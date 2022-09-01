Люди ссорятся практически в каждой семье. К сожалению, очень часто настоящая причина недовольства друг другом остается невысказанной. Эмоций много, претензий друг к другу тоже, а истинная потребность, которая стоит за всем этим, так и остается "за кадром". Иногда супруги боятся или стыдятся честно говорить о настоящей причине, а порой сами плохо осознают, что именно их обидело или разозлило.

Мы решили разобраться, чего же на самом деле хочет один партнёр от другого, когда кричит, плачет или даже бьёт посуду.

Представляем вашему вниманию 10 истинных причин семейных конфликтов.

1. Несоблюдение договоренностей

Он обещал прийти домой в 8 и вместе посмотреть кино, но задержался на работе. Дома скандал. Жена рыдает и не хочет ничего слышать.

Договоренность — это островок стабильности в нашем непостоянном мире. Нарушение договоренностей вызывает тревогу и недоверие, воскрешает в памяти обиды и болезненные переживания из детства, где, возможно, часто обманывали.

2. Нарушение негласных правил

Множество правил в семье являются негласными и приняты супругами, что называется, по умолчанию. Например, муж и жена не договариваются о том, что каждый из них всегда ночует дома, но если муж однажды не придет ночевать без предупреждения, то дома его будет ждать скандал.

Если супруг попробует сказать возлюбленной, что ни о чём таком не договаривался, она, скорее всего, ответит, что это и так ясно и не требует договора.

У каждого из партнёров существуют свои негласные правила, принесённые из их родительских семей. Постарайтесь "легализовать" их и перевести в договоренности.

3. Ревность

Истинной причиной этого чувства чаще всего оказывается недостаток тепла, внимания, заботы и признания. Партнёр, которому всего этого хватает или даже в избытке, не станет закатывать сцены ревности.

4. Недостаток интима

Скандалы и ссоры по этому поводу нередки во многих семьях. Для некоторых мужчин, к сожалению, секс — это единственная форма близости, на которую они способны. Такие личности чаще всего были воспитаны на ложных идеалах мужественности, в которых нет места нежности и душевности. Для женщин же секс порой представляет собой единственную возможность получить от мужчины подтверждение своей женственности, признание своей привлекательности. В семьях, где супруг скуп на нежные слова и прикосновения, это ещё и единственное выражение любви партнёра.

5. Отсутствие заботы и поддержки

Если в семье один из партнёров постоянно заботится о другом, берёт на себя все сложности быта, старается во всем угодить супругу и не получает ничего взамен, скорее всего, пара находится в зависимых отношениях. Один партнёр уверен, что другой никуда от него не денется и не видит смысла в том, чтобы как-то стараться для него.

6. Отсутствие свободы

Иногда один из супругов борется со вторым, чтобы отвоевать себе больше личного пространства, свободного от семьи времени, а также возможности иметь собственных друзей или хобби. Второй же пытается удержать партнёра и усилить над ним контроль. В итоге один убегает, а другой догоняет.

Истинная причина такого положения дел в паре кроется в патологической эмоциональной и (или) материальной зависимости одного супруга от другого. У того, кто пытается удерживать, скорее всего, нет или мало собственных ресурсов, увлечений, друзей. Такой человек очень боится потерять своего партнёра, ведь с его уходом разрушится целый мир.

7. Отсутствие эмоций и острых ощущений

Бывает так, что кто-то из супругов постоянно провоцирует конфликты по любому поводу. Возможно, таким образом человек привлекает к себе внимание холодного или замкнутого партнёра. Бывает и другая причина такого поведения. Человек, выросший в семье, где психологическое или физическое насилие считалось нормой, ищет и во взрослой жизни похожих ощущений. Для такого партнёра характерны циклы: жёсткий скандал (возможно, с применением физического насилия), а затем сладкое примирение. Здесь мы можем говорить о садомазохистическом комплексе.

8. Конфликт как способ выбора оптимальной дистанции

Находясь в многолетнем браке, супруги иногда устают друг от друга и на время отдаляются. Отдаление может быть как эмоциональным, так и физическим. Супружеская пара переходит на новый этап отношений, в котором у партнёров появляются различные способы раздельного времяпрепровождения. Сложность заключается в том, что потребность во временном отдалении не появляется у супругов одновременно. Страдать при этом могут оба. Один от недостатка внимания, второй — от пресыщения им.

9. Борьба за власть

Существует множество причин, почему супруги борются за власть, но настоящая путаница происходит у тех пар, которые не осознают важную вещь: в здоровой семье у кого власть — у того и ответственность. Если партнёры хорошо это понимают, то особых войн на данную тему не происходит. Бывает, кстати, и наоборот. Супруги борются за передачу друг другу ответственности. Нередко вместе с властью, понимая, какой это тяжёлый груз.

10. Язвительное отношение, обидные шутки, обесценивание

В некоторых семьях один из супругов часто зло подшучивает над другим, не обращая внимания на обиды партнёра и его просьбы больше так не делать. Такое поведение психологи называют пассивно-агрессивным. Истинная причина пассивной агрессии кроется в невозможности или страхе прямо высказать претензии к супругу.

Часто бывает так, что для одного из членов семьи предмет спора, из-за которого разгорелся конфликт, — лишь мелкое недоразумение, а для второго — едва ли не повод для развода. В большинстве случаев конфликты являются способом заявить о своих чувствах и потребностях в отношениях с другим человеком. Правильно построенный конфликт — это не разрушение отношений, а способ договориться.