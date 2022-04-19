Жизнь и смерть русского богатыря Ивана Поддубного

Поддубный Иван родился и вырос на Полтавщине. Его славный казачий род был известен во всей округе. Заслуги предков передавались в семье следующему поколению. Повествование о том, что все Поддубные имели крепкое здоровье, подтверждал дед, который прожил до 120 лет. У Ивана был врожденный музыкальный слух и голос, которые ему достались от матери. Он был верным помощником отцу, управлялся по хозяйству, а в воскресные дни был певчим в церковном хоре.

Иван Поддубный. Источник: st-taseevo.ru

Когда парню исполнилось 22 года Иван влюбился в девушку из зажиточной семьи. Красавицу Алёну отец не хотел выдавать замуж за Поддубного, у которого и гроша не было за душой. Иван отправился в Крым на заработки. 3 года богатырь проработал в порту грузчиком. Об Алёне он уже и думать забыл.

После изнурительного трудового дня Иван вместе со своими друзьями, с которыми снимал жильё, тренировались, осваивали навыки борьбы. Утро начиналась с пробежки и обязательного обливания холодной водой. В 1896 году Поддубный попал на гастроли знаменитого цирка Безкоровайного.

Международный чемпионат по классической борьбе. 1912 г.

За все три дня, что цирк гастролировал в Феодосии, Поддубный не пропустил ни одного представления.

Он внимательно следил за атлетами, за тем, как они выполняют трюки. Каждый вечер конферансье предлагал вознаграждение тому, кто решится сразиться с атлетами и победит. Иван решил размяться, а заодно произвести впечатление на гимнастку Эмили, венгерского происхождения.

В этот вечер на ринге грузчик победил всех атлетов, которые были выставлены ему в соперники и уже имели титулы. Только не смог он одолеть самого сильного бойца. Это огорчило Поддубного, но дало понимание, что борьба - это наука, в которой есть свои правила. Однако богатырская сила и мощь Поддубного вызвали восхищение в цирке, ему предложили гастролировать по странам в составе коллектива. Иван без колебаний согласился. Это стало началом его блистательной карьеры.

Источник: rubosport.ru

Поддубный объездил с гастролями более 14 стран, он тягал гири, боролся на кушаках и увлекался греко-римской борьбой. Русский Иван был угоден не всем. Он был честным и поэтому никогда не участвовал в договорных поединках, лишние деньги и то, что об этом думают организаторы, его мало волновало.

Первой любовью Поддубного стала гимнастка, Мария Дозмарова. Удивительно непохожие влюблённые готовились к свадьбе, но случилась трагедия. Мария сорвалась с огромной высоты и разбилась.

В 1910 году Иван женился на дворянке Антонине. Богатырь вернулся с супругой на родину и решил обустраивать быт. Однако он быстро понял, что вести хозяйство ему сложнее, чем бороться на манеже. Он возвратился в цирк. Жена не скучала и прогуляв все деньги, сбежала с офицером из дома.

Иван Поддубный с женой Марией Машониной Источник: bessmertnybarak.ru

Только после того, как судьба свела гиганта с Марией Машониной он понял, что такое счастье. Сын Марии брал уроки борьбы у Поддубного, благодаря этому и состоялось знакомство. Своих родных наследников у Ивана не было.

Поддубный выступал и в Америке, и в Германии, но при этом всегда возвращался на родину.

Тот, который… и т.д. ломал лучших мировых борцов без всякого сожаления и без малейшего стеснения. Силен был, что стихийный ураган. Из всех законов жизни знал один: «homo homini lupus est» и твердо следовал его велению. В толчках — вне конкуренции. Если, бывало, противник особенно отчаянно со- противляется, — Поддубный обязательно ему на ногу в партере наступит. Страшен был не только для русских, но и для всех заграничных борцов: не бросит, так поломает. Теперь имеет мельницу и имение в родной Полтавской губернии и борется в ореоле прошлой великой славы. От роду ему 45 лет Вот какую характеристику знаменитому Ивану Поддубному дает в альбоме «Борцы» ( 1917 г. ) Иван Владимирович Лебедев ( дядя Ваня ): Иван Поддубный.

Репрессии его не коснулись. Через 5 дней после чемпионата в Казани, в 1941 году началась война. Семидесятилетний борец оккупацию застал в Краснодарском крае. Немцы позволили Поддубному подрабатывать в бильярдной и вышибалой в баре, где зачастую он вытягивал за шиворот гитлеровских военных. На груди у него, при этом, красовался орден, который он с гордостью носил не снимая. Все звания и регалии не помогли чемпиону в послевоенное время. Продуктов, которые он получал по карточкам катастрофически не хватало, поэтому Поддубный продавал медали, чтобы купить еду.

Климент Ефремович, мне 78 лет. Вспомните мои заслуги перед страной и советской властью. Вы сами называли меня национальным героем, а теперь забыли. Прошу одного. Прикрепите меня к столовой воинской части, чтобы я хоть иногда ел горячее Из последнего письма Ворошилову

После падения он сломал шейку бедра. После травмы Иван мог передвигаться только с помощью костылей. Умер богатырь от инфаркта в 1949 году.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Как Некрасов выиграл в карты бедную Феклушу и чем закончилась эта история https://otari.mirtesen.ru/blog/43573623120/

Косматый Хомяк: Единственное животное с ядовитой шерстью ☠ https://otari.mirtesen.ru/blog/43288775513

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!