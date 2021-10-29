На картинке 5 львов: а сколько видите Вы

Учеными доказано, что есть факторы, разрушающие мозг и лишающие способности думать.
К таким относится и монотонность.
А вот для прогресса в развитии мозга как раз и придуманы такие и другие тесты, во время прохождения которых, человек концентрируется, и даёт заряд мозгу.
Сегодняшним тестом мы хотим помочь вашему мозгу стать сильнее.
Не отказывайте себе в разгадывании таких простеньких головоломок.
Головоломка на внимательность
На этой картинке есть явные и не явные персонажи. Льва и овечку увидят все и без труда. Да это и просто красивая картинка, на которой можно «залипнуть». Взяли мы фрагмент из короткого минутного видео (оно будет в конце публикации).
Найдите 5 львов среди облаков
Перед тем, как показать вам правильный ответ, мы вместо явной километровой стрелки покажем вам её внутри стереокартинки. А потом и подсказку о местоположении спрятанных львов.
Стереокартинка с подсказкой, после которой вы сможете вернуться и обнаружить того, которого сразу не разглядели.
А теперь сверьте свой ответ с правильным. И не откажите себе в удовольствии насладиться видом плывущих облаков. Конечно, здесь нет реальности. Но ведь очень талантливо сделано. Вам обязательно понравится.
Ответ
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