15 самых важных уроков в отношениях, по мнению женщин

В школе мы изучаем множество предметов: от истории мира до основ высшей математики.

Но почему-то никто не учит нас тому, что нужно делать, чтобы отношения с любимым человеком продлились всю жизнь.

Это приходится изучать на собственном опыте или на чужом примере. Итак, перед вами 15 самых важных уроков об отношениях, по мнению женщин.

1. Уйти никогда не поздно

Если совершили ошибку, признайте это и исправьте ее, не миритесь с ней лишь потому, что потратили на нее слишком много времени.

2. Уважайте интересы друг друга

Не обязательно все на свете делать вместе, но важно поддерживать партнера в его хобби. Проявлять интерес можно, и не принимая участие, и вы не умрете от пары добрых слов. И, кстати, это работает в обе стороны: не связывайте свою жизнь с тем, кто не уважает ваши интересы.

3. Признавайте, когда вы неправы

Отбросьте ненужную гордость. Да, признавать, что поступил плохо, тяжело, но нужно делать это ради своего партнера и ваших отношений.

4. Чтобы отношения заработали, одной любви мало

Есть множество других, возможно, даже более важных вещей, чем чувство влюбленности.

5. Не тратьте время на того, кто не ценит вас

Тот, кто не вкладывает в отношения время и усилия, не стоит вашего внимания.

6. Прислушивайтесь к своей интуиции

Любовь выражается в делах. Можно сказать, что любишь человека, но не делать ничего для того, чтобы он был счастлив.

Если чувствуете, что отношения не сработают, лучше не продолжать их. Прислушайтесь к себе, женское чутье редко подводит.

7. Любовь - это не одолжение

Вы не должны чувствовать себя обязанными человеку за то, что он любит вас. Лучше спросите себя, а что вы чувствуете к нему.

8. Не всем отношениям суждено продолжаться вечно

Далеко не всем.

9. Разговаривайте обо всем

Говорите о проблемах. Говорите о хороших вещах. Говорите о будущем. Говорите о прошлом. Говорите о том, что нужно говорить. Никто не умеет читать мысли, и даже не думайте, что вы можете знать то, что чувствует и о чем думает другой человек. Чтобы понять это, нужно постоянно общаться.

10. Нет такого понятия, как победить в споре

Никто не выходит победителем из спора. Быть в отношениях - значит быть в одной команде.

11. Сексуальная совместимость тоже важна

Хотелось бы верить, что секс не имеет значения, если двое любят друг друга. Однако это, к сожалению, важно.

12. Никогда не говорите об обидах сгоряча

Не общайтесь, когда злитесь. Успокойтесь, соберите в кучу мысли и чувства и только после этого садитесь за стол переговоров. В пылу ссоры всегда можно наговорить много лишнего, о чем вы потом пожалеете. Слово не воробей.

13. Вы в ответе за свое счастье

Делать себя счастливым - ваша ответственность, не перекладывайте ее на другого человека.

14. Человек должен хотеть быть с вами

Никогда не пытайтесь строить отношения с теми, кто не хочет быть с вами. Иногда мы пытаемся себя убедить, что, если будем стараться быть такими, какими он хочет нас видеть, можно заставить его полюбить нас. Но так не работает.

15. Не обязательно всегда быть правым

Гармония в отношениях зачастую куда важнее, чем чья-то правота.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2535730055469337558/

А вы знали об этом?

Чуть более 100 лет назад омаров было настолько много, что их выбрасывало на американские берега. Иногда омары нагромождались друг на друга слоем высотой в 60 см. Их использовали как приманку для рыб, корм для собак и даже, как удобрение.Лобстер считался самым дешевым источником белка, поэтому питались им только бедняки. Экс-президент Ford и известный предприниматель Ли Якокка в своей автобиографии вспоминал, как ему было стыдно в детстве, что его бедная семья итальянских иммигрантов должна была есть омаров. Соседские богатые детишки ели… колбасу! Переворот произошел по мере строительства железных дорог и расширения их на запад. Плюс повара научились лучше их готовить. Дальше все пошло по рыночным законам. К 1950-м годам стоимость омаров резко возросла. И с тех пор омары перешли в разряд пищи для богатых. Любопытная история связана с Клинтом Иствудом. Он снимался в фильме «За пригоршню долларов» в Испании в 60-е. И тайком ходил в один портовый ресторан, чтобы поесть омаров. Ему очень нравились омары, плюс стоили в Испании они намного дешевле, чем в Штатах (где они к тому времени стали считаться деликатесом).

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