5 удивительных для нас вещей, которые были нормой в Средние века

Для многих средневековье - это светские дамы в шикарных платьях и рыцари в доспехах, которые защищали границы своей родины. Но так ли это было на самом деле? Ниже пойдёт речь о 5 удивительных для современного человека вещей, которые были абсолютной нормой в средневековье.

Доска для свидания

Для современных людей знакомство и уединение друг с другом привычная практика, ведь никто за этим не следит, если человеку уже исполнилось 18 лет. Он вправе делать то, что захочет. Но другая ситуация была в средневековье. Нравы были намного строже, поэтому молодые люди могли даже не видеть друг друга вживую до бракосочетания. Это касалось в основном светские семьи, для которых сохранить целомудренность для свадьбы было верхом правильности и нравственности. Для простых семей знакомство было еще допустимо, однако сохранение невинности это никак не отменяло.

Общее королевское ложе

В средние века мебель была дорогим удовольствием, поэтому обычные семьи не могли обеспечить каждому члену отдельное ложе для сна. Именно поэтому в те времена было приемлемым, когда вся семья спит на одной кровати. Но делали так даже королевские люди, желая сэкономить на обычной мебели.

Оригинальные и необычные дуэли

Судебная система в то время сильно хромала, люди просто не могли разрешить споры и конфликты, поэтому во всех сложных делах принимали поединки и бои.

Тогда считалось, что именно бог принимает решение в этих боях, и он не даст, чтобы проиграл невинный человек. Но все же учитывать такие факторы, как физическое превосходство или владение некоторыми орудиями бог предугадать не мог. Для получения честного результата на противников надевались специальные костюмы, а также выдавали несвойственные им орудия. Например, фехтовальщику могли выдать дубину. Заканчивался такой бой кровопролитием.

Осквернение могил

Верующие люди в Средние века должны были почитать своих умерших родственников, но практика доказывает нам другое. Останки показывают нам перевернутые скелеты, отрубленные головы в могилах, связанные руки. Объясняются такие поступки нежитью. Многие действительно верили, что неупокоившую душу нужно самим успокоить и отрубить трупу голову.

Рыдания напоказ

Сейчас считается, что рыцари - это серьезные мужчины, которые не способны проявлять эмоции и слабость. Однако в средние века пускать слезу для рыцарей было очень благородно. Так они показывали свое сожаление.

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А вы знали об этом?

Одну из своих первых и самых знаменитых финансовых афер братья Ротшильды провернули в 1815 году. 18 июня Наполеон сделал отчаянную попытку восстановить былую славу своей армии, сразившись при Ватерлоо с англо-прусскими войсками. Силы сторон были примерно равными. Крупные финансисты, на чьи кредиты, собственно, и велись войны, замерли в ожидании. Натан Майер Ротшильд с самого утра начал сбывать английские акции, сделав вид, что находится в скверном расположении духа. Биржевики навострили уши: ясное дело, Натан узнал о победе Наполеона раньше всех и торопится выручить хоть что-то, ведь британские ценные бумаги с минуты на минуту обвалятся.Ротшильды действительно получили информацию первыми в стране, опередив даже короля. И принесли ее почтовые голуби, которых разводил Натан. К их лапкам агенты Ротшильдов прикрепили зашифрованные записки, сообщавшие, что Наполеон разгромлен. Благодаря «спектаклю», разыгранному Натаном на бирже, английские акции обесценивались с каждой минутой, а агенты братьев Ротшильдов скупали их «мешками». Невозможно представить, для скольких финансистов день окончательного краха Наполеона стал днем их собственного краха.Ротшильды же благодаря помощи сизокрылых пернатых обогатились на 50 миллионов фунтов стерлингов... Именно в те дни Натан Майер произнес слова, ставшие крылатым выражением: «Тот, кто владеет информацией – владеет миром!»

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