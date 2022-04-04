Что такое аутоагрессия и как с ней бороться

Многие из нас иногда произносят фразы вроде «Ну что я за недотёпа! Вечно у меня что-то случается». А ведь это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Если подобные слова проскакивают у вас часто, то это может быть признаком аутоагрессивного поведения.

Аутоагрессия — это не просто вредная привычка обвинять себя во всех грехах, а достаточно серьезный симптом, который указывает на наличие какой-либо психической проблемы. В нашей статье мы рассмотрим ее причины и признаки. А также дадим советы, как перестать заниматься самоуничижением.

Что такое аутоагрессия

Синонимы термина — аутодеструкция, самодеструкция, самоагрессия, селфхарм. По своей сути — это психологическая или физическая агрессия, которая направлена на самого себя. Возникает она потому, что человек не может высказать свое истинное отношение к людям или обстоятельствам, которые раздражают или обижают.

Саморазрушению подвержены те, кто плохо владеет собой, излишне эмоционален. Но спокойные и дисциплинированные люди тоже могут демонстрировать аутоагрессивное поведение. Это связано с их желанием придерживаться рамок поведения даже тогда, когда в душе бушуют ураганы.

Виды аутоагрессии

Классификация включает 4 вида:

Физическая — когда человек прямо или косвенно наносит повреждения своему телу. Порезы, ушибы, проколы — это прямые действия. А злоупотребление алкоголем, рисковое поведение, травмоопасный спорт — косвенное. Психическая — ментальная аутоагрессия выражается в оскорблениях себя, обвинениях, критике, сравнении с другими людьми (не в свою пользу). Социальная — добровольная самоизоляция от общества, осознанная порча репутации, совершение провокационных и бессмысленных поступков в присутствии других людей. Духовная — действия, которые приводят к морально-нравственной деградации. Нивелирование ценностей, отказ от развития, обучения или стремления к лучшей жизни.

Аутоагрессия имеет компонент произвольности, то есть зависит от того, осознанно или бессознательно человек ее проявляет. Например, когда он берет в руки лезвие и режет кожу — это произвольная самодеструкция. А когда выставляет себя в невыгодном свете в компании друзей, а потом рефлексирует и чувствует вину — бессознательная.

Также отличается и скорость формирования патологии. Начинается все с подострой (умеренной) стадии, потом переходит в острую. Если человек не начал терапию и продолжает саморазрушение — наступает хроническая стадия. Аутоагрессивное поведение входит в привычку.

Существует и внутренняя структура этого явления. Она включает такие аспекты:

характерологический — тревожность, склонность к депрессии, педантичность;

самооценочный — негативное восприятие себя порождает неосознанную аутоагрессию;

интерактивный — уровень самодеструкции зависит от способности к социальной адаптации;

перцептивный — когда человек оценивает себя гораздо хуже, чем других людей.

Граница между нормой и патологией

Невозможность направить агрессивный импульс на объект раздражения запускает защитные механизмы психики. Ей нужно реализовать негатив, поэтому используется самый доступный вариант — направить его на самого себя.

Но как отличить патологическую самодеструкцию от единичных приступов, которые не несут угрозу для психики? Чтобы провести границу между нормой и патологией, проанализируйте ситуации, которые вызывают желание обвинить себя. Если они касаются:

→ объекта, который личностно значим для вас (страх обидеть своей искренней реакцией);

→ боязни осуждения со стороны социума (что будет, если я покажу свое истинное лицо);

→ недоступного объекта для вымещения гнева (уехал, ушел из семьи, бросил),

...то мы имеем дело с чистой самодеструкцией, которая поворачивает негативные эмоции против самого себя. Другие же мотивы самоуничижения вызывают краткосрочные и слабовыраженные приступы, поэтому, как правило, не становятся привычной линией поведения.

Аутоагрессия в психологии

Синдром саморазрушения активно изучается во всем мире. Ученые выдвигают гипотезы, чтобы обосновать суть этого явления и способы его коррекции. К примеру, спортивный психолог Б. П. Яковлев считает, что внутренняя агрессивность, которая проявляется в телесных повреждениях, возникает на фоне целого ряда социальных патологий. При этом она влияет на личность человека, вызывает дополнительный стресс и фрустрацию.

Лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц разделял аутоагрессию на два типа: прямую и косвенную. Первая выражается в физическом воздействии (нанесение повреждений себе или другому человеку). А вторая — в виде оскорблений, угроз, криков.

Ученые определили, что человек, страдающий одним из видов аутоагрессии, со временем демонстрирует признаки другого вида. То есть патология имеет свойство не только усугубляться, но и увеличиваться линейно.

Психологическую концепцию аутоагрессии разработал социальный психолог Эрих Фромм. Он считал, что самобичевание возникает вследствие неспособности человека удовлетворить важные потребности. Соответственно, такое поведение можно расценивать, как попытку достичь желаемого или преодолеть препятствия опосредованным образом — через принижение себя и своей личности, желание вызвать сочувствие и повышенное внимание.

Причины аутоагрессии

Враждебное к себе отношение возникает как следствие работы защитных механизмов психики. Но почему и от чего ей нужно защищаться:

от сильного или длительного стресса — так организм пытается сохранить психическое и физиологическое равновесие;

от воздействия ситуационных триггеров — социальных факторов, которые невозможно предугадать и выработать приемлемую реакцию;

от последствий неправильного воспитания — аутодеструкция возникает на фоне чрезмерной критики и завышенных требований к ребенку;

от насилия — жертвы с помощью самобичевания сбрасывают накопившееся напряжение;

от увлечения религией, любой идеологией — ортодоксальное мировоззрение в условиях невозможности соблюдать специфические запреты вызывает ненависть к себе, чувство стыда и вины;

от неудовлетворенности — когда человек не может открыто реагировать на неприятные для него вещи, чтобы не провоцировать конфликты с важными для него людьми;

от психических или соматических патологий — аутоагрессия может развиться из-за невыносимых болевых ощущений, переживаний по поводу физической беспомощности.

Что делать при аутоагрессии у взрослых

Самодеструкция в острой или хронической стадии требует коррекции под контролем психотерапевта. Однако это не значит, что работа над собой неэффективна. Наоборот, комплексный подход поможет решить проблему аутоагрессивного поведения гораздо быстрее.

Итак, что вы можете сделать:

принять свое право испытывать злость, раздражение, обиду. Не пугаться этих эмоций;

осознать, что подавленная агрессия разрушает вас изнутри, поэтому борьбу с ней нужно начать как можно раньше;

начать отстаивать свои интересы и заявлять о своем мнении, говорить людям в глаза неудобную правду. Но делайте это сдержанно, корректно;

не поддерживать образ идеального человека, который не совершает ошибок — начните признаваться окружающим в своих недостатках, лени. Суперлюдей не существует, и большинство людей из вашего окружения это прекрасно понимает;

почувствовав злость на себя, задаться вопросом: «Зачем я это делаю?». Бессмысленность внутренней агрессии очевидна, поэтому вы быстро овладеете собой и прекратите самобичевание;

постараться организовать вокруг себя благоприятную эмоциональную атмосферу — не общайтесь (или минимизируйте контакты) с токсичными людьми, разорвите давно изжившие себя отношения, заведите новые приятные знакомства;

найти занятие по душе — то, что будет радовать, отвлекать, вызывать душевный подъем и вдохновлять;

позаботиться о своем теле — начните правильно питаться, займитесь спортом, пройдите курс расслабляющего массажа.

Особенности аутоагрессии у детей

Из-за незрелости нервной системы психические реакции детей в значительной мере отличаются от реакций взрослых людей. Поэтому даже тривиальные ситуации могут стать причиной психотравмы у ребенка. Это нужно понимать и учитывать при выборе стратегии воспитания. То есть адаптировать ее под особенности характера и темперамента конкретного ребенка.

Часто родительские ошибки приносят долговременные негативные последствия.

Причем вред от неправильного воспитания появляется не сразу — ввиду чрезвычайно высокой адаптивности детей к самым разным (даже неблагоприятным) условиям существования.

Ребенок не может общаться со взрослым человеком наравне. То есть противостоять ему и легко справляться с раздражителями из внешнего мира. Поэтому юный возраст — сам по себе считается фактором развития психологической аутоагрессии. Как минимум в слабой, начальной стадии. Задача родителей — не усугубить ситуацию. Скорректировать правильными воспитательными приемами то, что без их контроля может перерасти в аутоагрессию.

Причины

Различают физиологические и психологические причины самоагрессии у детей. Рассмотрим обе эти группы.

Физиологические причины саморазрушающего поведения спровоцированы:

патологиями нервной и сердечно-сосудистой систем;

травмами головы и нейроинфекциями;

родовыми травмами.

Психологические факторы:

негативная атмосфера в семье, которую создают постоянные конфликты (с ребенком или между мамой и папой, другими родственниками);

страх физических наказаний — ребенок боится родительского гнева, но молчит об этом, перенаправляя негативные эмоции на своих сверстников или на самого себя;

желание привлечь внимание родителей, когда другие способы результата не принесли;

чрезмерная требовательность к себе — возникает из-за разочарования и вины из-за того, что ребенок не оправдал высоких ожиданий родителей;

наследственность — склонность к самобичеванию может передаваться генетически;

индивидуальные особенности психики — более подвержены аутоагрессии тихие и застенчивые, плохо социализированные дети.

Какие ошибки допускают родители по отношению к детям с аутоагрессией

Увидев, как ребенок наносит себе травмы или порезы, испугается любой родитель. Действительно, это зрелище не из приятных. Следующий шок ждет их в кабинете у психотерапевта или психолога, если окажется, что именно они стали причиной развития аутоагрессии у ребенка.

Под влиянием эмоций родители могут допустить ошибки, которые усугубят ситуацию:

→ шантажировать и угрожать ребенку, желая остановить его деструктивное поведение;

→ игнорировать — сделать вид, что ничего не происходит, в надежде, что ребенок «перерастет» или «перестанет дурью маяться»;

→ попытаться шутить над ситуацией или, что еще хуже, высмеивать ребенка;

→ применить физическое наказание;

→ поощрять агрессию, провоцируя нервные срывы и истерики.

Все эти ошибки продиктованы, во-первых, страхом неизвестности, а во-вторых, критически низким уровнем осведомленности людей о наличии такой психологической проблемы, как аутоагрессия. Особо несведущие люди могут посчитать, что у ребенка «не всё в порядке с головой», чем еще больше оттолкнут его от себя, обидят и унизят.

Если причина детской самодеструкции — желание манипулировать взрослыми, то не стоит соглашаться на выдвинутые ребенком условия. Есть риск, что такое поведение закрепится, то есть станет обычным способом достижения своих целей.

Как избавиться от детской аутоагрессии

Если вы заметили признаки саморазрушающего поведения у своего ребенка, постарайтесь проанализировать, что привело его к этому. Проанализируйте объективно или обсудите с психотерапевтом эмоциональную атмосферу в вашей семье. Насколько она благоприятна для ребенка, хватает ли ему внимания, есть ли с вашей стороны поддержка, безусловное принятие и понимание?

Нашли недочеты? Займитесь их исправлением. Иногда уже этого достаточно, чтобы прекратить аутоагрессию у ребенка.

Второй ваш шаг — займитесь восстановлением близких, душевных, доверительных отношений. Обеспечьте ребенку чувство защищенности и морального комфорта в семье. Оградите его от любых эмоциональных потрясений.

Не ругайтесь при нем со своей второй половинкой. При этом выработайте единую стратегию воспитания, чтобы решения мамы и папы не противоречили друг другу. Такая последовательность создаст у ребенка ощущение понятных и простых правил игры — он будет знать, что можно делать, а чего категорически нельзя. И в каких ситуациях ему нужно принять ответственность за свой выбор.

В период активной коррекции аутоагрессии у детей родители должны уделять им как можно больше внимания. Вплоть до того, что взять отпуск и провести 1-2 недели с ребенком — без отвлечения на бытовые вопросы. Это поможет наладить отношения, а также подать хороший пример конструктивного подхода к решению проблем.

Практические рекомендации

Справиться с аутоагрессией у подростков и детей младшего возраста помогут специальные приемы:

Альтернатива. Практически любую форму самодеструкции можно скорректировать, предложив ребенку правильные способы реализации гнева и других негативных эмоций. Например, побить подушку, нарисовать рисунок, хорошо прокричаться, выполнить интенсивные физические упражнения. Позитивная среда.Ваш дом должен стать оазисом спокойствия, гармонии и любви. Пусть в нем будет светло, чисто, тепло. Звучит приятная музыка. Отсутствуют склоки и даже мелкие бытовые конфликты. Спокойные занятия.Стоит отказаться от компьютерных игр и гаджетов, просмотра динамичных остросюжетных фильмов — всего того, что вызывает нервное напряжение и яркий эмоциональный отклик. Лучше предложить ребенку более спокойные, но не менее интересные занятия, соответствующие его предпочтениям (чтение книг, занятия спортом, саморазвитие, путешествия, общение с друзьями).

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2447209984130549995

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