Зачем просить о христианской кончине и надо ли благодарить Бога заранее: вопросы священнику

У новоначальных (и даже «опытных») христиан, всегда есть множество «а почему?», касающихся разных сторон духовной жизни. В помощь им Правмир начинает серию публикаций, в которых на вопросы читателей отвечают наши священники. Сегодняшние вопросы в основном посвящены Священному Писанию, молитве и богослужению.

– В 11-й главе Евангелия от Луки Господь учит молитве: если земные отцы, будучи злы, дают просимое, то тем более Отец Наш Небесный. Но если я прошу земного отца один раз, и он даёт, то почему Отца Небесного нужно просить постоянно? Получается, что проще просить отца земного.

Понятно, что он не может дать того, что даёт Отец Небесный. Но получается странно. Я говорю о принципе прошения. Прошу отца дать мне просимое, он даёт, а я в ответ снова повторяю просьбу, он вновь предлагает взять просимое, а я снова прошу. Земной отец очень бы расстроился от этого. Объясните, пожалуйста. Спаси Вас Бог!

Вячеслав.



Протоиерей Александр Ильяшенко

– Здравствуйте, Вячеслав!

Наши молитвы к Богу условно можно разделить на три категории: просительные, когда мы о чем-то просим; благодарственные, в которых мы благодарим Господа за что-то, что мы получили от Него; и славословные, в которых мы просто говорим о нашей любви к Господу, восхваляем Его.

Однако, к сожалению, часто мы ограничиваемся только просьбами о чём-либо, не давая себе труда впоследствии поблагодарить. Это неправильно, но так бывает.Вспомните, например, что из десяти исцеленных Господом Иисусом Христом прокаженных только один вернулся, чтобы Его поблагодарить.И уж совсем редко мы можем отрешаться от наших нужд, просьб и молиться, имея целью молитвы только общение с Богом.Почему мы просим об одном и том же? Некоторые молитвы направлены на наши повседневные нужды. Например, в молитве «Отче наш» есть слова: «хлеб наш насущный даждь нам днесь», т. е. сегодня. Так что это прошение актуально каждый день нашей с Вами жизни.Также мы просим о прощении грехов, и Господь нам дарует его, однако проходит какое-то время, и мы снова грешим. Конечно, нам снова и снова нужно просить о прощении. А бывает, что Господь не сразу подает просимое, испытывая нашу веру, постоянство, искренность в просьбе. Так, например, известно, что Блаженный Августин регулярно молился: «Господи, дай мне смирение», однако мысленно в сердце всегда прибавлял: «Но не теперь».Понятно, что Господь ждал, пока он действительно захочет получить то, о чем просит. Так что просить об одном и том же нам приходится по разным причинам. А когда мы получаем просимое, то, конечно, нужно не забыть Господа поблагодарить.С уважением, протоиерей Александр Ильяшенко***Здравствуйте! “Христианской кончины живота нашего, безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго ответа на Страшном Суде Христовом просим”. Раньше я горячо просила Бога на каждой службе об этом, потому что представляла себе смерть в старости, подготовленную, безболезненную и мирную, а теперь с замиранием сердца думаю, что ХРИСТИАНСКАЯ кончина – это мученическая кончина, исповедническая, а я не готова просить об ЭТОМ. Так какая она – христианская кончина живота нашего? И о чем мы просим Бога? Ольга.Здравствуйте, Ольга!Понятие «христианская кончина» совсем не тождественно только «мученической кончине». Вспомните, например, Успение Божией Матери — Ее кончина была тихой, Она как бы уснула. И не все святые окончили свою жизнь мученически — например, преподобные Серафим Саровский, Сергий Радонежский. Да и Ваша Небесная Покровительница — благоверная княгиня Ольга — жизнь окончила мирно.Так что, несмотря на всю высоту мученического подвига, не нужно бояться того, что, прося о христианской кончине, Вы просите именно о мученическом венце. Господь не дает никому креста, превышающего его силы. Учитесь доверять Господу и любить Его, потому что «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Господь да благословит Вас!С уважением, протоиерей Александр Ильяшенко***Почему, например, в молитве о живых “Спаси, Господи, и помилуй … и всех православных христиан” упоминаются только православные христиане, а не все люди? Ведь ап. Павел говорит: “Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков” (1 Тим. 2:1)?Сергей.Дорогой Сергей!Не могу ответить за того, кто составлял эту молитву – это мог быть вполне обычный человек, вроде нас с вами. Возможно, составитель посчитал, что наши ближние – это единоверцы, православные, за которых прежде всего стоит молиться. Но это вовсе не противоречит словам апостола Павла (есть неизбежно более ближние к нам люди, за которых мы молимся чаще и регулярнее, а есть более дальние). К примеру, на каждом православном богослужении есть молитвенные прошения «о властех и воинстве» нашей страны. Или «о мире всего мира»… Но среди них далеко не все могут быть православные.С уважением, священник Филипп Парфенов***В Новом Завете говорится, что всякая власть от Бога, и ее необходимо принимать беспрекословно и подчиняться ей (Послание к римлянам, гл.13), ибо в противном случае – ГРЕХ. А если у власти стоят “не совсем правильные христиане”, и сама власть преступна по своему отношению к народу? Как быть в этом случае? Может ли быть исключение в подобном случае, ибо меня это волнует, т.к. власть свою я почитать никак не могу и не хочу, а грешить не могу согласно Святому Евангелию и Божьим заповедям. Спаси и сохрани Вас Господь Бог наш Иисус Христос! Виктор.



Священник Филипп Парфенов

Дорогой Виктор!

Известная мысль апостола Павла о том, что «нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13, 1) часто понимается превратно, поскольку вырывается из дальнейшего контекста.

Здесь апостол акцентирует внимание не на частных случаях злоупотребления властью, которые всегда бывали, и которые он вовсе не думал оправдывать, но на предназначение людей, занимающих властные должности: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим. 13: 3-4).

Иоанн Златоуст по этому поводу комментирует: «Как это? Неужели всякий начальник поставлен от Бога? Не то говорю я, отвечает (апостол). У меня теперь идет речь не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти. Существование властей, при чем одни начальствуют, а другие подчиняются, и то обстоятельство, что все происходит не случайно и произвольно, так чтобы народы носились туда и сюда, подобно волнам, — все это я называю делом Божьей Премудрости… Так и Премудрый, когда говорит, что от Господа сочетавается жена мужеви (Прит. XIX, 14), разумеет здесь, что брак установлен Богом, а не то, что Бог сочетает каждого вступающего в брак, так как мы видим, что многие вступают в брак с дурным намерением и не по закону брака, и этого мы, конечно, не можем вменить Богу» (беседа 23-я на послание к Римлянам).

Разумеется, редко какая власть бывает приближенной к идеалу и устраивающей всех. Но безвластие ведёт еще к более плачевной и катастрофической ситуации, как показывал исторический опыт множество раз.

С уважением, священник Филипп Парфенов

***

Хотелось бы уточнить, может ли мирянин дома читать херувимскую песнь, и если да, то в каком случае лучше это делать (болезнь, проблема и т.п.)? Вопрос задаем, потому что понравилась эта песнь.

Тамара.

Здравствуйте, Тамара!

Дома читать херувимскую песнь не нужно, т.к. ее смысл соответствует конкретному литургическому действию, совершаемому во время Божественной Литургии в храме.

С уважением, священник Игорь Дудко

***“

Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое”, – если «Мое Царствие не от мира сего», то это призыв быстрейшего прихода смерти нашей? Но если это так, то произнося в храме эти слова, прихожане действительно хотят умереть в этот момент? Даже великие святые просили отсрочить время смерти для покаяния.

Сергей.

Здравствуйте, Сергей!

«Не от мира сего» вовсе не значит, что Царство Небесное – это реальность только загробная. «Не от мира сего» — это утверждение инаковости Царства по отношению к этому миру как миру человеческих страстей. Поэтому не переживайте, молитва Господня – это не молитва о скорейшей смерти.

С уважением, священник Николай Гулейко

***

Стараюсь бывать в храме, хожу на службы. Но ничего не могу поделать, не знаю, как бороться со скукой. Все монотонно и однообразно, повторяется одно и то же. Иногда не выдерживаю и ухожу с середины. Что делать? Я читала объяснения богослужений, но это ничего не изменило.

Татьяна.

Здравствуйте, Татьяна!

Трудно на Ваш вопрос ответить, поскольку Вы свидетельствуете о Вашем внутреннем состоянии, на которое если Вы сама повлиять не можете, то кто же сможет со стороны, к тому же не зная Вас? Могу лишь пожелать Вам терпения, которого нам всем не хватает часто.

Повторяется одно и то же не только в молитвах, но и в жизни самой у очень многих: день за днем – работа-дом, работа-дом… Всё зависит от нас, как мы эти дни, в том числе и наши молитвы, наполним. Могу лишь отметить, что когда мы приходим в храм, где нас знают, где есть общение между собой, скучно точно уже не становится, если мы друг с другом общаемся, друг за друга молимся, и друг друга поддерживаем, как можем. Поэтому если Вам не дано живо прочувствовать молитвы богослужений, может, будет дано что-то другое?..

Проблема в том, что в церковной среде многие люди разобщены и царит индивидуализм. Тогда как в идеале Церковь есть Тело Христа, где каждые члены дополняют друг друга, и друг в друге нуждаются.

С уважением, священник Филипп Парфенов

***



Священник Михаил Самохин

Здравствуйте! Я верующая; и мне хотелось бы узнать: можно ли заранее благодарить Господа за еще не исполненную просьбу так, как будто желаемое уже есть?

Наталия.

Здравствуйте, Наталия!

Так делать не следует. Господь – Личность, и то, что для Него нет времени, не означает, что этого времени не существует для нас. А значит, мы должны сначала получить от Господа просимое, а потом Его поблагодарить.

В обычной жизни, благодаря кого-то заранее, мы пытаемся обязать человека выполнить просьбу. Не думаю, что в наших отношениях с Богом это правильная стратегия поведения. Как сказано в Священном Писании: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом».

С уважением, священник Михаил Самохин

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