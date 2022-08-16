Икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» называют еще «Симеоново проречение».

На ней символически изображено пророчество святого Симеона Богоприимца, произнесенное им в Иерусалимском храме в день Сретения Господня: «И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец.»

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»

«Умягчение злых сердец» пишется с вонзенными в Ее сердце мечами – по три справа и слева, один снизу. Число «семь» в Священном Писании обычно означает полноту, избыточность чего-либо, а в данном случае – полноту и бескрайность того горя, печали и «болезни сердечной», которые испытала Богородица во время Ее земной жизни. Иногда на коленях Пречистой Девы пишется еще и Предвечный Младенец.

Выбор образа меча на иконе не случаен, поскольку он связан в человеческом представлении с пролитием крови.

Существует и другое толкование образа семи мечей, пронзающих грудь Пресвятой Богородицы. Семь стрел на иконе – это полнота скорби Божьей Матери. Но страдает Она теперь не оттого, что видит муки Сына, распятого на кресте, душу Пречистой пронзают острые стрелы наших грехов.

Это - семь главных греховных страстей человека. Каждый проступок, каждое действие, которое спровоцировано злым чувством, недоброй мыслью, поворачивает в груди нашей самой первой Заступницы перед Богом те самые стрелы, или на других образах – мечи, причиняя боль любящему сердцу Матери. А Она, как мы помним, все равно готова молить Сына о каждом из нас, кто прибегает к Ее святому заступничеству.

Образ «Умягчение злых сердец» происходит, по всей видимости, из Юго-Западной Руси, однако исторических сведений о нем, к сожалению, нет; неизвестно даже, где и когда образ явился.

Празднование этому образу совершается в Неделю Всех святых (в 1-е воскресенье после Троицы).

Икона Божией Матери «Семистрельная»

Очень близок к «Умягчению злых сердец» и другой чудотворный образ — икона Божией Матери «Семистрельная». Разница между ними лишь в том, что на «Семистрельной» мечи пишутся иначе — три с правой стороны Пречистой и четыре с левой, а празднование ей совершается 13 августа по старому стилю.

По преданию, «Семистрельной» более 500 лет, однако особенности живописи и то, что она написана на наклеенном на доску холсте, говорят о более позднем происхождении – видимо, этот список был сделан в XVIII столетии с не дошедшего до нас оригинала.

Чудотворная икона Божией Матери «Семистрельная» северорусского происхождения. До революции она пребывала в Иоанно-Богословской церкви на берегу реки Тошни, неподалеку от Вологды. Предание об этой иконе похоже на многие подобные истории о явленных в видениях чудотворных Богородичных образах.

Некий крестьянин Кадниковского уезда много лет страдал от хромоты и уже отчаялся в возможности исцеления. Однажды в тонком сне Божественный голос повелел ему найти на колокольне Богословской церкви, где хранились ветхие иконы, образ Пресвятой Богородицы и с верой помолиться перед ним об исцелении своего недуга. Придя в храм, крестьянин не сразу смог исполнить то, что было указано ему в видении. Лишь после третьей просьбы крестьянина не верившие его словам церковнослужители позволили ему подняться на колокольню. Оказалось, что икона, покрытая сором и грязью, словно простая доска служила ступенькой лестницы, по которой поднимались звонари. Ужаснувшись этому невольному кощунству, священнослужители отмыли образ и отслужили перед ним молебен, после чего крестьянин обрел полное исцеление.

В 1830 году, когда большую часть Европейской России, в том числе и Вологодскую губернию, постигла страшная эпидемия холеры, жители Вологды обнесли «Семистрельную» икону торжественным крестным ходом вокруг города. После чего холера отступила так же внезапно, как и пришла.

После 1917 года чудотворный образ исчез из Иоанно-Богословской церкви, а в 1930 году в ней прекратились богослужения. В июле 2001 года приход церкви Иоанна Богослова вновь обрел жизнь, однако святыня в храм пока не вернулась.

Перед иконой Пресвятой Богородицы «Семистрельная», или «Умягчение злых сердец», молятся при вражде или гонениях, об умиротворении враждующих, а также в озлоблении сердца - о ниспослании дара терпения.

Икона Божией Матери «Жиздринская Страстная»

Существует также еще один Богородичный образ, имеющий свою особую историю, который непосредственно носит название «И Тебе самой душу пройдет оружие» (он же - «Жиздринская Страстная»). На этой иконе Пресвятая Богородица изображена в молитвенном положении; одной рукою Она поддерживает лежащего у Ее ног Младенца, а другой прикрывает Свою грудь от семи направленных в нее мечей.

Чудотворная «софринская» икона

Среди чудотворных списков иконы «Умягчение злых сердец» в настоящее время особым почитанием пользуется мироточивая икона, явленная в России в конце ХХ столетия. Эта икона, произведенная полиграфическим способом на предприятии Русской Православной Церкви «Софрино», была приобретена в обычной церковной лавке.

3 мая 1998 года ее владелица Маргарита Воробьева заметила, что по поверхности иконы стекает миро. История мироточения и кровоточения просто потрясает. В 1999 году перед взрывами домов в Москве на Иконе изменился лик Богородицы, под глазами появились темные круги, в квартире стало пахнуть ладаном. 12 августа 2000 года, в день гибели подводной лодки «Курск», на Иконе Богоматери появились крохотные кровоточащие ранки. С тех пор образ мироточит и кровоточит постоянно. Она мироточит так обильно, что миру собирают литрами. А кровоточит в преддверии трагических событий, при этом проведенная экспертиза показала, что кровь человеческая, первой группы…

Именно ЖИВАЯ Божия Матерь по-разному встречает приходящих к Ней на поклон людей, кого-то исцеляя, кому-то помогая, иные даже не могут подойти к Семистрельной Иконе... например, в подворье Оптиной пустыни, в Ясенево, где образ нередко бывает по воскресеньям, замечена одна женщина, она всегда просит мужчин, чтобы подвели ее приложиться к Иконе насильно. Вырываются же все одержимые с нечеловеческой силой, и сами не могут приблизиться к святыне. Зато с каждым разом сопротивление ослабевает.

Более того, Божия Матерь сама выбирает себе дорогу… неоднократно Ее просто не могли довезти до места назначения, как говорится «плутали в трех соснах» и забывали дорогу туда, где до этого бывали множество раз… «не идет Икона»…

Сотни верующих приходят молиться пред этим образом, прося умягчить сердца врагов, облегчить страдания родных и близких, и получают утешение. Не вспомнить всех удивительных свидетельств и сотворенных Иконой Божией Матери чудес и не перечислить имена всех исцелившихся больных и получивших умиротворение просящих.

Для ее хранения в подмосковной деревне Бачурино была построена часовня (Адрес: Московская область, Ленинский район, д. Бачурино. Проезд: 3 км от МКАД по Калужскому шоссе до поворота на с/х Коммунарка (после здания «Мострансгаз»)). На протяжении 15 с лишним лет хранителем иконы является муж Маргариты Сергей.

Храм-часовня в честь Иконы Божией Матери (Умягчения злых сердец), д.Бачурино

Мироточивая икона посетила многие епархии России, а также неоднократно была за границей – в Белоруссии, на Украине и в Германии. Многие люди, с любовью и благоговением поклонявшиеся этому образу Царицы Небесной, засвидетельствовали случаи исцелений и чувство особой духовной радости, которое они ощущали от прикосновения к святыне. 27-29 января 2009 года мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» пребывала в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя города Москвы на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. В присутствии этой святыни, а также чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, состоялись избрание и интронизация нового Предстоятеля Русской Православной Церкви – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как свидетельствуют очевидцы, после избрания 16-го патриарха Московского и всея Руси Кирилла икона Божией Матери «Умягчение злых сердец», находящаяся на аналое в Храме Христа Спасителя, обильно замироточила.

Сейчас известная на весь мир икона практически без перерывов находится в паломничествах по всему миру от США до Австралии, от Афона до Дальнего Востока. И везде, где появляется эта икона, происходят чрезвычайные события и чудеса: икона щедро изливает свое цельбоносное миро, начинают мироточить другие иконы, люди исцеляются от неизлечимых болезней и происходит нескончаемое чудо умягчения злых сердец.

В Мурманском храме младенец, которого мама приложила к иконе, неожиданно громко и ясно произнес: «Она плачет!» И все встало на свои места. Воистину «устами младенца глаголет истина», ибо стало понятно, свидетелями чего мы являемся, зачем нам дано это чудо, что именно изливает нам образ Царицы Небесной в виде этого кристально чистого и благоухающего мира. Это слезы Божьей Матери. Она плачет о нас. Об ожесточении наших сердец. О мире, отступающем от Ее Сына – Христа Бога нашего.

Молитва

О Многоскорбная Мати Божия, превышшая всех дщерей земли по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли пренесённых! Приими многоболезненная воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости, инаго бо прибежища и теплаго предстательства, разве Тебе, не вемы, но, яко дерзновение имущи к Иже от Тебе Рождённому, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевати хвалу в Троице Единому Богу, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 5

Умягчи наша злая сердца, Богородице, / и напасти ненавидящих нас угаси,/ и всякую тесноту души нашея разреши, / на Твой бо святый образ взирающе, / Твоим состраданием и милосердованием о нас умиляемся / и раны Твоя лобызаем, / стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. / Не даждь нам, Мати Благосердная, / в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути, // Ты бо еси воистинну злых сердец умягчение.

Кондак, глас 2

Благодатию Твоею, Владычице, / умягчи сердца злодеев, / низпосли благодетелей, соблюдающи их от всякаго зла, / благомолящимся Ти усердно // пред честными иконами Твоими.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2542033458020223065/

А вы знали об этом?

Святой Грааль - это чаша, из которой во время Тайной Вечери пил Иисус Христос. А позже Грааль был переправлен дядей Иисуса -- Иосифом Аримафейским на Британские острова, где его охранял легендарный король Артур и его рыцари. Потом Священная Чаша оказалась утерянной. Однако существует версия , согласно которой, Грааль не имеет ничего общего с христианским символом. О Священном Кубке или Чаше было известно еще во времена языческой Британии. А принадлежал этот волшебный сосуд якобы кельтскому богу Брану - богу потустороннего мира, повелевает морями и океанами.Напитки, которые вливались в чашу, могли исцелять больных, воскрешать мертвых и много чего еще. Таким образом, первые легенды о Волшебной Чаше (Святом Граале) появились задолго до распространения христианства на Британских островах.

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