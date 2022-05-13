Представляете, в 1919 году владельцы ростовского трамвая печатали свои собственные "деньги"

Все знают, что в годы Гражданской войны по городам и селам развалившейся Российской империи ходило много разных денег и их подобий: керенки, царские купюры и монеты, совзнаки. А заодно и всякие "фантики" , по которым очень хорошо прошлись в «Свадьбе в Малиновке»: «Бери все, я себе еще нарисую».

Но некоторые денежные суррогаты вполне успешно использовались в определенных городах. Например, такими удивительным подобием денег стали «контрамарки», выпущенные владельцами ростовского трамвая и использовавшиеся несколько месяцев в 1919 году.

Для начала надо отметить, что ростовский трамвай, который чуть было не загнулся в нашу славную эпоху стабильности, вполне успешно проработал всю Гражданскую войну. Сложно сказать, что стало тому "виной". В подконтрольных большевикам Москве и Петрограде благодаря строительству нового мира и тому, что транспорт, как и все остальное стал народным, трамвайное сообщение порой просто останавливались и все закалялись и ходили пешком.

В Ростове на Дону трамвайное сообщение работало всю Гражданскую. То ли благодаря тому, что город переходил из рук в руки. То ли потому что трамвай принадлежал бельгийцам, пока красные окончательно не захватили город. Причем работал не только трамвай в самом Ростове, но и междугородная линия с городом-спутником Нахичеванью (сейчас - часть Ростова).

При этом цены на проезд, само собой постоянно росли. Но самое главное увеличивались номиналы денег, которыми расплачивались за проезд.

И кондукторам было очень непросто сдавать сдачу например со 100 рублей, когда проезд стоит 3 рубля 50 копеек. Во-первых, в вагоне страшная толкучка. Во-вторых, просто сдачи не было столько, сколько требовалось.

Поэтому поступили очень просто. Напечатали свою собственную «сдачу» - «Контрамарки Ростовского трамвая». И стали давать сдачу ими.

Так как власти Войска Донского участвовать в выпуске этих денежных суррогатов отказались, то эти контрамарки печатали просто за подписью директора «Бельгийского акционерного общества Ростовского на-Дону трамвая» И.И.Файна. Причем этот Файн был бельгийским подданным.

И, вы знаете, мои читатели, эти контрамарки на самом деле решили проблему на некоторое время. Их вполне охотно брали в качестве сдачи, так как потом кондукторы принимали их в качестве оплаты, с учетом роста цены за проезд, как это было сразу указано на контрамарке:

"в случае повышения тарифа за проезд для получения билета в обмен на контромарку к стоимости контромарки должна быть доплачена разница в тарифе…"

Но самое интересное то, что эти контрамарки принимали в качестве оплаты на рынках. То есть «Бельгийское общество Ростовского трамвая» запустило вполне успешный суррогат денег, благополучно использовавшийся в Ростове и Нахичевани.

А чего?! Вполне обеспеченная валюта! Хоть и не золотом, но зато трамвайными поездками, если, конечно, получится забраться в этот самый трамвай. Очень стабильная обеспеченность по тем сложным временам, надо сказать.

Эта оригинальная валюта, «обеспеченная» всеми вагонами ростовского трамвая, перестала использоваться после того, как Ростов окончательно и бесповоротно был занят войсками Красной армии, Да, власть в городе менялась несколько раз. Но в конце концов белые откатились с Дона, а потом и вообще потерпели поражение. А контрамарки ростовского трамвая остались только в нумизматических коллекциях как интересный исторический курьез :)

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А вы знали об этом?

На Руси считалось, что потеря доброго имени было более не приемлемой, чем смерть. Именно поэтому когда-то разорившиеся дворяне и купцы, которые должны были попасть в долговую яму, предпочитали покончить с собой, потому что если бы дело дошло до суда, то это наложило бы позор не только на них, но и на всех родных и близких. Если же дело прекращали из-за гибели обвиняемого, позора удавалось избежать. Существовали различные виды наказания: позорный столб, торговая казнь, бородовая пошлина, шельмование и казни, уродовавшие внешность. Самым большим наказанием для женщины было обрезание у нее косы.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43080067401/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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