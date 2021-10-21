Молитва Иисусова: как правильно молиться?

Одно из самых «компактных» и самых эффективных обращений к Господу – молитва Иисусова, длиной всего в предложение. В ней - обращение к Сыну Божьему по имени и просьба о помиловании, то есть о защите и помощи. Предложение, которое легко запомнить, но не очень легко повторять ежедневно… Занятость, эта наша вечная занятость, которая становится огромной пропастью между Богом и человеком! И, заметьте, не Бог виноват в этом.

А меж тем в этой молитвенной фразе – все: наша уверенность, наше душевное спокойствие, наше счастливое будущее. Все блага, к которым стремится каждый, умещаются в коротенькую молитву. И исполняются, при условии, что молитва Иисусова прочитана правильно.

Текст и смысл молитвы

Святые отцы называют ее откровением, исповеданием веры и обетом. Несмотря на свою краткость, Иисусова молитва православная очень емкая по содержанию, и позволяет вкладывать в нее свой смысл каждому молящемуся.

Произнося: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!», каждый имеет в виду то помилование, которое ему необходимо на данный момент. Кто-то молится об удачном дне, кто-то – о здоровье, кто-то – о близких, кто-то – о мире, кто-то – о хлебе насущном. И каждый находит в ней ответ – не сегодня, так через неделю, через год, но он обязательно приходит, если в молитвенный труд человеком вложено много души.

Сердца очищение и божественных даров подательница – еще так характеризуют эту чудодейственную молитву.

Где и как обращаться к Иисусу

Бог слышит нас везде и всегда. Нет такого дня или времени суток, когда бы Он отказал своим чадам во внимании. Для того чтобы мы могли постоянно «быть на связи», Он и дал христианам удобные короткие молитвы. Как правильно молиться Иисусовой молитвой?Как и в остальных молитвенных обращениях, главный инструмент – душа.

Бог слышит искренность, Бог отзывается на любовь. Предаваясь молитве, нужно на время забыть о себе и любить Иисуса за жертвенность, за спасение рода человеческого, да и просто – без условностей – за то, что Он есть. И помнить, что Сын Божий, восходя на Голгофу, не требовал от людей особых обетов, даже не заставлял и не просил изменить неприглядные черты характера. Просто шел умереть из любви за таких, какие мы есть.

Делание Иисусовой молитвыдопускается в любом месте и при любых обстоятельствах: дома, на работе, по дороге куда-либо. Творить молитву можно сидя, можно стоя, можно в процессе какого-нибудь физического занятия (приготовления обеда или поливания цветов). Главное, чтобы мысли были сосредоточены на обращении к Иисусу Христу, и посторонние фантазии не мешали молитве.

Под защитой Божьей

В некоторых регионах Украины основным приветствием вот уже несколько столетий остается фраза «Слава Ису!». Произнося ее, человек свидетельствует о своем уважении и вере в Сына Божьего и желает Господней защиты тому, к кому обращено приветствие.

Защитное же действие, которое дает молитва Иисусова, практически безгранично. Ведь произнося имя Сына Божьего, человек утверждает, что Иисус и есть Господом, а призывая Его на помощь, мы признаем, что Бог – центр Вселенной, получаем от Него поддержку, тот лучик света, в котором нуждается каждая душа.

Священники советуют, перед тем какчитать Иисусову молитву, раскаяться и приступать к чтению с чистым, свободным сердцем, готовым уместить в себя Божественную силу, которой оно будет наполняться по мере воссоединения с Господом.

И еще: Иисусова молитва способна очистить от грехов, стоит только после «помилуй мя» признать себя грешным и добавить: «осуждающего, завистливого, гордого» и т. д.

Сколько раз произносить Иисусову молитву?

В принципе, церковные каноны допускают ограничение повторения Иисусовой молитвы каким-то определенным числом. Но каким именно? Как правильно молиться Иисусовой молитвой и сколько раз? Это каждый определяет для себя самостоятельно: во время произнесения молитвенного слова необходимо прислушаться к себе. Когда в душе разливается спокойствие, радость, растворяется все мелкое и неприглядное, значит, подействовало обращение к Сыну Божьему.

Одним для достижения такого состояния достаточно десяти раз творения молитвы, а другим – и сотни мало.

Чтобы не отвлекаться на подсчеты и в то же время не сбиться с числа, во время произнесения Иисусовой молитвы можно использовать четки.

Что такое умное делание молитвы?

В христианстве под умным деланием понимают максимальную концентрацию внимания и духовных сил, направленных на созерцание Бога в собственном сердце.

Для любой молитвы, даже произнесенной не книжными, а своими словами, очень важно умное делание. О молитве Иисусовойсвященники всегда напоминают, обучая прихожан умному молению: она дает возможность сосредоточиться на пределе сил. При длительном ее произношении молящийся поднимается на одну духовную ступень, и в его уме и сердце открывается больше понимания Бога.

Умная молитва Иисусова открывает огромные возможности в духовном мире, направляя человека по той стезе, которая принесет ему только благо. Но каждому, кто желает приступить немедленно к произнесению этой молитвы, следует знать: моление – это подвиг, который нужно совершать с чистым сердцем и добрыми помыслами. А то, если на устах молитва, а в душе ненависть – толку от нее не будет, будет очередное разочарование, которых и так хватает в жизни.

Поэтому священники рекомендуют перед чтением Иисусовой молитвы исповедаться, причаститься, покаяться и, по возможности, простить всех обидчиков.

Действие молитвы

Как сказал митрополит Антоний, молитва Иисусова делает бытие прочным, поскольку сосредоточение на имени Христа способно собрать все силы духовные, душевные и телесные, позволяя человеку быть более смелым и уверенным в действиях и скорее добиваться поставленных целей.

Когда человек находится без поддержки свыше, его природа очень раздроблена, он не может собраться и, наконец, реализовать все свои планы, мечется, ищет, не может найти, не умеет верить и поэтому страдает. Иисусова молитва восстанавливает целостность слабой человеческой природы.

Оздоравливает тело и помогает укрепить психическое равновесие. Благодаря ей человек может возобновить контроль над мыслями и эмоциями, упорядочить чувственную сферу жизни. Молитва овладевает всем человеческим существом и начинает положительно влиять на все области жизни: божественный свет проникает и на духовный, и на материальный уровни. Человек начинает ощущать явную помощь и поддержку во всем.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2328509336696130376/

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