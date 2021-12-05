Почему более 2000 лет скрывали имя женщины-фараона Древнего Египта Хатшепсут, и кому это было нужно

История знает немало женщин-правительниц, каждая из которых внесла огромный вклад в развитие человечества: Клеопатра, Изабелла Кастильская, Екатерина Великая и др. Имена этих женщин навсегда останутся на страницах истории, а их достижения будут служить примером для многих поколений. Но были в Древнем мире случаи, когда факты правления женщин вовсе умалчивались ввиду идеологии, которая гласила, что только мужчина как посланец божий может взять бразды правления в свои руки. Одним из таких забытых имён стало имя женщины-фараона Древнего Египта Хатшепсут.

Великая царица Хатшепсут: истоки

Хатшепсут в молодости, реконструкция. Мумия Хатшепсут.

Хатшепсут родилась в правящей династии царицы Яхотеп. Её дедушка — Яхмос I, был первым правителем Нового Царства, а отец — Тутмос I, предположительно являлся кровным родственником знаменитого фараона Аменхотепа.



Не достигнув и 20 лет, Хатшепсут вступила в брак со своим единокровным братом Тутмосом II. Ещё в юности Хатшепсут приняла сан «Божественной супруги Амона». Во времена Нового Царства он позволял представительницам знати участвовать в политической жизни страны.

В союзе Тутмоса II и Хатшепсут родилась дочь, а наследника фараон получил от наложницы.

В будущем Тутмос III прославится благодаря своему отменному мастерству полководца, но это будет немного позже. А пока на четвёртом году правления скончался Тутмос II. Его полномочия по управлению государством были переданы Хатшепсут, которая будучи опекуном несовершеннолетнего принца, получила регентство.

Статуи Тутмоса II и Тутмоса III.



Она занимала должность регента семь лет, но желание полноправия сподвигло Хатшепсут изменить правила, и в 1490-м г. до н. э. она стала единым легитимным правителем Египта. Безупречное происхождение, связи и влияние позволили жрецам без колебаний склонить головы перед новым фараоном. Женщина-фараон восседала на престоле практически два десятилетия. Она умерла на пятом десятке лет от рака костей.



Согласно правилам 18-й династии, Тутмос III не имел шанса сесть на престол, поскольку власть переходила по материнской линии. С подачи Хатшепсут, которая отдала за него замуж свою дочь, Тутмос сумел войти в царствование.





Достижения царицы Хатшепсут во время правления

Искусство в Древнем Египте имело социально-политическую роль.



Царствование женщины-фараона не являлось нонсенсом в Древнем Египте, но всегда вызывало вопросы у народа и становилось проблемой для её сподвижников. Законность женщины в качестве царя всегда нуждалась в веской аргументации. До Хатшепсут приходилось доказывать своё право на престол царицам Меритнейт, Нейтикерт, Таусерт и др. Традиционно общение властей и народа происходило посредством искусства.



Хатшепсут прекрасно понимала роль искусства в жизни Египта, поэтому за время её правления было воздвигнуто огромное количество архитектурных памятников. Помимо этого, она отдавала приказы, согласно которым восстановлению подлежали разрушенные достопримечательности. Больше Хатшепсут строил только Рамзес II. Период царствования Хатшепсут ознаменовался расцветом Египта, причем как социальным, так и политическим. Женщина-фараон была настолько сильной и отважной личностью, что лично принимала активное участие в одном из военных походов.

Реконструкция храма Амона. Современный экстерьер.



Хатшепсут окружила себя представителями столичной элиты, армией и обособленными жрецами. Она создала бюрократическую систему, которая возымела свои плоды в виде многочисленных побед, уровня жизни египтян и общественных настроений.



Её мудрость проявлялась во всех сферах. Так, предчувствуя посмертное забвение, царица приказывала во время строительства высекать на зданиях своё имя. Каждая попытка будущих фараонов убрать имя Хатшепсут из истории терпела неудачу.





Сыновья, ненависть и предание анафеме

Тутмос III Великий.



Первые двадцать лет правления Тутмос придерживался порядков своей предшественницы. Большинство соратников Хатшепсут продолжали занимать свои посты, и даже могли передавать их по наследству. Наверное, новый царь понимал, что фараона делает фараоном не только немес, но и окружение. Затем началась кампания по замене имени Хатшепсут на памятниках и монументах на имена её предшественников.



Хроники, в которых все действия Хатшепсут приписывались Тутмосу, были переписаны по его приказу. Её имя было предано анафеме, но храм, построенный в её честь, остался важным культовым центром.



Современные историки выдвигают множество теорий, почему наследник решил стереть имя Хатшепсут из истории. Наиболее вероятной причиной учёные называют не ненависть, а нарушение тысячелетних традиций Египта. Миссия фараона, кроме прямого управления страной, заключалась в создании божественного баланса на земле. Женщина, которая занимает место мужчины — разрушает этот баланс. Вероятно, Тутмос III остерегался, что другие женщины пойдут по пути, проложенному Хатшепсут к престолу.



Жан-Франсуа Шампольон - человек, открывший миру Хатшепсут.



Активная позиция Тутмоса III привела к тому, что в египетских архивах не осталось упоминаний об этой женщине-фараоне. В начале XIX столетия востоковед Жан-Франсуа Шампольон раскрыл миру и истории личность Хатшепсут.





Храмовый комплекс Хатшепсут

Поминальный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри.



Храм Хатшепсут — одна из самых важных достопримечательностей современного Египта. Величественное сооружение расположилось у подножья скал Дейр-эль-Бари. В древности храм назывался «Джесер Джесеру», что значит «Святая Святых».



Строительство этого, безусловно, важного объекта проходило с 1482 по 1473 год до н. э. Воздушный храм со множеством скульптур значительно выделялся на фоне грандиозных громоздких зданий тех времён.



Стоит отметить, что местоположение храма Хатшепсут было выбрано после тщательных расчётов. Он возведён на оси храма Амона в Карнаке неподалёку от гробницы самой Хатшепсут в Долине царей на другой стороне горы. Главным архитектором храма стал выдающийся древнеегипетский архитектор и государственный деятель периода Восемнадцатой династии Нового царства Сененмут.



Когда-то садовый комплекс с экзотическими растениями и бассейнами, храм Хатшепсут сейчас стоит практически посреди пустыни. Стены, увенчанные фресками, рассказывают о времени царствования Хатшепсут, а также изображают бытовые сцены и богов.



Со временем храм Хатшепсут превратился в настоящее место паломничества. Археологи обнаружили на его стенах множество надписей и записок с просьбами об исцелении.



В раннехристианские времена в храме располагалась коптская церковь, но позже строение было разрушено. В 1891 году египтолог Эдвард Навиль стал первым учёным, попытавшимся восстановить храм. Эта задача была крайне сложной, поскольку многие элементы строения были вывезены из Египта. Однако благодаря усилиям польских реставраторов храм был восстановлен, а память о Хатшепсут возвращена.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2362598964843252203/

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