Храни меня, мой талисман!

В каждой культуре существуют свои амулеты и талисманы. В России, например, с давних времен считается, что подкова приносит удачу в дом. Сегодня в наши дома активно проникают талисманы из Китая, магические предметы Фэн-Шуй. Какие легенды стоят за ними, почему именно они якобы способны привлечь хорошую энергию?



Жаба

И не просто фигурка жабы, а трехногой жабы с монеткой во рту, мало того - сидящей на деньгах. Это один из эффективнейших талисманов Фэн-Шуй для зоны богатства, то есть юго-восточного сектора любой комнаты. Хотите улучшить свое благосостояние, поставьте такую жабу на столе, но не прямо перед собой. Ни в коем случае не ставьте ее прямо на пол, обязательно поставьте на специальную подставку, лучше всего на отдельно отведенную для талисмана полочку.

А теперь легенда: в давние времена на Земле жила трехногая жаба. Была она злющей и жадной. Помните выражение «Жаба душит»? Это про нее! Гадило животное людям как могло, пока не дошли о ней вести до самого Будды. Поймал он ее и говорит: «Теперь ты будешь людям помогать! А чтобы избавить тебя от чрезмерной жадности, повелеваю тебе, жаба, приносить людям деньги!» С того дня у дверей домов бедняков стала появляться жаба и выплевывать монетки, которые давали начало богатству избранной семьи.

Ну а куда подевалась четвертая лапка жабы? То ли Будда оторвал в воспитательных целях, то ли алчные люди, дабы задержать волшебную жабу в своем доме…Пагода не связана ни с какими легендами или мифами, это очевидный символ храма. Всевозможные пагоды придают святость любому месту. Ее форма не случайна, она похожа на колокольчик. Пагода преобразует негативную энергию, не позволяя ей рассеиваться. Практически в каждом доме есть туалет и кладовка. Уменьшить вредное влияние этих помещений (особенно если они расположены в центре дома) поможет подвеска с пагодой. Будучи размещенной не на виду, она нейтрализует избыток энергии Инь.Это магическое священное животное. Черепаха дарит мудрость и умение распределять и преумножать доходы, а также поддержку полезных людей, способствует карьерному росту, символизирует долгую и здоровую жизнь. Наиболее «действенный» талисман - металлическая черепаха, позолоченная или покрытая серебром. Повесьте подвеску с черепахой на видном месте в северной части дома или комнате (зона карьерного роста) и не сомневайтесь – она сделает свое дело!Давным-давно могучие великаны, жившие на Земле, вступили в бой против богов и проиграли. А их щиты, брошенные на поле сражения, расползлись по свету, отрастив головы, лапы и хвосты. Так появились первые черепахи. Жили они по три тысячи лет, не нуждались в еде и питье, обладали волшебными свойствами, например, умели предохранять древесину от гниения. Поэтому именно на их спинах поставили деревянные колонны великого Небесного храма в Пекине.Раньше люди носили в этих плодах чистую воду, она считалась «живой». И поэтому данный вид тыквы стал талисманом, помогающим больным людям и, конечно же, тем, кто следит за своим здоровьем. До сих пор считается, что тыква-горлянка собирает в себя здоровье, не позволяет ему рассеиваться, накапливает его. Если на ней изображен дракон, то это полезно для уже болеющего человека, поскольку дракон - символ счастливых перемен. А для больного человека лучшая перемена - выздоровление. По преданию даосские монахи собирают в тыквы-горлянки «весь мир», а потом черпают из них необходимую для процветания и долгой жизни энергию.Если вы приобрели для своего дома Хотэя, отведите ему такое место, чтобы он сидел лицом к входной двери. Периодически гладьте его по животику или по голове триста раз. И проговаривайте при этом свое желание. Помните – желание должно быть как можно более конкретным: не «Хочу стать владычицей морскою!», а «Хочу полететь в отпуск на Кубу, нужно столько-то денег». И поверьте, Хотэй обязательно вам поможет!

Он приносил людям добро еще тысячи лет назад, когда был бедным странствующим монахом. Вообще-то его обязанностью было собирать дань для монастыря, но когда он встречал на своем пути страждущего, то непременно делился содержанием своего мешочка. А если мешок был пуст, то помогал мудрым советом или же приносил удачу в делах позже. От общения с Хотэем на душе становилось легче, а дела шли лучше.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2306801066555476212/

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