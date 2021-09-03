Интересные факты о 18-м веке

Эпоха просвещения. Эпоха правления Петра Великого. Барокко и рококо. Академизм и классицизм. Промышленная революция. Всё это — 18 век, загадочный и интересный, далёкий и одновременно близкий, насыщенный событиями, восстаниями, примирениями, открытиями, искусством. Читайте в коллекции Фактрум интересные факты про 18 век!
Источник : https://www.factroom.ru/istoriya/18-vek
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