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Икона Божией Матери «умягчение злых сердец»

Икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» называют еще «Симеоново проречение». 

На ней символически изображено пророчество святого Симеона Богоприимца, произнесенное им в Иерусалимском храме в день Сретения Господня: «И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец.»

Икона Божией Матери «умягчение злых сердец»

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»

«Умягчение злых сердец» пишется с вонзенными в Ее сердце мечами – по три справа и слева, один снизу. Число «семь» в Священном Писании обычно означает полноту, избыточность чего-либо, а в данном случае – полноту и бескрайность того горя, печали и «болезни сердечной», которые испытала Богородица во время Ее земной жизни. Иногда на коленях Пречистой Девы пишется еще и Предвечный Младенец.

Выбор образа меча на иконе не случаен, поскольку он связан в человеческом представлении с пролитием крови.

Существует и другое толкование образа семи мечей, пронзающих грудь Пресвятой Богородицы. Семь стрел на иконе – это полнота скорби Божьей Матери. Но страдает Она теперь не оттого, что видит муки Сына, распятого на кресте, душу Пречистой пронзают острые стрелы наших грехов.

Это - семь главных греховных страстей человека. Каждый проступок, каждое действие, которое спровоцировано злым чувством, недоброй мыслью, поворачивает в груди нашей самой первой Заступницы перед Богом те самые стрелы, или на других образах – мечи, причиняя боль любящему сердцу Матери. А Она, как мы помним, все равно готова молить Сына о каждом из нас, кто прибегает к Ее святому заступничеству.

Образ «Умягчение злых сердец» происходит, по всей видимости, из Юго-Западной Руси, однако исторических сведений о нем, к сожалению, нет; неизвестно даже, где и когда образ явился.

Празднование этому образу совершается в Неделю Всех святых (в 1-е воскресенье после Троицы).

Икона Божией Матери «умягчение злых сердец»

Икона Божией Матери «Семистрельная»

Очень близок к «Умягчению злых сердец» и другой чудотворный образ — икона Божией Матери «Семистрельная». Разница между ними лишь в том, что на «Семистрельной» мечи пишутся иначе — три с правой стороны Пречистой и четыре с левой, а празднование ей совершается 13 августа по старому стилю.

По преданию, «Семистрельной» более 500 лет, однако особенности живописи и то, что она написана на наклеенном на доску холсте, говорят о более позднем происхождении – видимо, этот список был сделан в XVIII столетии с не дошедшего до нас оригинала.

Чудотворная икона Божией Матери «Семистрельная» северорусского происхождения. До революции она пребывала в Иоанно-Богословской церкви на берегу реки Тошни, неподалеку от Вологды. Предание об этой иконе похоже на многие подобные истории о явленных в видениях чудотворных Богородичных образах.

Некий крестьянин Кадниковского уезда много лет страдал от хромоты и уже отчаялся в возможности исцеления. Однажды в тонком сне Божественный голос повелел ему найти на колокольне Богословской церкви, где хранились ветхие иконы, образ Пресвятой Богородицы и с верой помолиться перед ним об исцелении своего недуга. Придя в храм, крестьянин не сразу смог исполнить то, что было указано ему в видении. Лишь после третьей просьбы крестьянина не верившие его словам церковнослужители позволили ему подняться на колокольню. Оказалось, что икона, покрытая сором и грязью, словно простая доска служила ступенькой лестницы, по которой поднимались звонари. Ужаснувшись этому невольному кощунству, священнослужители отмыли образ и отслужили перед ним молебен, после чего крестьянин обрел полное исцеление.

В 1830 году, когда большую часть Европейской России, в том числе и Вологодскую губернию, постигла страшная эпидемия холеры, жители Вологды обнесли «Семистрельную» икону торжественным крестным ходом вокруг города. После чего холера отступила так же внезапно, как и пришла.

После 1917 года чудотворный образ исчез из Иоанно-Богословской церкви, а в 1930 году в ней прекратились богослужения. В июле 2001 года приход церкви Иоанна Богослова вновь обрел жизнь, однако святыня в храм пока не вернулась.

Перед иконой Пресвятой Богородицы «Семистрельная», или «Умягчение злых сердец», молятся при вражде или гонениях, об умиротворении враждующих, а также в озлоблении сердца - о ниспослании дара терпения.

Икона Божией Матери «умягчение злых сердец»

Икона Божией Матери «Жиздринская Страстная»

Существует также еще один Богородичный образ, имеющий свою особую историю, который непосредственно носит название «И Тебе самой душу пройдет оружие» (он же - «Жиздринская Страстная»). На этой иконе Пресвятая Богородица изображена в молитвенном положении; одной рукою Она поддерживает лежащего у Ее ног Младенца, а другой прикрывает Свою грудь от семи направленных в нее мечей.

Чудотворная «софринская» икона

Среди чудотворных списков иконы «Умягчение злых сердец» в настоящее время особым почитанием пользуется мироточивая икона, явленная в России в конце ХХ столетия. Эта икона, произведенная полиграфическим способом на предприятии Русской Православной Церкви «Софрино», была приобретена в обычной церковной лавке.

Икона Божией Матери «умягчение злых сердец»

3 мая 1998 года ее владелица Маргарита Воробьева заметила, что по поверхности иконы стекает миро. История мироточения и кровоточения просто потрясает. В 1999 году перед взрывами домов в Москве на Иконе изменился лик Богородицы, под глазами появились темные круги, в квартире стало пахнуть ладаном. 12 августа 2000 года, в день гибели подводной лодки «Курск», на Иконе Богоматери появились крохотные кровоточащие ранки. С тех пор образ мироточит и кровоточит постоянно. Она мироточит так обильно, что миру собирают литрами. А кровоточит в преддверии трагических событий, при этом проведенная экспертиза показала, что кровь человеческая, первой группы…

Именно ЖИВАЯ Божия Матерь по-разному встречает приходящих к Ней на поклон людей, кого-то исцеляя, кому-то помогая, иные даже не могут подойти к Семистрельной Иконе... например, в подворье Оптиной пустыни, в Ясенево, где образ нередко бывает по воскресеньям, замечена одна женщина, она всегда просит мужчин, чтобы подвели ее приложиться к Иконе насильно. Вырываются же все одержимые с нечеловеческой силой, и сами не могут приблизиться к святыне. Зато с каждым разом сопротивление ослабевает.

Более того, Божия Матерь сама выбирает себе дорогу… неоднократно Ее просто не могли довезти до места назначения, как говорится «плутали в трех соснах» и забывали дорогу туда, где до этого бывали множество раз… «не идет Икона»…

Сотни верующих приходят молиться пред этим образом, прося умягчить сердца врагов, облегчить страдания родных и близких, и получают утешение. Не вспомнить всех удивительных свидетельств и сотворенных Иконой Божией Матери чудес и не перечислить имена всех исцелившихся больных и получивших умиротворение просящих.

Для ее хранения в подмосковной деревне Бачурино была построена часовня (Адрес: Московская область, Ленинский район, д. Бачурино. Проезд: 3 км от МКАД по Калужскому шоссе до поворота на с/х Коммунарка (после здания «Мострансгаз»)). На протяжении 15 с лишним лет хранителем иконы является муж Маргариты Сергей.

Икона Божией Матери «умягчение злых сердец»

Храм-часовня в честь Иконы Божией Матери (Умягчения злых сердец), д.Бачурино

Мироточивая икона посетила многие епархии России, а также неоднократно была за границей – в Белоруссии, на Украине и в Германии. Многие люди, с любовью и благоговением поклонявшиеся этому образу Царицы Небесной, засвидетельствовали случаи исцелений и чувство особой духовной радости, которое они ощущали от прикосновения к святыне. 27-29 января 2009 года мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» пребывала в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя города Москвы на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. В присутствии этой святыни, а также чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, состоялись избрание и интронизация нового Предстоятеля Русской Православной Церкви – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как свидетельствуют очевидцы, после избрания 16-го патриарха Московского и всея Руси Кирилла икона Божией Матери «Умягчение злых сердец», находящаяся на аналое в Храме Христа Спасителя, обильно замироточила.

Сейчас известная на весь мир икона практически без перерывов находится в паломничествах по всему миру от США до Австралии, от Афона до Дальнего Востока. И везде, где появляется эта икона, происходят чрезвычайные события и чудеса: икона щедро изливает свое цельбоносное миро, начинают мироточить другие иконы, люди исцеляются от неизлечимых болезней и происходит нескончаемое чудо умягчения злых сердец.

Икона Божией Матери «умягчение злых сердец»

В Мурманском храме младенец, которого мама приложила к иконе, неожиданно громко и ясно произнес: «Она плачет!» И все встало на свои места. Воистину «устами младенца глаголет истина», ибо стало понятно, свидетелями чего мы являемся, зачем нам дано это чудо, что именно изливает нам образ Царицы Небесной в виде этого кристально чистого и благоухающего мира. Это слезы Божьей Матери. Она плачет о нас. Об ожесточении наших сердец. О мире, отступающем от Ее Сына – Христа Бога нашего.

Молитва
О Многоскорбная Мати Божия, превышшая всех дщерей земли по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли пренесённых! Приими многоболезненная воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости, инаго бо прибежища и теплаго предстательства, разве Тебе, не вемы, но, яко дерзновение имущи к Иже от Тебе Рождённому, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевати хвалу в Троице Единому Богу, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 5
Умягчи наша злая сердца, Богородице, / и напасти ненавидящих нас угаси,/ и всякую тесноту души нашея разреши, / на Твой бо святый образ взирающе, / Твоим состраданием и милосердованием о нас умиляемся / и раны Твоя лобызаем, / стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. / Не даждь нам, Мати Благосердная, / в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути, // Ты бо еси воистинну злых сердец умягчение.

Кондак, глас 2
Благодатию Твоею, Владычице, / умягчи сердца злодеев, / низпосли благодетелей, соблюдающи их от всякаго зла, / благомолящимся Ти усердно // пред честными иконами Твоими.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2542033458020223065/

А вы знали об  этом?

Святой Грааль - это чаша, из которой во время Тайной Вечери пил Иисус Христос. А позже Грааль был переправлен дядей Иисуса -- Иосифом  Аримафейским на Британские острова, где его охранял легендарный король Артур и его рыцари. Потом Священная Чаша оказалась утерянной. Однако существует версия , согласно которой, Грааль не имеет ничего общего с христианским символом. О Священном Кубке или Чаше было известно еще во времена языческой Британии. А принадлежал этот волшебный сосуд якобы кельтскому богу Брану - богу  потустороннего мира, повелевает морями и океанами.Напитки, которые вливались в чашу, могли исцелять больных, воскрешать мертвых и много чего еще. Таким образом, первые легенды о Волшебной Чаше (Святом Граале) появились задолго до распространения христианства на Британских островах.

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