Он отдал свою ногу музею и стал первым, кто избежал наказания из-за невменяемости: Дэниел Сиклз и его скандальная жизнь

Дэниел Сиклз — американский политик и военный, биография которого столь же яркая, как и спорная. Его персона не раз фигурировала в ряде крупных скандалов, но Дэниел, казалось, получал удовольствие оттого, что о нём говорят. Именно он стал первым человеком в истории Америки, который избежал тюремного заключения по причине невменяемости.

Родился он в богатой семье политика и юриста в Нью-йорке. Годом рождения значится 1819 год, но в некоторых источниках часто всплывает другой год — 1825. А всё потому, что сам Дэниел умышленно изменил год своего рождения, чтобы жениться. Его избранницей стала совсем юная Тереза Багиоли. Девушке было всего 15 лет, тогда как жениху уже исполнилось 32. Их семьи были против этого брака, но повлиять на своих детей не могли. Брак не продлился долго, но именно его молодая супруга стала причиной самого большого скандала в жизни Дэниела Сиклза.

Портрет генерал-майора Даниэля Э.Сиклза. офицера Федеральной армии . фото Brady National Photographic

27 февраля 1859 года Сиклз застрелил окружного прокурора США Филипа Бартона Кея II, после того как узнал, что у того был роман с его женой. На суде по делу об убийстве Сиклз сослался на временное помешательство, что сделало его первым человеком в американской истории, который использовал заявление о помешательстве.

В конце концов он был оправдан по обвинению в убийстве и публично простил свою жену за ее неверность. Когда в 1861 году разразилась Гражданская война, Сиклз получил звание генерал-майора. Во время войны он стал одним из самых известных политиков. В ходе битвы при Геттисберге Сиклз был ранен в ногу пушечным ядром. Ранение оказалось серьёзным, и ногу немедленно ампутировали. Сиклз решил, пожертвовал свою искалеченную ногу хирургу, увлеченному сохранением образцов человеческой анатомии. Его реконструированные кости большеберцовой и малоберцовой костей были выставлены в Национальном музее здоровья и медицины.

Дэниел Сиклз в течении нескольких лет в годовщину своего ранения приходил в музей смотреть на свою ногу. Кости его ноги до сих пор выставлены в Национальном музее здоровья и медицины в Вашингтоне, округ Колумбия.

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А вы знали об этом?

То, что начал Петр I, завершила Екатерина II. Русского в России стало еще меньше. А Православная Вера в верхах постепенно уступала место «светскому миросозерцанию». Подвижники-староверы сначала приняли Екатерину II за «вавилонскую блудницу», но, приглядевшись внимательней к ее реформам, пришло к выводу, что все же антихрист. Только в юбке.

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