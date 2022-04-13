Первый советский миллионер: как он заработал свои миллионы и почему оставил семью в нищете

Чем занимался Тарасов

Артем с детства отличался незаурядными способностями. Особо его тянуло к технике. Он смог окончить два престижных технический университета, что в то время было редкостью. Защитив диссертацию начал работать в московском НИИ. Но тут началась перестройка и людям была разрешена индивидуальная трудовая деятельность. В появляющихся кооперативах основной вектор работы был направлен на создание дефицитных товаров или услуг.

В этот омут кинулся и Тарасов. Он начал ремонт зарубежной техники, которая стала появляться в Союзе. При этом запасных частей к ней не было. Решение оказалось простым – употреблять отечественные запчасти. Дело пошло отлично. Затем предприятие Тарасова вышло на новый уровень. Они стали заниматься адаптацией советских ЭВМ к новым реалиям и программированием изделий. Постепенно вышли на международный уровень.

Зарплата работников стала составлять примерно 16 000 рублей в месяц. При средней стоимости кооперативной квартиры в 5000 рублей. Сам Тарасов получал огромные прибыли. Когда это стало известно правоохранительным органам последовали проверки, которые ничего не выявили. В этот момент кооперативам запретили иметь наличную массу денег. Для предприятия Тарасова это могло обернуться полным провалом.

Юридическая лазейка

Вот тут, собственно, и началась история, которая прославила Тарасова на всю страну. Чтобы решить проблему, он обратился к видным юристам, чтобы найти выход. В законодательстве страны была найдена юридическая лазейка. Так как ему требовалось много наличных денег, а их сумма лимитирована новым законом, пришлось резко увеличить зарплату работникам и использовать эти суммы. Дело в том, что верхней границы зарплаты в СССР не существовало. И Тарасов пошел на непредвиденный шаг в борьбе со властью. Он выписал зарплаты в 3 000 000 рублей (которые были на счету предприятия) себе и своим замам. Таким образом он законно получил оборотные средства.

Он не хотел публиковать в СМИ эти суммы, но его вынудили. Дело в том, что с зарплаты требовалось по закону заплатить партийные взносы. Когда Тарасов принес одних взносов 90 000 партийная номенклатура испытала шок. Это стало достоянием гласности в газетах. Люди стали завидовать, а власть старалась прикрыть его бизнес, чтобы не вызывать нездоровых настроений у людей.

Ответный ход

Артем решил все подробно рассказать в самой популярной передачи по ТВ того времени –«Взгляд». Характерно, что эта передача практически не рецензировалась. Он открыто выступил в эфире и рассказал о себе, работе и действиях власти. Результатом стал запрет частным лицам на внешнеэкономическую деятельность. Это вызвало гнев со стороны других кооперативных объединений, что еще больше увеличило количество врагов первого миллионера страны.

И хотя Тарасов защитил себя от возможной тюрьмы, работать ему просто не дали. Постоянные проверки парализовали деятельность предприятия, и оно скатилось к банкротству. Тарасов сделал еще один нестандартный ход. Все убытки он переложил на министерство финансов и подал на него в суд. Парадоксально, но суд он выиграл и ему присудили 100 млн рублей компенсации. Этих денег он не получил, потому что страна перестала существовать.

Позже Тарасов, потерявший свои активы скромно жил в столице в обыкновенной «двушке». Семья после его ухода из жизни проживает в стесненных финансовых обстоятельствах.

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