Рана Кутузова: повлияла ли она на психическое состояние полководца

Сейчас в ходу различные альтернативные взгляды на историю. Не так давно появилась версия, будто Михаил Кутузов решил оставить Москву войскам Наполеона из-за того, что не понимал, что делает. Якобы три ранения в голову сильно повлияли на умственные способности полководца и лишили его рассудка.

Раны Кутузова

Итак, Кутузов был трижды, ранен в голову.Первая рана, наиболее опасная и едва не приведшая к летальному исходу была получена в июле 1774 года во время русско-турецкой войны. Русские войска штурмовали турецкое укрепление в Крыму. Подполковник Голенищев-Кутузов вел на приступ батальон гренадер. Турецкая пуля ударила его, как пишет в своем донесении командующий армией генерал Долгоруков, «между глазу и виска, вышла на пролет в том же месте на другой стороне лица...».

Спасло будущего победителя Наполеона чудо. Пуля прошла навылет, не повредив ни одного жизненно-важного органа или сосуда, раздробив левую глазничную кость. К изумлению докторов, раненый поправился, однако на его лице на всю жизнь сохранился шрам, да и левый глаз с тех пор видел хуже. Впрочем, один лишь факт, что этот глаз сохранил способность видеть, вызывает изумление.

Вторая рана была получена под Очаковым, в августе 1788 года. Михайло Илларионович, к тому времени уже генерал-майор, выглянул в амбразуру, и в этот момент его поразила неприятельская пуля – снова в лицо. Лечивший его французский хирург Массо, лучший по тем временам специалист по военно-полевой хирургии, так описал его рану в записке к Екатерине II: «Его Превосходительство Господин Генерал Кутузов был ранен мушкетной пулей — от левой щеки до задней части шеи. Часть внутреннего угла челюсти снесена…». Массо не был уверен в том, что раненый сможет выкарабкаться, однако, и на сей раз Кутузов выздоровел. На лице его появился еще один шрам, на сей раз на щеке.

Третья рана, наименее опасная из трех, была получена в 1805 году, в сражении под Аустерлицем, где генерала от инфантерии зацепило шрапнелью в щеку. И снова рядом с травмированным глазом.

Теория о поражении лобных долей

В статье группы Прейля «Две пули в голове и зима: судьба предопределила Кутузову разгромить Наполеона в Москве», опубликованной в «Neurosurgical Focus», высказывается мысль о том, что первая пуля, полученная в 1774 году, прошла навылет, поразив при этом лобные доли мозга. Такая травма вызывает изменения в поведении: человек становится вялым, пассивным, неспособным к принятию волевых решений. Дело усугубила вторая пуля, которая, по предположениям группы американских исследователей, вошла под левым глазом и вышла несколько пониже затылка. Мозг вновь был задет, и это ранение окончательно превратило Кутузова в слабоумного инвалида.

Эта версия, строго говоря, ни на чем не основана. Могила Кутузова не вскрывалась и череп его не исследовался на предмет травм. Поэтому нам остается лишь ориентироваться на свидетельства современников и прижизненные портреты Кутузова, которых много. Ни в одном из описаний двух ран полководца нет намека на то, что пуля могла задеть мозг. Первая вошла между глазом и виском, и вышла навылет с противоположно стороны. Лобные доли мозга расположены выше. Вторая пуля раздробила челюсть и вышла через шею. Мозга она так же не могла задеть.

Источники легенды о «нерешительном и вялом» Кутузове

Подтверждая свою теорию, американские исследователи опирались на многочисленные воспоминания современников, прежде всего, Ланжерона, который крайне неодобрительно отзывался о Кутузове в период военной кампании 1811-1813 года, говоря о его «нерешительности и лени физической и нравственной». Много язвительных и нелестных воспоминаний о полководце оставили и другие, в частности и Багратион, и Раевский, и Ермолов. Но эти высказывания не говорят ни о чем, кроме как о том, что Кутузов был, по-видимому, крайне неприятен этим людям. Одни завидовали его успеху, другие сами хотели бы занять место главнокомандующего, третьи с неодобрением отмечали его личностные качества. Это бывает, в особенности, когда речь идет о званиях и чинах.

Как ни странно, но на теорию о поврежденных лобных долях Кутузова играет и великий роман «Война и мир». Толстой, чтобы обосновать свою теорию стихийности течения истории, всячески подчеркивает бесплодную активность Наполеона и мудрую пассивность Кутузова, всецело положившегося на русский, национальный характер этой войны. Между тем, исторически это неверно. Кутузов был прекрасным военачальником, и анализ Бородинского сражения, сдачи Москвы, последовавшего за тем сражения под Малоярославцем, убедительно показывает, что он фактически уничтожил армию Наполеона своей продуманной стратегией.

О роли ранения Кутузова в истории России

Так повлияли на судьбу России ранения Кутузова или нет? История, как известно, не знает сослагательного наклонения, и мы никогда не узнаем, как действовал и размышлял бы Кутузов, не получи он своих ран. Очень может быть, что ранения научили его мудрой осторожности и осмотрительности. Но скорее они могли сделать его фаталистом. Ведь иначе, как судьбой (или Божьим промыслом) нельзя объяснить факт, что, получив такие раны в голову, полководец остался невредим. Хирург Массо писал об этом: «Видно, судьба бережет голову Кутузова на что-нибудь необыкновенное, если она уцелела после двух столь страшных ран». Это было написано в 1788 году. До поражения Наполеона оставалась еще четверть века.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/161560-rana-kutuzova-povliyala...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, история России полна мистификаций и ложных мифов!Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором требовали не ставить памятник Кутузову и не называть проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им.

Подобное требование было продиктовано тем, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин такой почести!Любопытно также, что тактику партизанской войны разработал не Кутузов, а Барклай-де-Толи, который прекрасно знал полководческие качества Наполеона, и поэтому был против Бородинского сражения, разработав "скифскую стратегию" выматывания противника партизанской войной, благодаря которой Наполеон потерял свою армию.Что поделаешь, победителей не судят,а вот истинных героев порой могут просто забыть!

Однозначно русская армия была уничтожена именно в Бородинском сражении,потеряв почти половины регулярного состава, а около 30% оставшихся в живых превратились в мародеров.В этом безусловно был виноват Кутузов, поскольку неправильно расположил войска и бездарно руководил боем. Именно поэтому кощунственно звучат слова некоторых нерадивых историков, которые говорят о якобы победе русских войск в Бородинском сражении!

Даже тогда, когда Наполеон уже отступал из России, русские потеряли ещё больше военных: Кутузов вывел из Тарутино 130 тысяч, а привел в Вильно 27 тысяч солдат!Несмотря на это и как не парадоксально, но свое высшее звание генерал-фельдмаршала Кутузов получил после того, как была оставлена Москва.Кроме того, Кутузов стал первым в истории России Георгиевским кавалером.

Россия в 1812 году понесла такой материальный урон, от которого еще несколько лет не могла оправиться. С военной точки зрения вообще парадокс: Наполеон на протяжении всей кампании держал инициативу и не проиграли ни одного крупного сражения, однако Наполеон потерпел неудачу – в том смысле, что он не добился мира и союза с Александром I.

Безусловно, комического генерала Кутузова, совершившего массу должностных и коррупционных преступлений, по вине которого зимой погибла целая армия, поскольку он не обеспечил её ни едой, ни одеждой, нельзя было ни судить, ни казнить, поскольку он обладал статусом «спасителя отечества»!Зато его можно было убить.Любопытно, что по версии многих отечественных историков Кутузов был убит.

Крупным пропагандистом мифа о победоносной войне в 1812 году стал палач народов Сталин. Когда после летней кампании 1941 года ему стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу и когда ему нужно было срочно напомнить своему народу какой-то аналог в истории, чтобы оправдать позорное отступление своих войск в начале войны! Именно тогда Сталин был вынужден предложить своему народу вдохновляться мужественным образом великих предков: Александра I , Кутузова, Багратиони, которые после тотального отступления сумели все-таки победить Наполеона!

Что касается множества увлечений и извращений Михаила Илларионовича Кутузова на стороне, то об этом надо сказать отдельно, поскольку знаменитый полководец был сексуальным маньяком и педофилом! В противовес порядочной семейной жизни фельдмаршала предпочитал разгульную жизнь . Александр I за похождения Кутузова прозвал его «одноглазым старым сатиром», поскольку 64-летний старик, одноглазый, толстый, уродливый не мог существовать без того, чтобы иметь при себе трех, четырех женщин!…

Согласно современным юридическим законам сегодня бы Кутузова судили бы за злостную и рецидивную педофилию! Весной 1811-1812 гг. он вместо активной деятельности на турецком фронте развлекался с 14-летней молдованочкой. Вот, как это описывает генерал граф Александр Федорович Ланжерон: «Первым делом Кутузова, по приезде в Бухарест, было отыскать себе владычицу; сделать это было совсем нетрудно, но его выбор поразил нас. Он пал на 14-летнюю девочку, племянницу Ворлама и бывшую уже замужем за одним молодым боярином Гунианом. Она очень понравилась Кутузову и он, хорошо зная валахские нравы, приказал ее мужу привезти ее к нему, что тот и исполнил.На следующий день Кутузов представил нам свою возлюбленную и ввел ее в общество, но, к несчастью, этот ребенок (как и все женщины, кто бы они ни были) скоро начал иметь большое влияние на старика и пользовался им исключительно для себя и для своих родных». … (Фельдмаршал Кутузов. Документы. Дневники. Воспоминания. М., 1995, с. 332).

Таковы были нравы православного аристократа, прах которого покоится в Казанском соборе. Это я еще не ввожу в оборот сведения, сообщенные известным турецким историком 1930-х гг. Ахмедом Алтынаем, которые в последнее время стали просачиваться в Россию через Интернет.Помимо среди прочего, он рассказывает о посещении Кутузовым гарема с 10-летними девочками, практиковавшими оральный секс. Нам и без турка кошмарной информации хватает!

Любопытно также , что после смерти полководца в небольшом городке Бунцлау, ныне это Болеславец в Польше,по распоряжению Александра I тело Кутузова забальзамировали и перевезли на родину. 25 июня 1813 года его захоронили в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе.Однако вскоре появились слухи о том, что сердце полководца было похоронено не в Санкт-Петербурге, а на кладбище рядом с Бунцлау. Сообщалось даже, что такова была воля самого Кутузова, который завещал тело отвезти в Россию, а сердце похоронить на месте смерти, чтобы русские воины знали, что сердцем он навсегда остался с ними. Вскоре на местном кладбище появился холмик с оградой и скромным постаментом.

В 1933 году руководитель Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Миронович Киров распорядился создать комиссию, вскрыть склеп в Казанском соборе, чтобы окончательно убедиться – где находится сердце Михаила Кутузова? Раскрыв крышку склепа, исследователи увидели сердце, неплохо сохранившееся в какой-то прозрачной жидкости!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Любопытные факты из жизни генерал-фельдмаршала Кутузова

Суворов: сын армянки Авдотьи Мануковой

"Миф о независимости Грузии"