«Бомбу» Ленина в основании СССР хотел взорвать Берия

При дальнейшем обсуждении проекта сопротивление удалось сломить: все проголосовали за, только грузины воздержались, а член грузинского ЦК Кобахидзе публично обозвал Орджоникидзе «сталинским ишаком».

Но тут в ситуацию вмешался Ленин, причем вмешался на последнем издыхании – к тому моменту вождь мирового пролетариата был уже тяжело болен и почти отошел от политики. Критика сталинского плана стала для него лебединой песней – после нее он больше ничего не успел, зато эта песня определила всю дальнейшую жизнь СССР.

Проект Раковского Ильичу тоже не нравился – такое государство рисковало стать слишком уязвимым для ударов извне. Однако, соглашаясь с доводом Сталина о необходимости единого союзного центра, он отвергал его же идею об укреплении завоеваний революции на базе многовековой российской государственности. Ленину нужно было истинно интернациональное государство, которое могло бы объединить весь мировой пролетариат. Поэтому СССР он предлагал строить как союз равноправных республик с правом добровольного выхода из союза для каждой из них.

Сталина с его автономизацией Ильич обозвал «великорусским шовинистом», заметив, что обрусевшие инородцы «часто пересаливают по части истинно русских настроений». И Сталин капитулировал.

Несмотря на эту капитуляцию, разногласия все равно стали причиной крупной ссоры между двумя вождями. В том, что умирающий Ильич так некстати вмешался в вопрос госустройства, Сталин винил Крупскую и отчитал ее в том духе, что она загружает больного Ленина политическими вопросами вопреки советам врачей. Крупская пожаловалась мужу на «грубость», муж велел Сталину взять свои слова назад, на что получил ответ в духе – возьму назад что угодно, если просит Ильич, но не понимаю, какие ко мне претензии, поскольку я единственно пекся о здоровье Ильича и только об этом сказал «товарищу Надежде Константиновне».

Уже после смерти Ленина Крупская обнародовала «Письмо к съезду» – так называемое завещание. В нем вождь призывал лишить Сталина поста генерального секретаря партии как человека «слишком грубого».

Соратники к Ленину не прислушались. В этот момент они уже делили власть – Зиновьев и Каменев объединились со Сталиным против Троцкого, поэтому решили отставки Кобы не принимать, а текст «завещания» не разглашать нигде, кроме как на закрытых заседаниях отдельных делегаций съезда.

Впоследствии Зиновьев и Каменев об этом пожалеют – уже тогда, когда Сталин отменит ленинский догмат о мировой революции в пользу тезиса о «построении социализма в отдельно взятой стране». Для тех старых большевиков, кто, как и Ленин, долго жил в эмиграции и видел себя радетелем за дело всего мирового пролетариата, это было чем-то немыслимым, но к тому моменту Коба как генсек уже расставил на ключевых партийных постах своих людей и имел надежное большинство по любым вопросам.

Менее десяти лет спустя он также отменит коренизацию и будет развивать СССР как империю, все дальше уходя от ленинских преставлений в политике. Тем удивительнее то, что сразу после смерти Кобы раскалывать СССР по национальным границам станет тот, кого называли «лучшем учеником Сталина» – Лаврентий Берия.

В марте 1953 года Берия сосредоточил в своих руках огромные полномочия – одновременно был главой МГБ, главой МВД и заместителем главы правительства. Он готовился к решающей схватке за власть и пытался заручиться поддержкой национальных окраин. В его план реформ, получивших название «новый курс», вошли не только массовая амнистия, но и ускоренная коренизация – предполагалось, что все этнические русские передадут свои посты национальным кадрам. В зоне непосредственной ответственности Берии – МВД и МГБ – коренизация началась незамедлительно.

Людей увольняли с работы и выселяли из служебного жилья только из-за того, что они «не той национальности», чаще всего – русской. Фразы типа «убирайся домой в Сибирь» русские услышали задолго до перестройки – в 1953 году. В Прибалтике по этому поводу испытывали огромный энтузиазм, а вот в Белоруссии, для которой предназначалась особая бериевская директива, пребывали в шоке. Тогдашний комсомольский вожак Петр Машеров – будущий первый секретарь ЦК КП Белоруссии, которого в республике буквально обожали, стал одним из немногих, кто решился публично возражать всемогущему главе МГБ.

На первом этапе Берию поддержал даже Никита Хрущев – «на места» хрущевский аппарат рассылал директивы, аналогичные бериевским. Скорее всего, это ситуативная поддержка – параллельно Хрущев сколачивал против Берии собственный альянс.

Как бы там ни было, борьба Берии с русскими кадрами не позднейший «навет» на него со стороны Хрущева. Хрущев старался не упоминать лишний раз об ускоренной коренизации, поскольку сам успел в ней поучаствовать.

Считается, что она стала одной из причин, по которой Политбюро восстало против главы МГБ. Если бы этого не случилось, СССР рисковал развалиться гораздо раньше «перестройки». Согласно воспоминаниям сына Берии, Серго, его отец не видел в этом ничего плохого. Более того, он планировал уладить отношения с Западом и с соседями, ради чего был готов вернуть Германии – Кенигсберг, Японии – Курилы, а финнам – Выборг. Собственные взгляды Берии-старшего, которые тот скрывал от Сталина, Серго описывал как национал-коммунистические.

Когда Берию расстреляли, коренизацию немедленно свернули – вторично, если считать ленинскую коренизацию, прерванную Сталиным в 1930-х годах. Следующая и последняя коренизация началась в республиках уже после развала СССР, который падение «лучшего ученика Сталина» отсрочило на несколько десятков лет.

Источник : https://vz.ru/politics/2021/12/22/1135224.html

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Трудно согласиться с авторм этой статьи, что якобы Сталин был против мировой революции и был приверженцем победы социализма в одной взятой стране и дескать он вел непримиримую борьбу по этому вопросу с Троцким. Это такой же абсурд , как считать октябрьский переворот революцией! Просто в отличие от троцкистов, Сталин не бросал звонких фраз о «мировом революционном пожаре», а терпеливо претворял в жизнь утопическую стратегию победы мировой революции.

Разве не Сталин потратил огромные средства на поддержку коммунистического движения в Китае, в результате чего к власти там пришел Мао – китайский аналог Сталина. Разве не Англия в 1927 г. разорвала дипломатические отношения с СССР, считая, что большевики не просто готовятся к «мировой революции», но и непосредственно готовятся к вторжению и покорению Великобритании! Любопытно, что, поскольку британцев вплоть до второй половины 1930-х гг. рассматривали в качестве наиболее вероятного противника, то на учебных стрелковых мишенях советской армии были изображены солдаты в полевой форме Великобритании !

Разве не Советы в 1920-1921 гг. стремились экспортировать мировую революцию на Восток, вероломно вторгшись в Северный Иран, провозгласив Персидскую Советскую Республику. Однако тогда , измотанные продолжительными боями и сокрушительным поражением Тухачевского в советско-польской войне, когда большевикам не удалось провести оккупацию и советизацию Польши , Советы были вынуждены позорно оставить Иран!

Впрочем , в разгар Великой Отечественной войны, несмотря на катастрофическое положение на фронтах , в августе 1941 года Сталин вместе с британскими войсками вероломно вторглись в Иран, поделив его, и объединив Иранский и Советский Азербайджан, провозгласил Демократическую Республику Азербайджан. Однако на Потсдамской конференции было решено, что иностранные войска должны быть выведены из Ирана. Как ни странно, Великобритания сразу же подчинилась этому указу, а вот Советский Союз не собирался уходить. Это вызвало жёсткую реакцию на Западе, а США тогда даже пригрозили сбросить атомную бомбу на Баку, если СССР немедленно не уберётся из Ирана. В результате Сталин был вынужден спешно и позорно вывести войска из оккупированного Ирана!

А может напомнить одурманенным лживой советской пропагандой сталинистам как Сталин в 1929 году отправил в Афганистан отряд Красной армии в 2,4 тыс. человек, переодетых в афганскую форму для поддержки афганского короля Аманулла-хана , который обещал красному диктатору построение социализма в Афганистане.Правда эта попытка очередной мировой революции потерпела неудачу, поскольку короля Аманулла-хана , которого прозвали «афганским Петром I»,не удалось вновь воцарить на престол из-за взбунтовавшегося афганского народа!

Мало кто знает, что именно Сталин активно содействовал приходу Гитлера к власти, поскольку главным своим противником в европейских странах он считал не фашистов, а социал-демократов, которые своими прогрессивными социальными программами выбивали почву из-под ног европейских коммунистов, что делало невозможным осуществление мировой революции в Германии! Фашистская же диктатура рассматривалась Сталиным как последняя стадия загнивания буржуазной демократии, после которой неизбежна пролетарская революция и поэтому он сделал все возможное , чтобы к власти пришел Гитлер! Вот к чему привела его бредовая тактика разжигания мировой революции в Европе, которая стоила советскому народу миллионы жизней (https://otari.mirtesen.ru/blog/43800388690/)!



А может напомнить сторонникам «миролюбивого вождя» его активную поддержку Коминтерну (известному всему миру как «штаб мировой революции»), основной задачей которого была агитация трудящихся всего мира, из-за чего союзники в 1943 году согласились открыть Второй фронт только после того, как Сталин согласился закрыть эту враждебную для Запада организацию? Однако и это не остановило пламенного борца мировой революции и уже в 1947 году для разжигания мировой революции он опять создает аналогичный Коминтерну новый «штаб мировой революции» — международную организацию Комиинформ! Однако, когда Сталин убедился, что мировую революцию не поддержали рабочие капиталистических стран , он готовился распространить утопический социализм военным путем по всему миру!

Что касается Берии, который выгодно отличался от всех этих подлых , бездарных и кровожадных большевистских нехристей , то он еще тогда хотел построить общество, подобное сегодняшнему процветающему Китаю! И он обязательно это сделал бы, если бы его не убили подлые большевистские твари!Именно поэтому мы в Грузии с уважением относимся к Берии и снесли главный памятник палачу народов Сталина в Гори, выбросив его на свалку истории!

Ведь именно Берия , став одним из преемников Сталина, в мае-июне 1953 года дал понять остальным великим державам – США, Англии и Франции, что Советский Союз при определенных условиях готов вывести войска из ГДР и способствовать объединению двух Германий. Сумма «компенсации» должна была составить 20 миллиардов долларов – гигантские по тем временам деньги.

Однако из-за злодейского убийства Берии эта крайне выгодная для СССР сделка не состоялась и ГДР вернулась на путь утопического соцстроительства и Москва еще почти 40 лет насильно поддерживала там «социализм»,фактически зря потратив уже 400 миллиардов долларов, пока не надорвалась сама!Многие историки считают,что именно эта гениальная идея великого мегрела(кстати, мегрелы в Грузии считаются довольно успешными комерсантами) стала одной из причин его убийства!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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