Крылатые вестники: почему голуби залетают в окно или на балкон

У наших предков была масса различных примет и поверий.

Они затрагивали вопросы поведения животных, погоду и массу других явлений. Некоторые приметы связаны с голубями.

К чему стоит готовиться, если эти птицы залетели на балкон или в окно? Эти и другие вопросы следует рассмотреть подробнее.

Негативные приметы

Голуби, залетевшие на балкон к семейной паре, могут стать предвестником ссор и конфликтов. Предки считали, что размолвки неизбежны, если на балконе птицы сами начали ссориться и конфликтовать. При этом людям необходимо отследить дальнейшее поведение птиц. Голуби, улетевшие вместе, обещают непродолжительную ссору. Мир между людьми наступит довольно быстро, длительного конфликта удастся избежать. Если птицы улетели порознь, то стоит готовиться к продолжительной размолвке. Выйти из сложной ситуации будет затруднительно.

Неприятности и проблемы в семье сулит непрерывно воркующий голубь. Глобальных проблем ждать не стоит, но некоторые затруднения все-таки неизбежны. Предупредить сложный этап не получится.

Голубь, стучащий в окно, сулит болезнь. Эта примета указывает на то, что вскорости у кого-либо из близких случатся выраженные проблемы со здоровьем.

Есть и более негативные приметы, связанные с "птицами мира".

Например, одна из них касается белых голубей. Человеку, заметившему непрерывно летающего возле окна его дома белого голубя, стоит готовиться к серьезным проблемам. Он может даже умереть.

Белый голубь, стучащий в окно к девушке, обещает неприятные события. Катастрофических трудностей или проблем ждать не стоит, но в целом ничего хорошего такая примета не сулит.

Залетевший на балкон голубь может указывать и на ряд других проблем. Часто такое поведение птицы обещает скорое несчастье в семье. Может даже произойти что-то неприятное с домом или квартирой. Есть и другой вариант трактовки. Часто наши предки связывали залетевшего на балкон голубя с некоторыми затруднениями в личной жизни или на работе.

Позитивные приметы

С этими птицами связано много позитивных примет. Например, некоторые из них сулят скорые хорошие известия. Положительные новости, в частности, обещает залетевший на балкон голубь. Возможно, эта примета возникла из-за одного из вариантов использования птиц. В древности голубей применяли для доставки писем.

Сидящего на балконе голубя многие воспринимают как душу покойного родственника. Бояться особо не стоит. Усопший человек тем самым просто решил навестить родных.

Некоторые люди считают, что сидящий на балконе голубь сулит человеку удачу. Примета также указывает на покровительство высших сил в борьбе с житейскими трудностями. Голубь на балконе может символизировать везение и скорые положительные изменения в личной жизни. Причем девушка, увидевшая птицу, может рассчитывать на длительные и счастливые отношения.

Что делать

Голодного голубя, залетевшего на балкон, лучше накормить. Это поможет принести благополучие и гармонию в дом. Прогонять птицу нежелательно. Нужно просто дождаться, пока она сама покинет помещение. Не стоит также беспокоить голубей, вьющих гнездо на балконе.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2455221148291959266/

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Интересные факты про Вьетнам, которые вы сегодня узнаете https://otari.mirtesen.ru/blog/43538125003

Как по линиям на руке узнать продолжительность жизни? https://otari.mirtesen.ru/blog/43475290985/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!