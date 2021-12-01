Зубы Ивана Грозного: что с ними не так

Удивительно, но о зубах Ивана Грозного упоминается даже в летописях. Чем же так поражала современников улыбка царя, что о ней даже писали хронисты?

Волшебная «зубная метла»?

Как утверждает Сергей Улитовский, автор издания «Средства индивидуальной гигиены рта», первая зубная щетка из щетины впервые появилась в древнем Китае, а в Европе аналогичные средства по уходу за полостью рта распространились лишь в XVI-XVII веках. На Руси же предметы гигиены, отдаленно напоминающие современные щетки, вошли в обиход во времена Ивана Грозного. Эти щетки представляли собой палочки с пучками щетины, поэтому в народе их называли «зубными метлами». Владимир Костиников в своем учебном пособии «Введение в историю» пишет о том, что бояре пользовались «зубными метлами» после каждой трапезы. Тогда все чистили зубы по желанию, обязательной же эта процедура стала только при Петре I.

Как бы то ни было, ясно, что как бояре, так и сам царь заботились о состоянии своих зубов. Но этим обстоятельством нельзя объяснить то, что обнаружили ученые. Николай Непомнящий, автор сборника «100 великих загадок русской истории», отмечает, что при исследовании останков Ивана Васильевича, умершего в 53 года, специалистов особенно поразили зубы, которые абсолютно не соответствовали возрасту царя, а были моложе его не меньше чем на 20 лет.

Детские зубы

Вопреки всем медицинским «законам», зубы Ивана Грозного были ровными, крепкими и казались абсолютно неизношенными. Два резца были совсем не стерты, клыки же и вовсе будто только что прорезались.

Понятно, что такой результат невозможно было получить в то время даже при тщательном уходе за полостью рта. Вообще про зубы Ивана Грозного первой заговорила казанская ханша. По крайней мере, Мария Мартиросова, автор издания «Иван – грозный царь», пишет, что когда Иван Васильевич только появился на свет, ханша сказала русским гонцам: «Родился у вас царь, а у него двои зубы: одними ему есть нас, татар, а другими вас». Конечно, это пророчество следует понимать в переносном смысле. Иван IV не только завоевал Казанское и Астраханское ханства, но и перебил всех своих бояр. Впрочем, Елена Коровина, автор книги «Москва мистическая», уверена в том, что у новорожденного Ивана действительно были зубы.

Мало того, Сергей Фомин на страницах своей книги «Грозный царь Иоанн Васильевич» заявляет о том, что у царя по меньшей мере до 40 лет некоторые из зубов были молочными. Данный факт фигурировал и в летописях, что подтверждал известный археолог, антрополог и скульптор Михаил Герасимов, занимавшийся изучением останков Ивана Грозного и реконструкцией его облика. Археолог Александр Векслер в книге «Москва в Москве: история в недрах столицы» сообщал, что последние молочные зубы у Ивана Васильевича выпали лишь в возрасте 50 лет, поэтому новые резцы выросли только за 2 года до смерти царя. Благодаря этому зубы правителя и пребывали в таком отличном состоянии: они попросту не успели износиться.

Объяснение ученых

Что же было не так с Иваном Грозным? И каковы, по мнению современных ученых, причины такого явления? Как утверждает, Е.Л. Исаева, автор издания «Лечение болезней десен и зубов», начало прорезывания постоянных зубов, как правило, приходится на 5-6 год жизни человека. Если не принимать во внимание зубы мудрости, то полностью этот процесс завершается к 14-16 годам. Предваряет появление постоянных зубов рассасывание корней тех молочных зубов, которые контактируют с коронками растущих. Именно за счет этого возникновению постоянного зуба предшествует безболезненное выпадение молочного. Однако Исаева отмечает, что сроки прорезывания постоянных зубов могу варьироваться в зависимости от различных факторов.

Так называемые персистентные (от латинского persistere – пребывать, оставаться) молочные зубы могут сохраняться и у взрослых людей. Юрий Образцов и Сергей Ларионов, авторы издания «Пропедевтическая ортодонтия», в качестве одной из причин длительного сохранения молочных зубов называют неправильное положение зачатков постоянных зубов. Иногда эти зачатки могут и вовсе отсутствовать. Причин такого явления множество: это и наследственные особенности организма, и нарушение обмена веществ, и различные заболевания (от остеомиелитов челюстей до нарушения работы желез внутренней секреции).

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/170551-zuby-ivana-groznogo-cht...

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