообразных вероисповеданий и культур. Но мало кто из них не знает Архангела Михаила. Ведь он является одним из немногих святых, почитаемых во всех религиях, о его чудесах написано множество повествований. Люди, задающиеся вопросом, кто такой Архангел Михаил (в православной церкви), в первую очередь узнают о его могуществе и безгранично любящей Сути.

Кто такие Архангелы

Следует детально рассмотреть толкование слова «Архангел», кто такой Михаил в небесной иерархии. Слово это имеет греческое происхождение и означает «великий посланник Божий». Если более детально, то: «Арх» - великий или первый, а «ангел» - Божий посланник. Из этого следует, что теперь можно уточнить, кто такой Архангел – великий посланник, который подобен самому Богу, т. е. несет силу, мудрость и чистую любовь от Создателя. Известно 9 чинов ангелов, среди них именно Архангелы находятся на восьмой ступени и входят в третью иерархию. Согласно традициям православной церкви, их несколько, но в канонических книгах Библии указывается только Михаил. Многие христиане при упоминании действий ангелов, не названых по имени, отождествляют их с Архангелом Михаилом.

Какие задачи выполняют Архангелы

Также он известен, как Архистратиг – военачальник, победитель Сатаны.

Самой главной задачей Архангелов является благовествование человечеству о Боге, передача пророчеств от него. Также они помогают познать волю Божью и закрепить свою веру в нее. Посланники всегда стоят на защите божьих детей, заступаясь за народ, и избавляют земных обитателей от «токсинов страха». Вот мы и разобрались с целями, которые выполняет Архангел. "Кто такой Михаил среди них?" - спросите вы. Михаил является военачальником, вдохновляющим руководителей и светочей со времен Садов Эдема, именно он обучал Адама земледелию и заботе о семье. Знаменитая Жанна д’Арк во время Столетней войны вела за собой Францию только благодаря стимулу и мужеству, которые ей дал Архангел. Практически все самые важные библейские события происходили при участии Архистратига Михаила.

Также одним из главных Архангелов в христианстве был Гавриил. В переводе с иврита его имя означает «Бог – моя сила», в русском же языке его значение трактуют как «Сила Господняя, крепость». Он упоминается в Святом Писании как Посланник, Божий Вестник и проситель перед Всевышним о спасении христианских душ. Также кто такой Архангел Гавриил, можно узнать из Библии, где говорится о том, что именно ангел милосердия, благих вестей и мудрости сообщил Деве Марии благую весть о скором рождении Иисуса Христа. Моисея в пустыне наставлял также Гавриил, раскрывая перед ним тайны бытия, он приходил во сне к праведным Иоакиму, Анне и Иосифу Обручнику.

Как изображают Архангела Михаила

Михаил изображается в доспехах воина, с мечом и копьем. У его ног лежит сверженный Сатана - ангел, восставший против Бога, выглядевший как дракон. Иногда можно увидеть Михаила с весами правосудия или щитом, двумя крыльями за спиной и дорогой короной на голове. Крылья святого символизируют скорость, с которой он стремится исполнить Божии повеления во всех частях Вселенной. Хоругвь белого цвета, которая украшает верх копья – это неизменная чистота и непоколебимая ангельская верность Царю Небесному. Оканчивающееся крестом копье показывает, что борьба против царства тьмы и победа Архангелов над ним вершится во имя Креста Христова через смирение, терпение и самоотвержение.

Кому помогает Архангел Михаил

Архистратиг не приемлет поклонения и практически в любом случае готов прийти на помощь тому, кто зовет его. Даже если человек не знает, кто такой Архангел, ему следует просто обратиться к Михаилу - и он направит к зовущему именно того, кто нужен в том или ином случае. На поддержку может рассчитывать даже самый категоричный атеист – Михаил способен вести заблудившихся, возвращая их в жизненное русло, и побуждать к решительным действиям, помогая в принятии решения. Если, на ваш взгляд, произошла безвыходная ситуация, в которой без помощи не обойтись, нужно лишь дать указ ему. Но знает Архангел, кто такой на самом деле просящий о чем-то негативном. Поэтому все исходящее от такой сущности блокируется. По-настоящему же сложные задачи Архангел способен решить настолько удачно, что затем они покажутся просителю не страшным сном, а забавным приключением.

Как просить помощи у Архангелов

Поскольку решить некоторые сложные вопросы и облегчить жизнь можно с помощью Архангелов, то важно понять, что все просьбы и обращения должны быть правильными. Обитатели духовного мира способны считать информацию о человеке, но нужно все-таки научиться верно и четко формулировать свои просьбы. Именно поэтому были специально придуманы тексты с просьбами к Архангелам, называемые молитвами.

В своих обращениях необходимо не забывать, кто такой Архангел Михаил, и просить не больше, чем положено человеку, ведь он может делать только то, что ему под силу. Нужно учесть, что каждый из посланников Божьих отвечает за определенные действия и не способен помочь сразу во всех делах. Но вовсе не обязательно следовать «стандартным» молитвам. Важно, чтобы слова, которые произносит просящий, шли от самого сердца. Каждый раз молитву нужно составлять заново, отражая нынешние переживания, и в ней не должны присутствовать одни просьбы. Обращение, составленное лично, является самым искренним.

Когда отмечают День святого Архангела Михаила

Православные христиане отмечают День святого Михаила, вернее Архистратига, и всех Небесных Сил бесплотных, 21 ноября ежегодно (8-го по старому стилю). Такая дата обусловлена тем, что год в древности начинался с марта, соответственно ноябрь являлся девятым по счету, равным количеству Ангельских чинов. Число 8 символизирует день Страшного суда, который после века нынешнего, измеряющегося седмицами (неделями), наступит на «день осьмой».

Также отмечается Воспоминание чуда Архистратига Михаила, день празднования его приходится на 19 сентября (6-е по ст. стилю). В народе этот праздник называют Михайловым чудом.

В заключение хотелось бы сказать, что каждого человека оберегает Архангел. Кто такой он, можно понять в зависимости от ситуаций, из которых удается успешно выбраться. Самое главное – стоит обращаться к своим помощникам, ведь они рядом и готовы решить проблему.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2408238858389686353/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть :

Почему российские императоры не женились на русских женщинах (https://otari.mirtesen.ru/blog/43182578526/)

Операция «Гроза» — опережающий удар по Германии и роковой просчет бездарной военной стратегии Сталина(https://otari.mirtesen.ru/blog/43711707333/)

Подвиг «26 бакинских комиссаров» — очередной миф лживой советской пропаганды(https://otari.mirtesen.ru/blog/43653614764/)