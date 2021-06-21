Вклад императора Николая Второго в Победу 1945 года: был ли он на самом деле или это миф?

Когда говорят про Победу в Великой Отечественной войне, то вспоминают имена Жукова и Сталина. И это, наверное, правильно, хоть сейчас можно встретить много критики в отношении этих лиц. Со Сталиным все понятно – тиран. Но сейчас и Георгия Константиновича любят покритиковать, утверждая, что он взял немцев количеством, а к солдатам не относился с должным вниманием. Это отдельная тема. Речь сейчас не о ней.

Часто наталкиваюсь на мысли о том, что есть заслуга в Великой Победе и императора Николая Второго. Так ли это? Какие доводы используются?

1. Линкоры (линейные корабли), созданные еще в Российской империи, защищали Ленинград и некоторые другие города. Есть такое дело. Когда Россия потерпела неудачи в войне с японцами, а флот, по сути, был уничтожен, Николай Второй занялся вопросами постройки новых линкоров.

На рассмотрении было несколько десятков проектов, в том числе, иностранных. Из них было отобрано небольшое количество. Имперские линкоры успешно использовались большевиками. Историки обращают внимание, что немцы, взяв Пулковские высоты, остановились перед Ленинградом в чистом поле. Казалось бы, идите дальше, берите город. Но нет. Солдаты Рейха встали ровно по линии, куда могла добить крупнокалиберная артиллерия тех самых царских линкоров.