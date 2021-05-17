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10 тайн мира, которые наука, наконец, раскрыла

Несмотря на то, что загадки природы так мистичны и привлекательны, ученые со всего мира изо всех сил стараются разгадать все непонятные и неизвестные науке явления. За последние годы произошло разоблачение нескольких таких загадок.

Секрет поющих песчаных дюн

В мире существует 35 песчаных дюн, издающих громкий звук, который немного напоминает низкий звук виолончели. Продолжительность и высота звука могут быть совершенно различны. Исследователи взяли для изучения пески из дюн в восточном Омане и на юго-западе Марокко.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

© altyn-emel.kz

Было установлено, что высота нот зависит от размера песчинок. Песчинки из Марокко были размером примерно 150–170 мкм, и всегда звучали как соль-диез. Песчинки из Омана были размером от 150 до 310 мкм, потому их диапазон звучания состоял из девяти нот.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

Как возникли «подводные волны»

Внутренние волны переносят через океан большие объёмы соли, тепла и питательных веществ. Именно с их помощью тепло передаётся от поверхности океана к его глубинам. 

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

Получить внутренние волны удалось, подав под давлением поток холодной воды на два «горных хребта», находящихся на дне резервуара. По всей видимости огромные внутренние волны возникают из-за цепочки горных хребтов, находящихся на дне пролива.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

Массовое вымирание 90% видов Земли

«Великое» пермское вымирание — самое массовое вымирание из всех, приведшее к исчезновению 90% (по некоторым оценкам, даже 95%) морских видов нашей планеты. По версии исследователей из MIT, виновником вымирания был одноклеточный микроорганизм под названием Methanosarcina.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

В пермском периоде Methanosarcina пережила генетическое преобразование из бактерии, что позволило Methanosarcina обрабатывать ацетат. Как только это произошло, микроб стал способен потреблять кучу органических веществ, содержащих ацетат, и находящихся на дне океана.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

Секрет голубиного Бермудского треугольника

В 1960-е годы профессор Корнельского университета изучал способность почтовых голубей находить путь домой из незнакомых мест. Он выпустил голубей из различных районов штата Нью-Йорк. Все голуби справились с заданием, кроме выпущенных из леса Джерси Хилл. В то время он не смог объяснить это явление.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

Доктор Джонатан Хагструм из геологической службы США предложил объяснение этому явлению. Хагструм полагает, что голуби используют для ориентации по незнакомой местности инфразвук, не слышимый ухом человека. Когда птицы заблудились в Джерси-Хилл, температура и ветер могли "отогнать" сигнал инфразвука высокого в атмосферу, вследствие чего голуби не сумели его уловить. Однако 13 августа 1969 года температура воздуха и ветер были идеальными, что послужило возвращению голубей.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

Происхождение океанов Земли

Раньше считалось, что вода появилась на нашей планете гораздо позже ее образования, в результате столкновений с астероидами и влажными кометами. Однако новое исследование показывает, что вода была на поверхности Земли ещё на этапе её формирования.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

Ученые исследовали два вида метеоритов и нашли, что в их химическом составе много воды. А это значит, что вода появилась на нашей планете посредством углеродистых хондритов еще на стадии ее образования.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

Зачем зебрам полоски

Специалисты из Калифорнийского университета в Дэйвисе и Бристольского университета выяснили, зачем эволюция подарила зебрам полосы. Изначально существовало несколько гипотез происхождения полос: камуфляж, терморегуляция и защита от укусов слепней. Совсем недавно подтвердилась последняя гипотеза. Полосы снижают шансы пострадать от укусов слепней, так как влияют на зрительную систему насекомых, тем самым как бы ослепляя их.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

В Африке, где обитают зебры, слепни переносят опасные заболевания, вызывающие истощение и смерть, поэтому появление полос может быть прямым следствием смертельной угрозы.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

Секрет происхождения единственного активного вулкана Австралии

За последние 4 миллиона лет вулкан оживал около 400 раз, последнее произошло примерно 5000 лет назад. В Австралии изменения в толщине континента привели к уникальным условиям, при которых тепло из мантии идёт к поверхности. В сочетании с дрейфом Австралии на север (она проходит примерно по 7 см ежегодно) это привело к тому, что на континенте возникла горячая точка, создающая магму.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

Секрет рыбки, живущей в грязных водах Нью-Бедфорда

В гавань Нью-Бедфорд в штате Массачусетс в течение 30 лет сбрасывали производственные отходы. Агентство по охране окружающей среды объявило эту гавань зоной экологического бедствия, но, несмотря на загрязнение, рыбка под названием атлантический фундулюс продолжает там жить и процветать. По словам исследователей, фундулюс смог генетически приспособится к яду, и в результате токсины в его организме не возникают. Рыбка полностью адаптировалась к загрязнению и спокойно живет в таки условиях.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

Секрет «движущихся камней» в Долине Смерти

Высохшее озеро, находящееся в Долине смерти, известно исследователям как место, где наблюдается феномен «движущихся камней». Некая сила, о которой нам было неизвестно до недавнего времени, двигала камни по земле, оставляя длинные следы. Интересно то, что вес таких камней достигал 300 кг.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

В 2011-м году группа американских исследователей установила специальные камеры и метеостанцию для измерения порывов ветра. Оказалось, что в редкие моменты, когда на дне озера скапливается вода из-за осадков и затем замерзает ночью, образовавшийся лед начинает двигать глыбы даже при несильном ветре.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

Секрет тонких ног жирафа

Несмотря на кажущуюся стройность жирафов, их вес может достигать тонны. Но тогда почему при таком весе у жирафов такие тонкие ноги? И не влияет ли это на здоровье?

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

Ученые из Королевского ветеринарного колледжа исследовали кости жирафа и выяснили, что по всей длине кости находится фиброзная ткань. Она обеспечивает пассивную поддержку и достаточно эластична. Это уменьшает усталость животного, поскольку ему не нужно слишком интенсивно использовать собственные мышцы для движения.

 

ТОП-10 тайн нашей планеты, которые наука, наконец, раскрыла

 

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