Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Уважаемый ! Существует нравственно-интеллектуальное «заболевание» , которое можно назвать «патриофобия», или, если хо...Могила Сталина: к...
  • Отари Хидирбегишвили
    Уважаемый господин Дмитриев !Главной ошибкой Сталина, как и всех кровожадных комуняк, является их бредовая идея побед...Могила Сталина: к...
  • GriG Ms
    Сталин наша история и вполне эпохальная, а трактовка этики её эт стезея идьётов , особенно медийных ... при всех робе...Могила Сталина: к...

На картинке 5 львов: а сколько видите Вы

Учеными доказано, что есть факторы, разрушающие мозг и лишающие способности думать. 

К таким относится и монотонность. 

А вот для прогресса в развитии мозга как раз и придуманы такие и другие тесты, во время прохождения которых, человек концентрируется, и даёт заряд мозгу.

На картинке 5 львов: а сколько видите Вы

Сегодняшним тестом мы хотим помочь вашему мозгу стать сильнее.

Не отказывайте себе в разгадывании таких простеньких головоломок.
Головоломка на внимательность

На этой картинке есть явные и не явные персонажи. Льва и овечку увидят все и без труда. Да это и просто красивая картинка, на которой можно «залипнуть». Взяли мы фрагмент из короткого минутного видео (оно будет в конце публикации).

Найдите 5 львов среди облаков

На картинке 5 львов: а сколько видите Вы

Перед тем, как показать вам правильный ответ, мы вместо явной километровой стрелки покажем вам её внутри стереокартинки. А потом и подсказку о местоположении спрятанных львов.

Стереокартинка с подсказкой, после которой вы сможете вернуться и обнаружить того, которого сразу не разглядели.

А теперь сверьте свой ответ с правильным. И не откажите себе в удовольствии насладиться видом плывущих облаков. Конечно, здесь нет реальности. Но ведь очень талантливо сделано. Вам обязательно понравится.

Ответ

На картинке 5 львов: а сколько видите Вы

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему Иисус Христос в Коране называется мусульманином? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43849182815/)

Христианство и секс: когда и почему это стало грехом? https://otari.mirtesen.ru/blog/43687180709

Три человека, которые могли спасти последнего русского царя Николая II (https://otari.mirtesen.ru/blog/43210825010/)

Обсудить

Картина дня

наверх