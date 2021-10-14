Как расположить к себе человека?

Давно не секрет, что в ФБР регулярно экспериментируют в области психологии влияния для достижения положительной динамики раскрываемости преступлений, а также их предотвращений. В недавнем времени известный профессор Джек Шафер, долго время работавший в спецслужбе, представил ряд психологических уловок, изучив которые многим агентам удалось добиться хороших результатов в области улучшения обаяния. С помощью описанных ниже приемов вы сможете расположить к себе любого человека. И все они олицетворяют одну суть: «чтобы вызывать у собеседника доверие, вы должны заставить его понравиться самому себе».

Приём №1: в рамках общения допустите ошибку

Джек Шафер всегда начинает курс лекций с преднамеренных ошибок в произношении определенного термина или слова. Таким образом, он дает своим студентам возможность поправить себя. Таким приемом специалист достигает одновременно 3 цели:

Прежде всего, студенты, проявившие внимательность начинают чувствовать себя увереннее; Студентам становится проще общаться со своим учителем, наставником. Данный способ могут использовать и руководители; Самое главное - студенты не будут бояться ошибаться. Лучше так, чем не пробовать вовсе, боясь опозориться среди остальных в аудитории.

На самом деле данный прием придумал вовсе не Джек Шафер. Мы знаем о нем и из книг Роберта Чалдини и многих других писателей, но он работает.

Таким образом, предрасположенность можно вызвать при помощи намеренных ошибок.

Приём №2: заставьте собеседника рассказывать о себе

Порой, каждый из нас слишком занят своим Эго. Мы постоянно общаемся о себе, встречая кого-то важного, а ведь нужно и уметь слушать. Если вы планируете встретиться с человеком, которого давно не видели, при этом надеетесь заполучить его расположенность к себе, тогда стоит убедить в своем интересе по отношению к личности необходимого собеседника. Можно завести всего за пару месяцев огромное количество друзей, если проявлять неподдельный интерес к их жизням, но не нужно лезть бестактно и навязчиво со своими вопросами.

Во время разговора даже в социальных сетях у людей активизируются аналогичные центры удовольствия, как от вкусной еды или получения денег. Другими словами:

Обсуждая себя, люди получают такое же удовольствие, как от реализации своих целей.

Роберт Ли Хольц заметил, что завоевать расположение очень просто, давая возможность людям рассказывать о своих делах. Теперь вы понимаете, откуда появился вопрос: как дела? Но на самом деле его роль недооценивают, используя так банально и поверхностно. Вы должны проявлять интерес, а не просто поддерживать разговор.

Прием №3: льстите только от третьего лица

Прямые комплименты не всегда дают должного результата, потому что многие люди знают о реальном недостатке лести. Интуитивно всех отталкивают не обоснованные комплименты. Другое дело, если вы использовали прием от третьего лица. Примеры, как можно расположить к себе доверие при помощи комплиментов со стороны:

«Сегодня вы выглядите прекрасно» - правду, сказал начальник; «Вы потрудились на славу» - это заметили все. И не забудьте назвать имена; «Кстати коллеги стали располагать к вам доверием» - мне удалось это заметить, потому что сотрудники от меня ничего не скрывают.

Подобных вариантов может быть огромное количество, все зависит от вас и вашей фантазии.

Прием №4: сочувствуйте людям

Всем известно о том, что сочувствие вызывает расположение людей, но не каждый знаком с правильной техникой применения данного приема. Вы должны разделять эмоции человека, входить в его положение, а не просто слушать и кивать головой. Если вам говорят, что сегодня у кого-то был тяжелый день, важно не проявлять фанатизм. Не нужно говорить: «Ах, какой ужас». Гораздо целесообразнее подметить: «исходя из услышанного, действительно тяжелый день». Этого будет вполне достаточно.

Если речь идет не о сострадании, а о разделении приятных эмоций, к примеру, вам сказали, что справились с задачей на отлично, тогда можно сказать: «действительно приятно, когда долго трудишься и достигаешь цели». Всем приятно, если мы разделяем чужие эмоции. Но неестественные слова всегда вызывают подозрения.

Прием №5: просите об одолжении, но не в долг

Знаменитый прием Бенджамина Франклина основан на следующих словах: кто вам раз помог, охотнее поможет второй раз, чем тот, кому помогли вы! В психологии данный примем, можно сказать, феномен называется эффектом Бенджамина Франклина. Если человек оказывает любезность, он растет в своих глазах, появляется за что себя уважать. Прекрасно, если просьба не требует особых усилий. Вы начинаете нравиться человека, если он оказывает одолжение.

Но не забывайте об еще одном наблюдении Франклина: «гости начинают дурно пахнуть на третий день, как и рыба». Не стоит злоупотреблять просьбами. Лучше укажите, что чувствуете себя в долго и предложите взаимный обмен, тогда удивитесь, сколько новых предложений последует в вашу пользу.

Прием №6: должником чувствует себя тот, кто хвалится

Вы никогда не замечали, что люди, хвалящие себя, чувствуют перед остальными, какие-то обязательства? Заставьте человека себе льстить, и он начинает переходить грань. В таком случае нужно вызывать его желание похвалить себя. Если собеседник говорит, что ему пришлось много трудиться просто добавьте, что для этого необходимо необычайная сила воли и упорство. В таком случае он обязательно продолжит. Далее 2 исхода:

Либо вы станете манипулировать им. Прочитать о манипуляциях можете в соответствующем тексте; Либо вы создадите приятные, прозрачные отношения, в которых собеседник будет расположен к вам, а вы полностью сможете контролировать ситуацию.

Напоследок отметим, что данный текст создавался не для того, чтобы вы проявляли меркантильность и корыстность. Он направлен на создание и контроль приятных взаимоотношений и общения!

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Загадочное небесное сражение над Нюрнбергом в 1561 году https://otari.mirtesen.ru/blog/43495901210/

Какой национальности были жители Древней Русиhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43194153431/

Григорий Распутин: мог ли он на самом деле лечить людей https://otari.mirtesen.ru/blog/43947054399/