Что случилось с самыми богатыми людьми в Российской империи?

К концу 19 века основным капиталом России стали владеть купцы и промышленники. Эти люди владели банками заводами и фабриками, занимались торговлей и нефтяным промыслом. Это продолжалось до тех пор, пока большевики не объявили их семейный бизнес НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ. Разумеется власть попыталась избавиться и от самих купцов и промышленников.

Николай Второв.

Историческое фото

Богатейший производственник в России. За деловую хватку его называли "сибирским американцем". Более 650 млн долларов (по современному курсу) была его прибыль до революции 1917 года. Семейный бизнес основал отец Николая - Александр. После его смерти все дела окончательно перешли к сыну. Он принял дела от отца и занялся развивтием внутренней и вывозной торговли, занимался поставками чая и мануфактуры, выдавал кредиты для заводов. В Подмосковье Второв построил завод для производства стали - товарищество "Электросталь". В будущем вокруг предприятия образовался город Электросталь.

Смерть богатейшего человека была загадочной. По одной из версии он был найден застреленным в своем кабинете. По другой версии к его смерти был причастен его незаконно рожденный сын, которому не давало спокойствие богатство отца. Однако, нельзя не учитывать обстоятельства в стране. Второв мешал национализированию своего имущества.

Эммануил Нобель.

Историческое фото

Нефтяной монополист. В 1918 году Ленин подписал указ по которому вся нефтяная промышленность страны была национализирована. Имя Эммануила Нобеля мало известно в России в отличии от его дяди Альфреда Нобеля (учредителя премии). Но Эммануил внес большой вклад в развитие страны. Он стал производить двигатели дизеля, его завод был самый успешный в России и назван в честь его отца - Людвига Нобеля. Позднее предприятие национализировали и назвали "Русский дизель". Во время национализации семье Нобеля удалось бежать за границу в Стокгольм. Эммануил за границей занимался управлением фонда и умер в 1932 году от инфаркта.

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что старообрядцам-миллионерам , таким как Савва Морозов, Мамонтов , Шмит, Рябушинский и т.д. , принадлежали 60% всех частных капиталов Российской Империи.Однако старообрядцы из-за своих религиозных взглядов в то время считались низшим классом российского общества, поэтому не удивительно, что такое положение дел их не устраивало и они решили исправить это, спонсировав большевиков на государственный переворот в семнодцатом году . Любопытно, что активным членом так называемого «частного собрания старообрядцев» был выдающийся русский химик Д.И. Менделеев, который происходил из семьи старообрядцев поморского согласия.

Еще одной причиной, почему подобная разрушительная революция произошла именно в России является то, что «ахиллесовой пятой» России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Именно поэтому она шумно рукоплескала каждой новой политической жертве кровожадных революционеров, называя их борцами за свободу и счастье трудового народа. Именно поэтому Ф.М. Достоевский в свое время заявил: «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». В этом смысле интеллигенция начала ХХ века ничем не отличалась от представителей таковой в конце столетия. К сожалению, и для этих нравственных уродов русофобия стала одной из форм национального патриотизма!

Так или иначе, за все содеянные преступления тех лет и за сегодняшние беды россиян, нужно винить в первую очередь Запад , большевиков вместе с старообрядцами и европеизированную псевдорусскую интеллигенцию!Вместе с тем нельзя особо не отметить, что октябрьские события 1917 года были на самом деле иудейским государственным переворотом в России. Причем, в феврале власть у царя захватили местные иудеи ашкенази («февральская революция»), а уже в октябре после приезда в страну Ленина и Троцкого иудеи ашкенази тихо-мирно передали власть в России иудеям сефарди (октябрьский переворот). Так мировой сионистский синдикат осуществил «великую иудейскую революция».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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