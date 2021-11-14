Остроумная головоломка, которую в Японии предлагают решить на собеседовании

Япония известна своим оригинальным подходом к различным аспектам жизни, нередко это касается и трудоустройства. Так, многие японские работодатели при отборе сотрудников просят их пройти различные тесты и головоломки. Сегодня мы предлагаем и вам попытаться решить одну из них.

Взгляните на картинку ниже. Перед вами — группа людей и плот. Задача, на первый взгляд, простая — переправить всех на противоположный берег.

Однако есть 4 условия:



Дети не могут переправляться без взрослых.

Плот может одновременно перевозить не более 2-х человек и не переправляется пустым.

Мужчина не может оставить сыновей на берегу с женщиной или отправить кого-то из них с ней. Это же условие действует в обратном виде в отношении женщины и дочерей.

Преступник может переправляться только в сопровождении шерифа.

Вы уже догадались, как решить эту занимательную головоломку? Примите наши поздравления! Вашей смекалке могут позавидовать многие. Для тех же, у кого возникли трудности, представляем алгоритм:

Шериф переправляет преступника и оставляет его на том берегу.

Шериф перевозит одного из мальчиков, затем забирает преступника и возвращается к оставшейся группе.

Мужчина переплывает реку со вторым сыном, после возвращается и перевозит женщину. Отец остаётся на том берегу, а мама отправляется обратно.

Отец остаётся на том берегу, а мама отправляется обратно. Шериф перевозит заключённого, затем назад возвращается мужчина. Он снова берёт с собой женщину и переправляется на тот берег, после мать возвращается назад.

Женщина перевозит одну из своих дочерей, затем обратно отправляются шериф с преступником. Шериф переправляет вторую дочь и возвращается за заключённым.

Задачка оказалась не такой уж и простой, не так ли? А вам удалось с ней справиться самостоятельно? Много ли времени ушло на решение головоломки?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2346642130837441431/

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