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Остроумная головоломка, которую в Японии предлагают решить на собеседовании

Япония известна своим оригинальным подходом к различным аспектам жизни, нередко это касается и трудоустройства. Так, многие японские работодатели при отборе сотрудников просят их пройти различные тесты и головоломки. Сегодня мы предлагаем и вам попытаться решить одну из них.

Взгляните на картинку ниже. Перед вами — группа людей и плот. Задача, на первый взгляд, простая — переправить всех на противоположный берег.

Остроумная головоломка, которую в Японии предлагают решить на собеседовании

Однако есть 4 условия:

  • Дети не могут переправляться без взрослых.
  • Плот может одновременно перевозить не более 2-х человек и не переправляется пустым.
  • Мужчина не может оставить сыновей на берегу с женщиной или отправить кого-то из них с ней. Это же условие действует в обратном виде в отношении женщины и дочерей.
  • Преступник может переправляться только в сопровождении шерифа.

 

Остроумная головоломка, которую в Японии предлагают решить на собеседовании

Вы уже догадались, как решить эту занимательную головоломку? Примите наши поздравления! Вашей смекалке могут позавидовать многие. Для тех же, у кого возникли трудности, представляем алгоритм:

  • Шериф переправляет преступника и оставляет его на том берегу.
  • Шериф перевозит одного из мальчиков, затем забирает преступника и возвращается к оставшейся группе.
  • Мужчина переплывает реку со вторым сыном, после возвращается и перевозит женщину.
    Отец остаётся на том берегу, а мама отправляется обратно.
  • Шериф перевозит заключённого, затем назад возвращается мужчина. Он снова берёт с собой женщину и переправляется на тот берег, после мать возвращается назад.
  • Женщина перевозит одну из своих дочерей, затем обратно отправляются шериф с преступником. Шериф переправляет вторую дочь и возвращается за заключённым.
Остроумная головоломка, которую в Японии предлагают решить на собеседовании

Задачка оказалась не такой уж и простой, не так ли? А вам удалось с ней справиться самостоятельно? Много ли времени ушло на решение головоломки?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2346642130837441431/

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