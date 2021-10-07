Зачем просить о христианской кончине и надо ли благодарить Бога заранее: вопросы священнику

У новоначальных (и даже «опытных») христиан, всегда есть множество «а почему?», касающихся разных сторон духовной жизни. В помощь им Правмир начинает серию публикаций, в которых на вопросы читателей отвечают наши священники. Сегодняшние вопросы в основном посвящены Священному Писанию, молитве и богослужению.
– В 11-й главе Евангелия от Луки Господь учит молитве: если земные отцы, будучи злы, дают просимое, то тем более Отец Наш Небесный. Но если я прошу земного отца один раз, и он даёт, то почему Отца Небесного нужно просить постоянно? Получается, что проще просить отца земного.
Понятно, что он не может дать того, что даёт Отец Небесный. Но получается странно. Я говорю о принципе прошения. Прошу отца дать мне просимое, он даёт, а я в ответ снова повторяю просьбу, он вновь предлагает взять просимое, а я снова прошу. Земной отец очень бы расстроился от этого. Объясните, пожалуйста. Спаси Вас Бог!
Вячеслав.
Протоиерей Александр Ильяшенко
– Здравствуйте, Вячеслав!
Наши молитвы к Богу условно можно разделить на три категории: просительные, когда мы о чем-то просим; благодарственные, в которых мы благодарим Господа за что-то, что мы получили от Него; и славословные, в которых мы просто говорим о нашей любви к Господу, восхваляем Его.
Однако, к сожалению, часто мы ограничиваемся только просьбами о чём-либо, не давая себе труда впоследствии поблагодарить. Это неправильно, но так бывает.
Вспомните, например, что из десяти исцеленных Господом Иисусом Христом прокаженных только один вернулся, чтобы Его поблагодарить.
И уж совсем редко мы можем отрешаться от наших нужд, просьб и молиться, имея целью молитвы только общение с Богом.
Почему мы просим об одном и том же? Некоторые молитвы направлены на наши повседневные нужды. Например, в молитве «Отче наш» есть слова: «хлеб наш насущный даждь нам днесь», т. е. сегодня. Так что это прошение актуально каждый день нашей с Вами жизни.
Также мы просим о прощении грехов, и Господь нам дарует его, однако проходит какое-то время, и мы снова грешим. Конечно, нам снова и снова нужно просить о прощении. А бывает, что Господь не сразу подает просимое, испытывая нашу веру, постоянство, искренность в просьбе. Так, например, известно, что Блаженный Августин регулярно молился: «Господи, дай мне смирение», однако мысленно в сердце всегда прибавлял: «Но не теперь».
Понятно, что Господь ждал, пока он действительно захочет получить то, о чем просит. Так что просить об одном и том же нам приходится по разным причинам. А когда мы получаем просимое, то, конечно, нужно не забыть Господа поблагодарить.
С уважением, протоиерей Александр Ильяшенко
***З
дравствуйте! “Христианской кончины живота нашего, безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго ответа на Страшном Суде Христовом просим”. Раньше я горячо просила Бога на каждой службе об этом, потому что представляла себе смерть в старости, подготовленную, безболезненную и мирную, а теперь с замиранием сердца думаю, что ХРИСТИАНСКАЯ кончина – это мученическая кончина, исповедническая, а я не готова просить об ЭТОМ. Так какая она – христианская кончина живота нашего? И о чем мы просим Бога? Ольга.
Здравствуйте, Ольга!
Понятие «христианская кончина» совсем не тождественно только «мученической кончине». Вспомните, например, Успение Божией Матери — Ее кончина была тихой, Она как бы уснула. И не все святые окончили свою жизнь мученически — например, преподобные Серафим Саровский, Сергий Радонежский. Да и Ваша Небесная Покровительница — благоверная княгиня Ольга — жизнь окончила мирно.
Так что, несмотря на всю высоту мученического подвига, не нужно бояться того, что, прося о христианской кончине, Вы просите именно о мученическом венце. Господь не дает никому креста, превышающего его силы. Учитесь доверять Господу и любить Его, потому что «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Господь да благословит Вас!
С уважением, протоиерей Александр Ильяшенко
***
Почему, например, в молитве о живых “Спаси, Господи, и помилуй … и всех православных христиан” упоминаются только православные христиане, а не все люди? Ведь ап. Павел говорит: “Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков” (1 Тим. 2:1)?
Сергей.
Дорогой Сергей!
Не могу ответить за того, кто составлял эту молитву – это мог быть вполне обычный человек, вроде нас с вами. Возможно, составитель посчитал, что наши ближние – это единоверцы, православные, за которых прежде всего стоит молиться. Но это вовсе не противоречит словам апостола Павла (есть неизбежно более ближние к нам люди, за которых мы молимся чаще и регулярнее, а есть более дальние). К примеру, на каждом православном богослужении есть молитвенные прошения «о властех и воинстве» нашей страны. Или «о мире всего мира»… Но среди них далеко не все могут быть православные.
С уважением, священник Филипп Парфенов
***В Новом Завете говорится, что всякая власть от Бога, и ее необходимо принимать беспрекословно и подчиняться ей (Послание к римлянам, гл.13), ибо в противном случае – ГРЕХ. А если у власти стоят “не совсем правильные христиане”, и сама власть преступна по своему отношению к народу? Как быть в этом случае? Может ли быть исключение в подобном случае, ибо меня это волнует, т.к. власть свою я почитать никак не могу и не хочу, а грешить не могу согласно Святому Евангелию и Божьим заповедям. Спаси и сохрани Вас Господь Бог наш Иисус Христос! Виктор.
Священник Филипп Парфенов
Дорогой Виктор!
Известная мысль апостола Павла о том, что «нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13, 1) часто понимается превратно, поскольку вырывается из дальнейшего контекста.
Здесь апостол акцентирует внимание не на частных случаях злоупотребления властью, которые всегда бывали, и которые он вовсе не думал оправдывать, но на предназначение людей, занимающих властные должности: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим. 13: 3-4).
Иоанн Златоуст по этому поводу комментирует: «Как это? Неужели всякий начальник поставлен от Бога? Не то говорю я, отвечает (апостол). У меня теперь идет речь не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти. Существование властей, при чем одни начальствуют, а другие подчиняются, и то обстоятельство, что все происходит не случайно и произвольно, так чтобы народы носились туда и сюда, подобно волнам, — все это я называю делом Божьей Премудрости… Так и Премудрый, когда говорит, что от Господа сочетавается жена мужеви (Прит. XIX, 14), разумеет здесь, что брак установлен Богом, а не то, что Бог сочетает каждого вступающего в брак, так как мы видим, что многие вступают в брак с дурным намерением и не по закону брака, и этого мы, конечно, не можем вменить Богу» (беседа 23-я на послание к Римлянам).
Разумеется, редко какая власть бывает приближенной к идеалу и устраивающей всех. Но безвластие ведёт еще к более плачевной и катастрофической ситуации, как показывал исторический опыт множество раз.
С уважением, священник Филипп Парфенов
***
Хотелось бы уточнить, может ли мирянин дома читать херувимскую песнь, и если да, то в каком случае лучше это делать (болезнь, проблема и т.п.)? Вопрос задаем, потому что понравилась эта песнь.
Тамара.
Здравствуйте, Тамара!
Дома читать херувимскую песнь не нужно, т.к. ее смысл соответствует конкретному литургическому действию, совершаемому во время Божественной Литургии в храме.
С уважением, священник Игорь Дудко
***“
Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое”, – если «Мое Царствие не от мира сего», то это призыв быстрейшего прихода смерти нашей? Но если это так, то произнося в храме эти слова, прихожане действительно хотят умереть в этот момент? Даже великие святые просили отсрочить время смерти для покаяния.
Сергей.
Здравствуйте, Сергей!
«Не от мира сего» вовсе не значит, что Царство Небесное – это реальность только загробная. «Не от мира сего» — это утверждение инаковости Царства по отношению к этому миру как миру человеческих страстей. Поэтому не переживайте, молитва Господня – это не молитва о скорейшей смерти.
С уважением, священник Николай Гулейко
***
Стараюсь бывать в храме, хожу на службы. Но ничего не могу поделать, не знаю, как бороться со скукой. Все монотонно и однообразно, повторяется одно и то же. Иногда не выдерживаю и ухожу с середины. Что делать? Я читала объяснения богослужений, но это ничего не изменило.
Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна!
Трудно на Ваш вопрос ответить, поскольку Вы свидетельствуете о Вашем внутреннем состоянии, на которое если Вы сама повлиять не можете, то кто же сможет со стороны, к тому же не зная Вас? Могу лишь пожелать Вам терпения, которого нам всем не хватает часто.
Повторяется одно и то же не только в молитвах, но и в жизни самой у очень многих: день за днем – работа-дом, работа-дом… Всё зависит от нас, как мы эти дни, в том числе и наши молитвы, наполним. Могу лишь отметить, что когда мы приходим в храм, где нас знают, где есть общение между собой, скучно точно уже не становится, если мы друг с другом общаемся, друг за друга молимся, и друг друга поддерживаем, как можем. Поэтому если Вам не дано живо прочувствовать молитвы богослужений, может, будет дано что-то другое?..
Проблема в том, что в церковной среде многие люди разобщены и царит индивидуализм. Тогда как в идеале Церковь есть Тело Христа, где каждые члены дополняют друг друга, и друг в друге нуждаются.
С уважением, священник Филипп Парфенов
***
Священник Михаил Самохин
Здравствуйте! Я верующая; и мне хотелось бы узнать: можно ли заранее благодарить Господа за еще не исполненную просьбу так, как будто желаемое уже есть?
Наталия.
Здравствуйте, Наталия!
Так делать не следует. Господь – Личность, и то, что для Него нет времени, не означает, что этого времени не существует для нас. А значит, мы должны сначала получить от Господа просимое, а потом Его поблагодарить.
В обычной жизни, благодаря кого-то заранее, мы пытаемся обязать человека выполнить просьбу. Не думаю, что в наших отношениях с Богом это правильная стратегия поведения. Как сказано в Священном Писании: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом».
С уважением, священник Михаил Самохин
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