Грузия, 8 апреля, ГРУЗИНФОРМ. Позиция премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили - не воевать с Россией на стороне Украины и не присоединяться к антироссийским санкциям - вызвала крайне положительную реакцию в российских и других СМИ, где отметили «ответственную политику Грузии, соответствующую её многовековой культуре». Но грузинской власти не на кого опереться, кроме грузинского народа, учитывая мнение большинства, желающего дружбы с Россией.

Все остальные силы - США, ЕС, НАТО и «Партия войны», то есть - широкий фланг грузинских неофашистов под командованием бесноватого фюрера Саакашвили - оказывают на правительство, премьера и правящую партию «Грузинская мечта» давление, шантаж и угрозы, вынуждая изменить свою нейтральную позицию - на активно антироссийскую. В общественных местах в Тбилиси и других городах уже создана нацистская русофобская атмосфера как после августа 2008 года - запрещают слушать песни на русском языке, запрещено сдавать квартиры русским и говорить на русском, а кто нарушит эти запреты, рискует быть поколоченным.

Несмотря на то, что прогноз ГРУЗИНФОРМ исполнился и министр иностранных дел Давид Залкалиани наконец-то уехал послом в США, ничего в грузинском МИДе не изменилось - Грузия ставит свою подпись под всеми антироссийскими петициями, что касается транзита грузов, Грузия практически не нарушает режим экономических санкций против Российской Федерации.

Последнее неприятное событие - Грузия, на основании очередного украинского фейка «о события в Буче», присоединилась кДокумент распространи

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А вы знали об этом?

Адольф Гитлер запретил всем своим согражданам получать Нобелевскую премию после того, как в 1935 году победителем стал Карл фон Осецкий, выступавший с резкой критикой самого Гитлера и проводимой им политики. Когда же журналист получил премию мира, Адольф Гитлер был разгневан и создал альтернативную немецкую премию в области науки и искусства. В результате Ричард Кун и Адольф Бутенандт отказались в 1938 и 1939 годах соответственно от премии за заслуги в области химии, а Герхард Домагк в 1939 не стал получать премию по физиологии и медицине. К счастью, после они всё же получили свои награды.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43091501760)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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