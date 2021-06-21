Вклад императора Николая Второго в Победу 1945 года: был ли он на самом деле или это миф?

Всё выглядит очень логичным: царь, который в принципе был человеком для своей эпохи современным, который пережил массу горестей и поражений: события 1905 года, неудача в русско-японской войне – распоряжался относительно индустриализации страны и укрепления её обороны.
В результате были созданы вещи, которые уже Советскому Союзу помогали воевать с Гитлером. Здесь дополню еще, что многие советские командиры были офицерами или обучались военному делу еще в Российской империи – тоже есть преемственность. И это правильно – рассматривать историю страны как целостный и неделимый процесс.
При этом ставить вопрос именно так: «Вклад Николая в Победу» - нельзя. Во-первых, в империи не всем занимался царь. Было много других людей, еще, простите, и поумнее. Тогда лучше писать: «Вклад Российской империи…» или «царской России…».
Во-вторых, история, человеческая жизнь – такие вещи, где все развивается очень непредсказуемо. В 1911 году император был озадачен строительством укреплений на Херсонесе и не думал, что через пару-тройку лет начнется новая война.
И тем более Николай не предполагал, что очень скоро он подпишет документ об отречении от престола, будет сослан на Урал, где и проведет свои последние дни. Так что, тут можно вспомнить и про вклад Ивана Грозного в дело освоения Космоса: «А мы его на бочку с порохом посадили. Пущай полетает!».
Источник : https://pulse.mail.ru/article/vklad-imperatora-nikolaya-vtor...
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме купца Ипатьева в Екатеринбурге расстреляли царскую семью. Вокруг самого расстрела витает множество вопросов, один из которых – неужели последнего русского императора не могли спасти и использовать его деньги и золото в европейских банковских счетах для индустриализации и усиления советской страны?
Неужели алчный авантюрист Ленин и его большевистская банда не понимали, что Николай II является «курочкой», способной снести множество так необходимых молодому Советскому государству «золотых яичек»?
Вопреки устоявшемуся мнению о том, что семья царя Николая II была расстреляна 18 июля 1918 года, в последние годы появились достаточно достоверные данные о ее спасении. Впервые об этом рассказал в своей книге бывший сотрудник партийной разведки, выступавший под псевдонимом Олег Грейг.В своей книге «Тайна за 107 печатями» он однозначно заявил, что на самом деле царская семья перед расстрелом была тайно заменена двойниками и вывезена людьми Троцкого в Москву. Расстреляли же одну из семи семей двойников царственных особ, дальних родственников Николая II по фамилии Филатьевы.
Существует также версия, что во время Великой Отечественной Войны Сталин рассчитывался с Американцами за поставки по Ленд-Лизу именно царским золотом с европейских банковских счетов, к которым доступ имел только лично Николая II.Доказательством версии чудесного спасения царской семьи является и то, что Российская Православная Церковь до сих пор отказывается принимать результаты генетических анализов найденных «фальшивых» останков царской семьи при их захоронении в 1998 году в Петропавловском, несмотря на то, что президент Борис Ельцин уверял общественность, что это останки царской семьи!
Исследователи Том Мангольд и Энтони Саммерс издали в 1979 году книгу «Дело Романовых, или Расстрел, которого не было», в которой они приводят сведения, полученные ими, после рассекречивания грифа секретности архива Брестского мирного договора в 1918 году.
Первое, что они обнаружили,– это телеграмма английского посла, в которой сообщалось об эвакуации большевиками царской семьи через Пермь сначала в Москву, а затем в Брест. Любопытно, что полный текст Брестского договора из-за имеющихся в нём тайных условий до сих пор не опубликован ни на Востоке, ни на Западе.
Есть версия, что кайзер, который был родственником императрицы Александры Фёдоровны, потребовал передать Германии всех женщин царской семьи. Девочки не имели прав на русский престол и, следовательно, не могли никак угрожать большевикам. Мужчины же должны были остаться в заложниках – как гаранты того, что германская армия не сунется на восток дальше, чем прописано в мирном договоре.
Любопытно также, что по данным агентов британской разведки, войдя в Екатеринбург 25 июля 1918 года, адмирал Колчак сразу назначил следователя по делу о расстреле царской семьи. Через три месяца капитан Намёткин положил ему на стол рапорт, где сообщил, что вместо расстрела была его инсценировка.
Не поверив, Колчак назначил второго следователя Сергеева и вскоре получил такие же результаты. Естественно, адмиралу Колчаку, провозгласившему себя Верховным правителем России, совсем не нужен был живой царь, поэтому он не придумывает ничего лучше, чем скрыть результаты следствия и заявить: «Трупы бросили в шахту, залили кислотой»!
С уважением, Отари Хидирбегишвили!
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