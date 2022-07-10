Алексей Стаханов и другие известные трудящиеся СССР - как сложились их жизни

Стахановцы являлись примерами для подражания остальным трудящимся. За усердную работу и огромный вклад в развитие родной страны они регулярно получали поощрения и премии.

Г. Клуцис. Плакат «Да здравствует сталинское племя героев стахановцев!»

Зарабатывали стахановцы гораздо больше обыкновенных рабочих, им начислялись доплаты за трудолюбие и перевыполнение норм, выдавались бесплатные путевки в дома отдыха и санатории.

В качестве награждения стахановцам вручались медали и ордена. Особо выдающиеся трудящиеся имели возможность подняться по карьерной лестнице и занять пост депутата Верховного Совета СССР.

Эти стахановцы были самыми знаменитыми.

Алексей Стаханов

В центре Алексей Стаханов

Этот человек стал основоположником советских стахановцев. О его рабочих подвигах и многократном перевыполнении нормы узнали и высшие представители руководства страны, и простые люди.

Алексей стал настоящим примером для миллионов рабочих. Но после знакомства с сыном Иосифа Сталина и начала общения с московской богемой образ жизни примерного рабочего сильно изменился.

Он являлся частым гостем на многочисленных застольях, где часто перебирал со спиртными напитками. После того как Иосиф Сталин ушел из жизни, а пост руководителя страны занял Никита Хрущев, стахановец потерял многочисленные почести и был отправлен обратно на Донбасс.

Алексей Стаханов

Алексей перестал быть предметом обсуждения и о нем все забыли. Вспоминали о Стаханове только при Леониде Брежневе, но на тот момент это уже было не так актуально. Алексей был в возрасте и проблемы со здоровьем все чаще давали о себе знать.

Решение Никиты Хрущева он считал несправедливым до конца своих дней. Из жизни ушел по причине инсульта. В тот момент мужчина проходил лечение в психиатрической клинике, расположенной в Донецке.

Александр Бусыгин

Герой Социалистического Труда Александр Бусыгин

Несмотря на то, что выдающийся рабочий получил приглашение на работу в престижную американскую компанию "Форд", он остался верным служению Родине.

Знаменитой стала сказанная им фраза: "Передайте Форду, что для нас Родина дороже золота". Так и было на самом деле. Александр очень дорожил своим советским происхождением и любил родную страну, вкладывался в ее развитие и перевыполнял рабочий план в полтора раза.

На родном Горьковском автомобильном заводе Бусыгин проработал всю свою жизнь. Сначала он принимал участие в его строительстве, а после трудился в кузнечном цехе. Он являлся настоящей гордостью родного предприятия.

Прасковья Ангелина

Прасковья Ангелина (слева)

Эта девушка проработала наравне с мужчинами всю свою жизнь. Прасковья являлась главой бригады трактористок и работала, не жалея себя, за что и была заслуженно отмечена.

Талантливая девушка стала депутатом, ее карьера складывалась успешно. С началом войны она продолжала трудиться, не покладая рук. Тяжелая и усердная работа негативно сказалась на здоровье Ангелины. Она ушла из жизни совсем молодой. На тот момент ей было всего 46 лет.

Эти люди являлись образцами трудового поведения для всех советских жителей. Они работали на благо родной страны, не покладая рук и навсегда останутся важной частью советской истории.

Спасибо за внимание. Если вам понравилась статья, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на канал. Свое мнение вы можете высказать в комментариях под статьей.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хватит вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой людям, которых и так развели как лохов! Необходимо отметить, что с самого начала шахтёрский подвиг Алексея Стаханова носил искусственный характер и стал возможным только благодаря созданным особым условиям труда. Кроме того, лживая советская пропаганда на весь мир растрезвонила , что якобы стахановцы перевыполняют нормы из любви к труду, а не выдаваемым им баснословным по тем временам премиям, которые со временем значительно снизились и даже прекратились!

Вместе с тем работа стахановцев ,наоборот, нарушала производственный цикл и вела к срыву выпуска продукции другими рабочими. Именно поэтому эти факторы привели к ненависти простых рабочих к «трудолюбивым» стахановцам, которых порой жестоко избивали и даже убивали по всей стране!

Любопытно, что когда в газете "Правда" быстрыми темпами готовили статью, то расшифровали "А. Стаханов" как Алексей. На самом деле шахтера звали Александр либо Андрей – есть разные версии.Ошибка обнаружилась на следующий день, о ней доложили Сталину, который ответил, что в "Правде" опечаток не бывает.Есть иная версия – секретарь Сталина Александр Поскребышев доложил вождю об инциденте, а тот сказал, что Алексей – красивое русское имя, ему нравится.Как бы там ни было, в итоге Стаханову выдали паспорт с новым именем.

Жизнь шахтера с приходом славы сильно поменялась, как и его отношение к окружающим. Гражданская жена Стаханова и мать его двоих детей Евдокия ушла от него к милиционеру. По другой версии Евдокия сбежала с табором цыган, оставив ему двух детей.В Москву 31-летний Алексей Стаханов переехал уже с новой женой, 14-летней харьковчанкой Галиной Бондаренко, с которой познакомился на школьном концерте. Родители девятиклассницы и местные чиновники подделали документы, добавив к возрасту девушки два года, что позволило зарегистрировать брак.

Стаханов получил прозвище "Стаканов". После ряда дебошей, в том числе битья стекол и ловли рыбок в ресторане "Метрополь", последовала реакция Сталина, который предупредил: если не прекратятся загулы, то придется поменять знаменитую фамилию на более скромную.После этого Стаханов предпочитал отсиживаться на даче, выделенной партией.

Вместе с тем Сталин , пославший на фронт своих сыновей, не позволил мобилизовать на фронт шахтёра Стаханова, моральный облик которого к тому времени был крайне низок.?А ведь бесконечные приёмы, банкеты и другие общественные мероприятия сделали из «героя труда» настоящего алкоголика и многоженца (недаром в народе была популярна поговорка «От Стаханова до Стаканова»). Доходило до того, что этот «герой труда» вместе с собутыльником Василием , сыном палача народов Сталина, потеряв всякую связь с реальностью, ловили рыбу в аквариуме ресторана гостиницы «Метрополь»!

Безусловно, именно «немеркнущий» символ советского героя-трудяги спас Стаханова от мобилизации на фронт, поскольку величайший злодей и авантюрист современности Сталин рассчитывал и после войны опять использовать этот виртуальный символ для беспрецедентного авантюристического обмана советских людей !

В 1975 Стаханову поставили диагноз "рассеянный склероз с частичной потерей памяти и речевых функций", что стало последствием злоупотребления алкоголем.Отделение, где лежали больные с поражением сосудистой системы головного мозга, находилось в психбольнице. Осенью 1977 года кто-то в общей палате уронил на пол шкурку от яблока, а Стаханов поскользнулся на ней и ударился головой об острый угол стола. Умер через пару дней, не приходя в сознание.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

В 40-х годах НКВД создал специальный секретный отдел, который занимался тем, что охотился за человеческими экскрементами. Это была совершенно секретная, однако несколько «дурнопахнущая» методика, поскольку кремлевским «ученым» было поручено исследовать психологический портрет субъекта на основании анализа его кала. Амбициозная цель этой методики заключалась в том, чтобы проводить всесторонний анализ стула иностранных лидеров. Считалось, что прямая кишка откроет то, что скрыто от глаз. Другими словами, это был шпионаж, использующий данные содержимого заднего прохода! Наиболее нашумевшим делом использования этой методики стало получение и анализ образцов кала китайского лидера Мао Цзэдуна для установления его «конструктивного психологического портрета» во время его визита в Москву !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Как Сталин Москву затопить хотел. Высокая цена Победы в Великой отечественной войне (https://otari.mirtesen.ru/blog/43556540634/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!