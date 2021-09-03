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Интересные факты о 18-м веке

Эпоха просвещения. Эпоха правления Петра Великого. Барокко и рококо. Академизм и классицизм. Промышленная революция. Всё это — 18 век, загадочный и интересный, далёкий и одновременно близкий, насыщенный событиями, восстаниями, примирениями, открытиями, искусством. Читайте в коллекции Фактрум интересные факты про 18 век!
Интересные факты о 18-м веке
Первый описанный случай параноидной шизофрении. Первый описанный в медицине случай параноидной шизофрении относится к 1797 году. Житель Великобритании Джеймс Тилли Мэтьюз обвинял многих известных политиков в сговоре с целью его убийства, а также утверждал, что секретная машина под названием «воздушный ткацкий станок» дистанционно портит его здоровье с помощью «магнитных лучей».
Иоганн Бетховен, отец великого композитора, пытался сделать из сына второго Моцарта. Отец Людвига ван Бетховена, заметив, что у сына есть талант к музыке, очень обрадовался: в те времена вся Европа была очарована феноменом Моцарта и многие родители мечтали вырастить музыкальных вундеркиндов. Однако, в отличие от Леопольда Моцарта, отца Вольфганга Амадея, у Иоганна Бетховена не было способностей к педагогике. Вместо воспитания он прибегал к наказаниям — и самого Людвига, и его младших братьев попросту били за непослушание и лень. Кроме того, отец запрещал Бетховену импровизировать (что не возбранялось маленькому Моцарту) — он должен был заниматься строго по заданиям учителя.
Почему Франция — мировой центр моды. Людовик XIV, французский король, правивший в 17-18 веках, был не просто большим любителем моды и нарядов — он считал, что в моде заключена экономическая мощь Франции. Он вкладывал большие средства в поддержку местной текстильной промышленности и не допускал иностранной конкуренции во всём, что касалось моды. Людовик и его министр финансов Жан-Батист Кольбер утверждали, что «мода станет для Франции тем же, что золотые прииски Перу для Испании». Именно с этого времени Франция и, в частности, Париж, стали приобретать свою, в наше время прочно закрепившуюся, репутацию «мировой столицы моды».
Второй — самый элитный этаж старых домов. До изобретения лифтов второй этаж многоквартирных жилых домов был самым востребованным и дорогим, поскольку жильцам не приходилось долго подниматься по лестнице и, тем не менее, их квартиры располагались выше уровня улицы с её шумом и пылью. Поэтому во многих старых домах квартиры с самыми просторными и красивыми комнатами расположены именно на втором этаже.
Форма сифона современных унитазов была изобретена в 1770-х годах. Александр Камминг, изобретатель, запатентовал устройство унитаза со смывом в 1775 году. Унитаз имел S-образный сифон для предотвращения попадания в дом канализационных газов. В большинстве современных унитазов используется такой же сифон.
Самураи пробовали остроту своих мечей на живых людях. Самураи в период Эдо (1603-1868 гг) испытывали остроту своих мечей на живых заключённых. Позже они стали применять бамбук, имеющий примерно такую же плотность, как плоть и кости человеческих конечностей.
Джордж Вашингтон выступал против политических партий. Джордж Вашингтон в своём прощальном послании к нации, в котором объявил о решении больше не баллотироваться на пост президента США, раскритиковал идею политических партий. Вашингтон предупредил людей, что «политические группировки могут стремиться воспрепятствовать исполнению законов, созданных правительством, или помешать ветвям власти осуществлять полномочия, предоставленные им конституцией». И что «чередующееся доминирование одной фракции над другой, обострённое естественным для партийных расколов чувством возмездия, которое в различные времена и в различных странах влекло за собой наиболее чудовищные преступления, само является ужасным деспотизмом».

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