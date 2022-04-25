"Сухой закон" Горбачёва: сколько вреда он нанёс СССР 

В мире широко распространён стереотип о том, что в нашей стране много пьют и много пили всегда. На самом деле, это всего лишь миф. Взять тех же англичан, испанцев, финнов? Они ведь потребляют не меньше нашего. Просто у нас в стране исторически сложилась собственная самобытная культура пития. Куда там этим представителям Запада?

Тем не менее стереотип остался. Как за рубежом, так и среди некоторых представителей нашего общества. И не переубедить. На Руси много пьют, и точка! Поэтому некоторые правители-реформаторы в истории нашего государства считали своим долгом бороться с "зелёным змием". Среди них последний генсек ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачёв.

Упоминание этой фамилии у наших соотечественников, которым посчастливилось родиться и вырасти во времена Союза, кроме развала некогда могучей страны сразу ассоциируется со словами "перестройка", "гласность" и "сухой закон".

В СССР "сухой закон" был введён в мае 1985 года, когда вышел указ Горбачёва об усилении борьбы с пьянством. Амбициозный Михаил Сергеевич, буквально недавно вступивший в должность генсека, посчитал, что ограничительные меры приведут к оздоровлению советского общества.

А ведь, правда, ситуация в стране сложилась угрожающая.

Ещё к концу 70-х прошлого столетия потребление алкоголя на душу населения достигло рекордных значений за всю историю страны! Уже в 1984 году среднестатистический советский гражданин потреблял 10,5 литров алкоголя в год. И это только легальный алкоголь, без учёта продукции собственного производства.

Новые жёсткие меры по борьбе с пьянством в советском обществе были приняты незамедлительно. Во-первых, была закрыта большая часть магазинов, торгующих спиртными напитками (приблизительно 2/3 от общего числа). Оставшиеся могли продавать алкоголь, но только строго с 14 до 19 часов местного времени. Во-вторых, были введены "драконовские" штрафы за распитие спиртного в общественных местах. Максимальный размер такого штрафа достигал 100 рублей. При этом средняя зарплата по стране в 1985 году составляла 190 рублей. Штраф – более половины средней зарплаты.

Каковы итоги принятых мер? Безусловно, они были. "Сухой закон" действовал всего два года, но результаты налицо. Снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей, улучшилась трудовая дисциплина на производстве, а самое главное – за два года увеличилась рождаемость в стране. Определённые плюсы от деятельности Горбачёва на посту главы государства были.

Но были и минусы. В буквальном смысле прямой вред для страны. Сколько вреда нанёс "сухой закон" СССР? Стоит начать с того, что сокращение выпуска алкогольной продукции спровоцировало дефицит на спиртное. В некоторых регионах страны водку продавали по талонам. И очереди, очереди, очереди... Народ стоял по несколько часов в очередях, чтобы приобрести заветный напиток.

Фото: Wikimedia Commons

Следствием дефицита алкоголя стал рассвет подпольного самогоноварения. Без чего не сварить самогон? Без сахара. В результате сахар так же стал дефицитным товаром, и его тоже стали отпускать по талонам. Если говорить о качестве самого самогона, то в большинстве случаев оно было крайне низким. Но это не останавливало ни тех, кто гнал для себя, ни подпольных дельцов, ни желавших выпить. Так же огромной популярностью стали пользоваться технический спирт и всевозможные спиртосодержащие жидкости: аптечные настойки, одеколон и даже антифриз. Потребление качественного алкоголя снизилось, зато увеличилось количество потребляемых суррогатов. Как следствие, рост числа отравлений. Кстати, именно "сухой закон" впоследствии спровоцировал рост потребления алкоголя. Это произошло несколько позже, в 90-е, когда в разваливающейся стране Советов станет доступным импортный алкоголь сомнительного качества. Потребление 10,5 литров на душу населения в 1984 было ещё "цветочками". В начале 90-х пили намного больше. Но и это всё мелочи по сравнению с ущербом для государственной экономики. А он был колоссальным и невосполнимым. Во-первых, буйно расцвела теневая экономика. А это минус налоговые поступления и прямая выручка в государственную казну. Во-вторых, невосполнимый ущерб был нанесён советскому виноделию. До "сухого закона" страна была одним из ведущих экспортеров вина, но об этом пришлось забыть. В ходе горбачёвской антиалкогольной компании была почти 1/3 виноградных плантаций, а объёмы сбора винограда в стране сократились почти в два раза. Но самое главное в том, что введение "сухого закона" потянуло за собой рост цен на продовольствие внутри страны. Почему так? Дело в том, что цены на продовольствие и другие товары в СССР регулировало государство. Зачастую социально значимые продукты (молоко, хлеб, сахар) продавались ниже себестоимости производства. Их выпуск поддерживался государственными дотациями. Откуда деньги на дотации? От реализации алкогольной продукции. До введения "сухого закона" 30% государственного бюджета страны формировалось за счёт выручки, полученной от продажи спиртного! Для сравнения, в 1985 году пищевая промышленность принесла бюджету страны 60 миллиардов советских рублей, в 1986 году – уже 38 миллиардов, а в 1987 году – всего 35 миллиардов. Убытки колоссальные! И часть этих денег ушла в теневой сектор. В итоге горбачёвская антиалкогольная компания привела к тому, что государственный бюджет к концу 1986 года был не просто дефицитным, а он рухнул. Разразившийся кризис побудил правительство свернуть борьбу с алкоголем в стране.